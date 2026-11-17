Je to tam. Čeští fotbalisté do 21 let remizovali s Tureckem v barážové odvetě 1:1 a v součtu s páteční venkovní výhrou 1:0 postoupili na mistrovství Evropy 2027. Domácí v Hradci Králové poslal do vedení v 35. minutě Vít Škrkoň, po změně stran vyrovnal Emirhan Ilkhan. Lvíčata se na závěrečném turnaji představí počtvrté za sebou a pošesté za posledních sedm šampionátů.
Svěřenci trenéra Michala Bílka se jména tří soupeřů ve skupině dozvědí ve čtvrtek 26. listopadu při losování v Bělehradě. Právě Srbsko spolu s Albánií bude od 16. června do 3. července příštího roku hostit evropský šampionát, na němž se představí 16 týmů. Při posledních pěti účastech na turnaji vypadli čeští mladíci ve skupině.
Už po 12 sekundách od úvodního výkopu gólman Koutný vytáhl Ilkhanovu ránu z dálky. V 26. minutě turecký kapitán vypálil z dálky, Koutnému míč vypadl, jenže dobíhající Colak ho fauloval.
„Lvíčata“ udeřila v 35. minutě z první vážnější akce. Kačor, který rozhodl jediným gólem první vzájemné utkání, našel dlouhým pasem Jelínka, ten se zbavil Özcana a vybídl před brankou ke skórování Škrkoně. Osmnáctiletý útočník ostravského Baníku se dočkal první trefy v dresu jednadvacítky.
Turci po změně stran Čechy téměř celou dobu tlačili, vytěžili z toho však jediný gól. Po více než hodině hry střídající Akman hlavičkoval těsně vedle. Další příchozí hráč z lavičky Simsek zakončil podobně střelou zpoza šestnáctky. Definitivní pojistku mohl přidat Mašek, ale nacházel se v ofsajdu. Dvojzápas zdramatizoval Ilkhan, jenž z přímého kopu pomocí odrazu od tyče vyrovnal. Duel mohl poslat do prodloužení Simsek, Koutný ale jeho pokus vyrazil na roh.
Čeští mladíci už remízu uhájili a v Hradci Králové neprohráli ani posedmé. Z baráže, kterou hráli podesáté, což je rekord, postoupili na závěrečný turnaj posedmé. Povedlo se jim to i před dvěma lety proti Belgii po podobném průběhu: na jejím hřišti nejprve zvítězili a v domácí odvetě v Hradci Králové s ní remizovali 1:1. Turecko si musí na druhý start na „malém“ Euru počkat. Dosud se na něm představilo pouze v roce 2000.
Česko – Turecko 1:1 (1:0)
Česko – Turecko 1:1 (1:0)
Branky: 35. Škrkoň – 81. Ilkhan. Rozhodčí: Maqedonci – Klitte, Nyberg (všichni Švéd.). ŽK: Eduardo – Konak, Güreler, Korkmaz (trenér). ČK: 90.+5 Korkmaz. Diváci: 8017. První zápas: 1:0, postoupilo Česko.
Česko: Koutný – Lissah, Konečný, Míček – Jelínek, Bužek, Kačor (70. Mikulenka), Labík – Šín (61. Pech), Škrkoň (70. T. Slončík), Mašek (83. Eduardo). Trenér: Bílek.
Turecko: Ertas – Ayhan (89. Boz), Güreler, Akcicek, Özcan (75. Ofli) – Celik (62. Akman), Konak, Ilkhan – Acar (46. Simsek), Colak (62. Habesoglu), Usluoglu. Trenér: Korkmaz.