Liverpool v Linci dominoval, Daněk odehrál celý zápas

Fotbalisté Liverpoolu ve druhém kole Ligy mistrů vyhráli v Linci 6:3 a zařadili se mezi šestibodové týmy. Jediný český zástupce ve středečních zápasech Kryštof Daněk odehrál v záloze domácích celé utkání. Feyenoord Rotterdam zdolal po obratu Como 3:2.
Španělský trenér Andoni Iraola musel o víkendu spolknout první porážku na liverpoolské lavičce, když jeho svěřenci nestačili na Manchester City. Navíc se mu rozpadl útok, na marodce jsou Nizozemec Gakpo, Švéd Isak i Francouz Ekitiké. Přesto byl pro hosty zápas jednoznačnou záležitostí.
Po rohovém kopu hlavičkoval do sítě uruguayský stoper Araújo. Francouz Barcola oslavil hattrick a byly to jeho první branky po letním přestupu z PSG. Nizozemský obránce Frimpong vstřelil poprvé v kariéře gól hlavou a na střeleckou listinu se zapsal i waleský mladík Koumas.
Domácí obrana nestíhala, před ještě větším debaklem ji uchránily těsný ofsajd a tyč. Až když Iraola po hodině hry vyměnil stoperskou dvojici, dokázali domácí třemi brankami zmírnit prohru. Daněk rozehrával rohové kopy, v úvodu hlavičkoval vedle branky a ve druhém dějství po samostatné akci protáhl brazilského brankáře Alissona.
Feyenoord po pětibrankovém debaklu v Barceloně ani tentokrát nezačal dobře. Hostům zajistil vedení Senegalec Diao, ale při zakončení se zranil. Zechiel už za dvě minuty střelou z hranice šestnáctky vyrovnal a na obratu měl hlavní podíl Alžířan Hádž Músa. Nejprve sám dal gól, jeho další střela se odrazila od tyče a pak od nohy španělského brankáře Sáncheze do sítě. V nastavení Řek Duvikas už jen snížil na 3:2.
Výsledky 2. kola fotbalové Ligy mistrů
Výsledky 2. kola fotbalové Ligy mistrů
LASK Linec – Liverpool 3:6 (0:3)
Branky: 74. a 77. Flecker, 63: Ljubičič – 25., 37. a 66. Barcola, 22. Araújo, 51. Frimpong, 72. Koumas. Rozhodčí: Stieler (Něm.).
Feyenoord Rotterdam – Como 3:2 (1:1)
Branky: 20. Zechiel, 52. Hádž Músa, 82. vlastní Sánchez – 18. Diao, 90.+3 Duvikas. Rozhodčí: Rumšas (Lit.).
AS Řím – Real Madrid 3:4 (1:1)
Branky: 51. a 58. Malen, 20. De Roon – 25. Mbappé, 83. Espí, 85. Endrick, 90. Rüdiger. Rozhodčí: Letexier (Fr.).
Aston Villa – Fenerbahce Istanbul 6:0 (3:0)
Branky: 31. a 39. Jackson, 68. z pen. a 72. Barkley, 12. Manzambi, 90. Abraham. Rozhodčí: Kružliak (SR).
Betis Sevilla – FC Porto 3:2 (0:0)
Branky: 47. Ezalzúlí, 74. Hernández, 84. Isco z pen. – 55. Veiga, 61. Samu. Rozhodčí: Turpin (Fr.).
Bodö/Glimt – Dortmund 1:0 (0:0)Branka: 52. Sjövold. Rozhodčí: Schnyder (Švýc.).
Manchester City – Paris St. Germain 2:4 (0:3)
Branky: 53. a 78. Haaland – 13. Doué, 15. Dembélé, 32. Vitinha, 63. Akliouche. Rozhodčí: Jablonski (Něm.).
Slovan Bratislava – Stuttgart 0:3 (0:1)
Branky: 29. Undav, 65. vlastní Cruz, 90. Demirovič. Rozhodčí: Peljto (Bos.).
Šachtar Doněck – AEK Athény 3:1 (1:1)
Branky: 34. Pedrinho z pen., 80. Tobías, 86. Mendoza – 28. Majer. Rozhodčí: Kavanagh (Angl.).