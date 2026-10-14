Fotbal

Liverpool v Linci dominoval, Daněk odehrál celý zápas


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Fotbalisté Liverpoolu ve druhém kole Ligy mistrů vyhráli v Linci 6:3 a zařadili se mezi šestibodové týmy. Jediný český zástupce ve středečních zápasech Kryštof Daněk odehrál v záloze domácích celé utkání. Feyenoord Rotterdam zdolal po obratu Como 3:2.

Španělský trenér Andoni Iraola musel o víkendu spolknout první porážku na liverpoolské lavičce, když jeho svěřenci nestačili na Manchester City. Navíc se mu rozpadl útok, na marodce jsou Nizozemec Gakpo, Švéd Isak i Francouz Ekitiké. Přesto byl pro hosty zápas jednoznačnou záležitostí.

Po rohovém kopu hlavičkoval do sítě uruguayský stoper Araújo. Francouz Barcola oslavil hattrick a byly to jeho první branky po letním přestupu z PSG. Nizozemský obránce Frimpong vstřelil poprvé v kariéře gól hlavou a na střeleckou listinu se zapsal i waleský mladík Koumas.

Domácí obrana nestíhala, před ještě větším debaklem ji uchránily těsný ofsajd a tyč. Až když Iraola po hodině hry vyměnil stoperskou dvojici, dokázali domácí třemi brankami zmírnit prohru. Daněk rozehrával rohové kopy, v úvodu hlavičkoval vedle branky a ve druhém dějství po samostatné akci protáhl brazilského brankáře Alissona.

Feyenoord po pětibrankovém debaklu v Barceloně ani tentokrát nezačal dobře. Hostům zajistil vedení Senegalec Diao, ale při zakončení se zranil. Zechiel už za dvě minuty střelou z hranice šestnáctky vyrovnal a na obratu měl hlavní podíl Alžířan Hádž Músa. Nejprve sám dal gól, jeho další střela se odrazila od tyče a pak od nohy španělského brankáře Sáncheze do sítě. V nastavení Řek Duvikas už jen snížil na 3:2.

Výsledky 2. kola fotbalové Ligy mistrů

LASK Linec – Liverpool 3:6 (0:3)
Branky: 74. a 77. Flecker, 63: Ljubičič – 25., 37. a 66. Barcola, 22. Araújo, 51. Frimpong, 72. Koumas. Rozhodčí: Stieler (Něm.).

Feyenoord Rotterdam – Como 3:2 (1:1)
Branky: 20. Zechiel, 52. Hádž Músa, 82. vlastní Sánchez – 18. Diao, 90.+3 Duvikas. Rozhodčí: Rumšas (Lit.).

AS Řím – Real Madrid 3:4 (1:1)
Branky: 51. a 58. Malen, 20. De Roon – 25. Mbappé, 83. Espí, 85. Endrick, 90. Rüdiger. Rozhodčí: Letexier (Fr.).

Aston Villa – Fenerbahce Istanbul 6:0 (3:0)
Branky: 31. a 39. Jackson, 68. z pen. a 72. Barkley, 12. Manzambi, 90. Abraham. Rozhodčí: Kružliak (SR).

Betis Sevilla – FC Porto 3:2 (0:0)
Branky: 47. Ezalzúlí, 74. Hernández, 84. Isco z pen. – 55. Veiga, 61. Samu. Rozhodčí: Turpin (Fr.).

Bodö/Glimt – Dortmund 1:0 (0:0)Branka: 52. Sjövold. Rozhodčí: Schnyder (Švýc.).

Manchester City – Paris St. Germain 2:4 (0:3)
Branky: 53. a 78. Haaland – 13. Doué, 15. Dembélé, 32. Vitinha, 63. Akliouche. Rozhodčí: Jablonski (Něm.).

Slovan Bratislava – Stuttgart 0:3 (0:1)
Branky: 29. Undav, 65. vlastní Cruz, 90. Demirovič. Rozhodčí: Peljto (Bos.).

Šachtar Doněck – AEK Athény 3:1 (1:1)
Branky: 34. Pedrinho z pen., 80. Tobías, 86. Mendoza – 28. Majer. Rozhodčí: Kavanagh (Angl.).

Přečtěte si také

Kane: S tímto výkonem jsme měli vyhrát. Olise se musí lépe ovládat

Kane: S tímto výkonem jsme měli vyhrát. Olise se musí lépe ovládat

SOUHRNViking sahal po velké senzaci, nakonec vydřel proti Bayernu bod. Barcelona přejela Galatasaray

Viking sahal po velké senzaci, nakonec vydřel proti Bayernu bod. Barcelona přejela Galatasaray

Nemohoucí Slavia prodloužila v Baku šňůru evropských nezdarů

Nemohoucí Slavia prodloužila v Baku šňůru evropských nezdarů
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.