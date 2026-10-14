Kane: S tímto výkonem jsme měli vyhrát. Olise se musí lépe ovládat

Kanonýra Harryho Kanea zklamala úterní remíza Bayernu Mnichov 3:3 na hřišti nováčka fotbalové Ligy mistrů Vikingu Stavanger. Anglický kanonýr řekl stanici Tv2, že jeho tým začal zápas 2. kola hlavní fáze tím nejhorším možným způsobem. Po obratu pak hosté přišli o výhru v poslední minutě, kdy hráli v deseti bez nedisciplinovaného Michaela Oliseho.
Norská televize byla ze zápasu nadšená a nazvala ho „Oktoberfest ve Stavangeru“. Viking v roli outsidera vyhrál první poločas 2:0. Bayern po přestávce skóre otočil, ale v závěru o výhru přišel.
„Jsme samozřejmě zklamaní. Zápas jsme začali tím nejhorším možným způsobem. Ve druhé půli jsme byli mnohem lepší, našli jsme si rytmus a byli jsme důslední před brankou. Pak červená karta zápas úplně změnila,“ uvedl Kane.
Přesně týden poté, co kapitán Anglie dal dva góly Česku v Lize národů, přispěl dvěma trefami také k obratu skóre ve Stavangeru. S 57 brankami je na osmém místě v historické tabulce střelců Ligy mistrů.
Od svých 30 let vstřelil 36 gólů ve 40 zápasech soutěže, čímž se o jeden zásah posunul před 35 branek, které po třicítce zaznamenal Lionel Messi.
Třiatřicetiletý Kane také skóroval v devíti zápasech Ligy mistrů po sobě, což se podařilo pouze Ruudu van Nistelrooijovi, dvakrát Robertu Lewandowskému a Cristianu Ronaldovi, který drží rekord s 11 zápasy.
Přesto nebyl kanonýr spokojený. „Viking dobře bránil a čekal na své šance. Na to nejsou žádné omluvy. Atmosféra byla dobrá, ve druhém poločase jsme ukázali, jaký jsme tým. S tímto výkonem jsme měli zápas vyhrát. Nakonec si vezmeme bod a půjdeme dál,“ řekl Kane.
Bayern doplatil na klukovinu Francouze Oliseho, který bezprostředně po žluté kartě hodil míč do obličeje protihráče a musel v 74. minutě ze hřiště.
„Jeho červená karta je neuvěřitelná hloupost. Jasně jsme to vyřešili. Michael se musí lépe ovládat. Ví to. Bylo vidět, že se kvůli tomu cítil vůči týmu provinile. Nebylo to finále, ani semifinále. Ale tyto momenty jsou v sezoně klíčové,“ řekl trenér Vincent Kompany v pořadu Prime Video.
Bayern narazil už podruhé na soupeře z Norska, v prvním kole zlomil Bodö/Glimt až po přestávce pěti góly. Bavorský klub v 6. kole přivítá 8. prosince doma Slavii, která po porážce 0:2 v Baku se Sabahem zůstává bez bodu.