Lionel Messi ukončil reprezentační kariéru

Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi ve 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa, v roce 2014 a letos získal stříbro. Osminásobný držitel Zlatého míče odehrál za Argentinu 207 utkání a vstřelil 125 gólů. Posledním zápasem v národním týmu pro něj bylo finále světového šampionátu v Americe, v němž Jihoameričané podlehli 0:1 po prodloužení Španělsku.
„Po té době, která uplynula od prohraného finále, a dlouhém zvažování chci oznámit, že končím v národním týmu. Je to bolestivé rozhodnutí, ale je načase,“ uvedl Messi. „Moje kariéra se pomalu uzavírá a tohle mě hluboce zasáhlo. Přísahám, že jsem odevzdal reprezentaci vždycky úplně všechno, nejen v posledních letech, kdy jsme vyhráli vše, co se dalo. Děkuji, Bože, že jsem se narodil jako Argentinec,“ přidal.
Jeden z nejlepších fotbalistů historie debutoval v reprezentaci v listopadu 2005 a dlouho s ní čekal na velkou trofej. Jihoamerický šampionát ovládl s Argentinou až v roce 2021, o rok později následovalo zlaté mistrovství světa. Messi je jediným hráčem, který vyhrál MS do 20 let, olympijské hry a seniorský světový šampionát.
„Vždycky jsem s hrdostí nastupoval v reprezentačním dresu, už nemám, co bych mu více odevzdal. Na šanci navíc čekají další skvělí, mladší hráči. Děkuji všem za neuvěřitelnou podporu, jaké se mi během těch 20 let dostávalo. Rodině, spoluhráčům, trenérům za všechny ty nezapomenutelné okamžiky,“ napsal hráč Interu Miami.
Messi před dvěma týdny po úmrtí svého otce Jorgeho naznačil, že neví, jak dlouho bude ještě v kariéře pokračovat. Jednou z hlavních motivací jeho účasti na MS bylo právě přání nemocného otce. Na šampionátu dal osm gólů a s celkovým počtem 21 branek je druhým nejlepším střelcem historie MS.
Rodák z Rosaria je druhý i v pořadí reprezentačních kanonýrů, v mezinárodních zápasech nasázel více branek pouze jeho věčný portugalský rival Cristiano Ronaldo (146). Messi hraje čtvrtým rokem zámořskou MLS za Inter Miami, kam se přesunul z Paris St. Germain. Drtivou část kariéry strávil v Barceloně, s níž mimo jiné čtyřikrát ovládl Ligu mistrů.
Vizitka Lionela Messiho
Vizitka Lionela Messiho
Datum a místo narození: 24. června 1987, Rosario
Státní příslušnost: Argentina
Výška a váha: 170 cm, 72 kg
Post: útočník
Klub: Inter Miami (od 2023)
Předchozí působiště: Newell's Old Boys (1995-2000), FC Barcelona (2000-21), Paris St. Germain (2021-23)
Reprezentace: 207 zápasů, 125 gólů
Největší úspěchy: zlato na MS 2022, stříbro na MS 2014 a MS 2026, zlato na Copa América 2021, 3x stříbro na Copa América (2007, 2015, 2016); 4x vítěz Ligy mistrů (2006, 2009, 2011, 2015), 3x vítěz MS klubů a Superpoháru (2009, 2011, 2015); 10x vítěz španělské ligy (2005-06, 2009-11, 2013, 2015-16, 2018-19), 2x vítěz francouzské ligy (2022-23), vítěz zámořské ligy MLS (2025), 7x vítěz Španělského poháru (2009, 2012, 2015-18, 2021), vítěz Leagues Cupu 2023; zlato z OH 2008; zlato z MS do 20 let 2005
Ocenění: 8x vítěz ankety Zlatý míč pro nejlepšího hráče světa (2009-12, 2015, 2019, 2021, 2023), 8x vítěz ankety FIFA o nejlepšího hráče světa (2009-12, 2015, 2019, 2022-23), 2x vítěz ankety UEFA o nejlepšího fotbalistu hrajícího v Evropě (2011, 2015); 6x držitel Zlaté kopačky pro nejlepšího střelce evropských lig (2010, 2012-13, 2017-19); 2x nejlepší hráč a člen All Stars týmu MS (2014, 2022); nejlepší hráč a střelec MS do 20 let 2005; 3x nejlepší argentinský sportovec roku (2011, 2021-22); 16x argentinský fotbalista roku (2005, 2007-13, 2015-17, 2019-23), 2x držitel ocenění Laureus pro světového sportovce roku (2020, 2023)
Rodina: ženatý, s manželkou Antonelou má syny Thiaga, Matea a Cira
Ostatní: míčový kouzelník malého vzrůstu, pro svůj herní styl bývá často srovnáván s legendárním krajanem Diegem Maradonou a mnozí jej považují za nejlepšího fotbalistu všech dob; v roce 2000 ho získala Barcelona, která mu nabídla, že mu zaplatí léčbu nedostatku růstového hormonu; za první tým Barcelony poprvé nastoupil jako šestnáctiletý v roce 2003, v nejvyšší soutěži debutoval o rok později a již v útlém věku se stal hvězdou první velikosti; s Barcelonou získal 35 trofejí v čele se čtyřmi triumfy v Lize mistrů, během 17 sezon za ni nastřílel 672 gólů; poté co v roce 2021 kvůli finančním pravidlům španělské ligy nemohl s Barcelonou podepsat novou smlouvu, přestoupil do Paris St. Germain; v létě 2023 mu vypršela smlouva v Paris St. Germain a spekulovalo se o jeho odchodu do Saúdské Arábie či návratu do Barcelony; nakonec si vybral americký tým Inter Miami v lize MLS, kde podepsal smlouvu na zhruba 20,5 milionu dolarů ročně a průměrný tým dotáhl hned k vítězství v letním Leagues Cupu; loni v říjnu se s Miami dohodl na výrazně vylepšeném tříletém kontraktu, kdy si i s garantovanými bonusy přijde na 28,33 milionu dolarů (zhruba 590 milionů korun) a následně dovedl Inter k prvnímu titulu v MLS; v reprezentaci, v níž debutoval v srpnu 2005 v přípravném utkání s Maďarskem, několikrát stanul těsně pod vrcholem, než v roce 2021 Argentince dovedl jako kapitán k vítězství na Copě América; totéž zopakoval na MS v Kataru 2022, kde byl vyhlášen nejlepším hráčem a se sedmi brankami byl druhým nejlepším střelcem po Francouzi Kylianu Mbappém, navíc si připsal tři asistence a 26. zápasem překonal rekord v počtu startů na MS; původně chtěl po šampionátu v reprezentaci skončit, po finále si to ale rozmyslel; letos si koncem května v posledním zápase americké ligy poranil stehenní sval, přesto se stihl zapojit do přípravy na MS a nastoupil už na šestém šampionátu; v úvodním zápase ve skupině pomohl svým jedenáctým reprezentačním hattrickem porazit Alžírsko 3:0 a přepisoval rekordní tabulky; na mistrovství světa dal Messi celkem 21 gólů a je v historické tabulce střelců na MS druhý za Francouzem Kylianem Mbappém (22 gólů); hrál na šesti MS (nejvíce spolu s Portugalcem Cristianem Ronaldem); posledním zápasem v národním týmu pro něj bylo letošní finále světového šampionátu v Americe, v němž Argentina podlehla 0:1 po prodloužení Španělsku; v neděli se v MLS blýskl čtyřmi góly při výhře Miami 7:1 nad Montrealem; v polovině srpna se v emotivním dopise rozloučil se svým otcem Jorgem, který zemřel po těžké nemoci, a zpochybnil, že ještě bude bez něho pokračovat v kariéře; 31. srpna oznámil, že ukončil reprezentační kariéru.
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