Fotbal

SESTŘIHMessi nastřílel Montrealu čtyři góly


před 8 hhodinami|Zdroj: ČTK

Lionel Messi se v MLS blýskl čtyřmi góly při výhře Miami 7:1 nad Montrealem, díky níž Inter ukončil pětizápasovou sérii bez vítězství. Argentinský fotbalista nastřílel podle agentury Reuters minimálně čtyři branky v jednom utkání podeváté v profesionální kariéře, ale poprvé v zámořské lize.

Devětatřicetiletý Messi vstřelil ve 40. minutě svůj první a v šesté nastavené minutě poslední gól z přímého kopu. Sedm minut po přestávce se blýskl akcí, kdy se prokličkoval mezi pěti hráči soupeře a zakončil pravačkou. Vedle čtyř gólů si kapitán argentinských mistrů světa z roku 2022 připsal asistenci u trefy Luise Suáreze.

Díky sobotní kanonádě se Messi dostal na 18 gólů v sezoně a v tabulce střelců předstihl dosavadního lídra Petara Musu z Chorvatska. Bývalý hráč Slavie v dresu Dallasu nastřílel 16 branek.

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