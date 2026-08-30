Lionel Messi se v MLS blýskl čtyřmi góly při výhře Miami 7:1 nad Montrealem, díky níž Inter ukončil pětizápasovou sérii bez vítězství. Argentinský fotbalista nastřílel podle agentury Reuters minimálně čtyři branky v jednom utkání podeváté v profesionální kariéře, ale poprvé v zámořské lize.
Devětatřicetiletý Messi vstřelil ve 40. minutě svůj první a v šesté nastavené minutě poslední gól z přímého kopu. Sedm minut po přestávce se blýskl akcí, kdy se prokličkoval mezi pěti hráči soupeře a zakončil pravačkou. Vedle čtyř gólů si kapitán argentinských mistrů světa z roku 2022 připsal asistenci u trefy Luise Suáreze.
Díky sobotní kanonádě se Messi dostal na 18 gólů v sezoně a v tabulce střelců předstihl dosavadního lídra Petara Musu z Chorvatska. Bývalý hráč Slavie v dresu Dallasu nastřílel 16 branek.