Čest pro každého hráče. Fotbalisté se těší na atmosféru Wembley

Není to jen tak ledajaká aréna, vyběhnout na trávník stadionu ve Wembley je pro každého hráče poctou. Čeští fotbalisté se před 90 tisíci diváky v Londýně představí již pošesté, zatím tu nedokázali zvítězit. Přímý přenos utkání s Anglií sledujte od 20:30 na ČT sport a ČT sport Plus.
Wembley je druhým největším stadionem v Evropě po slavném Camp Nou. Barcelonská aréna, která momentálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí, pojme po renovaci až 105 tisíc diváků. Ikonický fotbalový stadion v Londýně poutá pozornost již z velké dálky především díky charakteristickému ocelovému oblouku, který je dlouhý 315 metrů a vysoký až 134 metrů.
Mezi roky 2003 až 2007 prošlo Wembley přestavbou, původní stadion byl zbourán a na jeho místě vyrostl nový. Ještě ve staré aréně se před více než 30 lety představil český tým ve finále mistrovství Evropy, v němž po smolném inkasovaném gólu v prodloužení prohrál s Německem 1:2 a získal stříbro.
„Wembley je ikona anglického fotbalu. Historicky jsme tu měli obrovský úspěch (účast ve finále ME). Nechci říct, že bychom na to chtěli navázat, to určitě ne, to bych si netroufl. Ale chtěli bychom Anglii potrápit,“ řekl obránce Vladimír Coufal.
„Je to nádherný stadion, jeden z nejúžasnějších, opravdu pěkné prostředí. Ale nejdůležitější je stejně to, co se děje na hřišti. Na to se soustředíme. Jestli má stadion kapacitu 105 tisíc, 78 tisíc nebo jako u nás v Praze..., na trávníku je to pořád stejné,“ podotkl trenér Denia, který převzal českou reprezentaci v létě.
Národní tým po porážce v legendárním finále s Němci dosud neměl ve Wembley více štěstí ani v zápasech proti Anglii. Ze čtyř duelů od rozdělení federace proti domácímu Albionu na slavném stadionu třikrát prohrál a jednou remizoval.
Dosud naposledy se český celek v Londýně představil v červnu 2021 v závěrečném utkání skupiny na mistrovství Evropy a Angličanům podlehl 0:1. V listopadu 1998 ještě ve „starém“ Wembley národní mužstvo s Albionem prohrálo 0:2, o necelých 10 let později rovněž v přípravě v premiéře pod tehdejším trenérem Petrem Radou sahalo po překvapivém vítězství, gól na konečných 2:2 inkasovalo až v nastavení.
Nejhorší vzpomínky má český celek na březen 2019, kdy ve Wembley utrpěl od Anglie debakl 0:5, který zůstává jeho nejvyšší porážkou v samostatné historii. Coufal u toho tehdy byl v roli hráče na lavičce stejně jako Alex Král. „Už jen když na ten svatostánek vstoupíte a vidíte 90 tisíc lidí, je to nádhera. Je to sen pro každého tady hrát. Měl jsem štěstí tady s národním týmem být už dvakrát, teď potřetí. Snad si i zahraju. Je to čest. I když se bavíte s anglickými hráči, tak pro ně není nic víc než hrát za Anglii ve Wembley,“ uvedl Coufal, který doléčil zraněné koleno.
Liga národů má náročný program
Český tým čeká během rekordně dlouhého podzimního srazu čtvrtý zápas za 11 dnů. „Program je náročný, ale budeme připraveni, protože takové zápasy opravdu přicházejí třeba jen jednou za život. Někdo takové štěstí ani nemá. Navštívit takový stadion je velká událost, opravdu to je fotbalový chrám, přijde 90 tisíc lidí,“ těšil se záložník Michal Sadílek.
„Už jsem tu byl při Euru v roce 2021, v zápase s Anglií jsem byl mimo soupisku. Stadion mohl být během covidové doby zaplněn asi z jedné třetiny, ale Wembley na vás zkrátka dýchne. Je to jiná galaxie, což platí pro anglické stadiony obecně. Při tehdejší porážce 0:1 jsme vůbec nesehráli špatný zápas. Nemůžu se dočkat, až se tady představím před zaplněnými tribunami,“ uvedl sedmadvacetiletý záložník Slavie Praha.
Zápas ve Wembley začne ve 20:45. Český tým po porážkách v prvních třech zápasech v Lize národů zkusí získat první body pod trenérem Deniou, před týdnem doma Anglii v dlouhém oslabení podlehl 0:2.