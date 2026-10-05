Potřebujeme také získávat body, říká Denia před Anglií

Postupně se zlepšovat a jít, i výsledkově, nahoru. To si přeje trenér reprezentace Santi Denia, jehož čeká druhé utkání proti výběru Anglie. Zároveň půjde o závěrečný duel úvodního bloku Ligy národů, z něhož tým zatím nemá jediný bod. Přímý přenos utkání sledujte v úterý od 20:30 na ČT sport a ČT sport Plus.
Český tým v elitní skupině A3 Ligy národů postupně prohrál s Chorvatskem 1:2, s Anglií 0:2 a ve Španělsku 1:3, předvedl ale solidní výkony. „Jsem velmi pyšný na to, jak zatím hrajeme, jaké výkony podáváme, ale určitě se musíme dál zlepšovat. Známe samozřejmě úroveň téhle skupiny. Potřebujeme také získávat body, abychom dosáhli cílů, které máme. To je udržet se,“ řekl Denia.
„Myslím, že zápas od zápasu hrajeme lépe, ale potřebujeme body, které nakonec stejně rozhodují. Samozřejmě cítím určitý tlak, ale to je na téhle pozici, na téhle židli naprosto normální. Nemám z toho obavy. Hráčům stoprocentně věřím, to je nejdůležitější,“ doplnil.
Jeho svěřenci minulé úterý v úvodním vzájemném duelu s Anglií ve skupině doplatili v Praze na brzké vyloučení Pavla Šulce. Výběr Albionu pak v sobotu deklasoval v Rijece Chorvaty 7:0. „Dobře známe anglický tým, jeho kádr. Jejich národní mužstvo je nesmírně silné. Hráli jsme proti nim před šesti dny, čelíme jedné z nejlepších reprezentací na světě,“ podotkl Denia.
„Když dovedou vyhrát na téhle úrovni 7:0, ukazuje to na obrovskou kvalitu týmu, hráčů i trenéra. Ale my se soustředíme hlavně na náš tým. Na to, abychom se zlepšovali v detailech a šli všichni stejným směrem,“ doplnil Denia.
Trenér Angličanů Thomas Tuchel ocenil, jak se český tým zlepšuje, ve hře jsou podle něj jasně vidět španělské prvky. „Zapomeňte na Španělsko, chceme být Česká republika. Pracujeme na českém stylu, na tom, abychom podávali co nejlepší výkony jako Češi. Snažíme se opravovat chyby a zlepšovat se. Chceme hrát jako Češi,“ řekl Denia.
Po týmu chce mimo jiné lepší disciplínu, v úvodních třech zápasech inkasoval dvě červené karty. „Přesně tohle musíme zlepšit, je to pro nás důležité téma. Když budeme hrát lépe, pravděpodobně nebudeme dostávat tolik karet. Ale když hrajete proti nejlepším na světě, karty jsou bohužel součástí hry. Musíme se v tom zlepšit, to je jasné. V deseti bohužel na téhle úrovni hodně trpíme,“ uvedl Denia.
Mužstvo v Londýně navštívil i bývalý kapitán Tomáš Souček, který se po zranění teprve vrací na trávníky, a v nominaci proto nebyl. „Během posledních dvou měsíců jsme se bavili o jeho zranění a o tom, jak se vrací do zátěže. Má k reprezentaci hodně silný vztah, hráči ho rádi viděli. Já jsem také moc rád, že za námi přišel. Je to další hráč, se kterým můžeme počítat. Ještě není stoprocentně ready, ale rozhodně na něj čekáme,“ řekl Denia.
Útočník Patrik Schick úplně nevyloučil možný návrat do národního týmu poté, co po mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. „Před týdnem jsme se o jeho situaci bavili a jen zopakuju, co už jsem říkal: dveře má otevřené. On i všichni ostatní hráči, kteří za národní tým chtějí hrát,“ podotkl Denia.