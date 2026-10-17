Ženská fotbalová liga po reprezentační pauze pokračuje zápasy 8. kola. V tom úvodním zvítězily Sparťanky hubeným výsledkem 1:0 nad Prague Raptors a posílily svou pozici na druhém místě ligové tabulky. Přímé přenosy duelů Viktoria Plzeň – Slavia Praha a Lokomotiva Brno – Slovan Liberec sledujte na ČT sport Plus.
Prague Raptors – Sparta Praha 0:1
Malé pražské derby mezi Sparťankami a Raptorkami bylo plně v režii úřadujících mistryň, přestože skóre o tom tolik nevypovídá. Sparta byla od začátku aktivní a rychlejší na míči, ovšem Raptors ukázaly svou sílu v obraně a také brankářka Sloupová zlikvidovala mnoho pokusů, které na ni mířily.
Jedinou branku vstřelily Sparťanky až krátce po začátku druhého poločasu, ve 46. minutě se po získané přihrávce prosadila zblízka Frany Černá. Raptors v celém zápase těžily z dobré defenzivy, ačkoli v závěru přitvrdily, tak se gólově neprosadily. Nejblíže gólu byly při střele, která skončila na tyči. Sparťanky získaly důležité tři body a ve třetím utkání v řadě neinkasovaly.