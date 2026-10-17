Fotbal

ŽIVĚLiga fotbalistek: Viktoria Plzeň – Slavia Praha a Lokomotiva Brno – Slovan Liberec


17. 10. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport
Nahrávám video
ŽIVĚ: Viktoria Plzeň – Slavia Praha
Zdroj: ČT sport

Ženská fotbalová liga po reprezentační pauze pokračuje zápasy 8. kola. V tom úvodním zvítězily Sparťanky hubeným výsledkem 1:0 nad Prague Raptors a posílily svou pozici na druhém místě ligové tabulky. Přímé přenosy duelů Viktoria Plzeň – Slavia Praha a Lokomotiva Brno – Slovan Liberec sledujte na ČT sport Plus.

Nahrávám video
ŽIVĚ: Lokomotiva Brno – Slovan Liberec
Zdroj: ČT sport

Prague Raptors – Sparta Praha 0:1

Malé pražské derby mezi Sparťankami a Raptorkami bylo plně v režii úřadujících mistryň, přestože skóre o tom tolik nevypovídá. Sparta byla od začátku aktivní a rychlejší na míči, ovšem Raptors ukázaly svou sílu v obraně a také brankářka Sloupová zlikvidovala mnoho pokusů, které na ni mířily.

Jedinou branku vstřelily Sparťanky až krátce po začátku druhého poločasu, ve 46. minutě se po získané přihrávce prosadila zblízka Frany Černá. Raptors v celém zápase těžily z dobré defenzivy, ačkoli v závěru přitvrdily, tak se gólově neprosadily. Nejblíže gólu byly při střele, která skončila na tyči. Sparťanky získaly důležité tři body a ve třetím utkání v řadě neinkasovaly.

Nahrávám video
Sestřih utkání Prague Raptors – Sparta Praha
Zdroj: ČT sport

Související články

Češky v odvetě baráže dvakrát vedly, potopily je ale defenzivní minely

Češky v odvetě baráže dvakrát vedly, potopily je ale defenzivní minely

SESTŘIHSlávistky nezaváhaly ani proti Raptors, Sparta se trápila s Lokomotivou

Slávistky nezaváhaly ani proti Raptors, Sparta se trápila s Lokomotivou

SESTŘIHFotbalistky Slavie zničily Slovácko devíti góly

Fotbalistky Slavie zničily Slovácko devíti góly
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.