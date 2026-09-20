Fotbal

SESTŘIHFotbalistky Slavie zničily Slovácko devíti góly


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Velkou formu potvrdily fotbalistky Slavie i v ligovém zápase v Uherském Hradišti, kde porazily Slovácko vysoko 9:0. Pražský celek zůstává dál i po šestém kole bez ztráty bodu na špici tabulky o šest bodů před Spartou, zatímco Slovácko se trápí, má zraněné hráčky a obměňuje kádr, se čtyřmi body muselo kousat už čtvrtou porážku za sebou.

Slávistky začaly zhurta a už v sedmé minutě vedly 2:0, když si nejdříve dala vlastní gól Chlumová a pak se trefila do branky Slovácka Dubcová.

Nahrávám video
Sestřih utkání fotbalistek Slovácko – Slavia
Zdroj: ČT sport

Ta poté také proměnila penaltu za ruku ve vápně soupeřek a jednoznačnou převahu favoritek ještě do poločasu potvrdila Kravčuková a znovu nešťastnice Chlumová.

Ve druhém poločase si Slovácko uvědomilo, že nemá co ztratit a vyprodukovalo několik zajímavých akcí, ale na jejich konci se potvrdilo, proč zatím dalo v lize jen dva góly. Zatímco hráčky Slavie pokračovaly v kanonádě, kterou řídila střídající Střížová, odchovankyně Slovácka, která dala hattrick.

Nahrávám video
Ohlasy po zápase fotbalistek Slovácko – Slavia
Zdroj: ČT sport

Čtěte také

SOUHRNSparťanky už opět vítězí, odnesl to Baník. Liberec si hladce poradil s Plzní

Sparťanky už opět vítězí, odnesl to Baník. Liberec si hladce poradil s Plzní
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.