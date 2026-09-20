Velkou formu potvrdily fotbalistky Slavie i v ligovém zápase v Uherském Hradišti, kde porazily Slovácko vysoko 9:0. Pražský celek zůstává dál i po šestém kole bez ztráty bodu na špici tabulky o šest bodů před Spartou, zatímco Slovácko se trápí, má zraněné hráčky a obměňuje kádr, se čtyřmi body muselo kousat už čtvrtou porážku za sebou.
Slávistky začaly zhurta a už v sedmé minutě vedly 2:0, když si nejdříve dala vlastní gól Chlumová a pak se trefila do branky Slovácka Dubcová.
Ta poté také proměnila penaltu za ruku ve vápně soupeřek a jednoznačnou převahu favoritek ještě do poločasu potvrdila Kravčuková a znovu nešťastnice Chlumová.
Ve druhém poločase si Slovácko uvědomilo, že nemá co ztratit a vyprodukovalo několik zajímavých akcí, ale na jejich konci se potvrdilo, proč zatím dalo v lize jen dva góly. Zatímco hráčky Slavie pokračovaly v kanonádě, kterou řídila střídající Střížová, odchovankyně Slovácka, která dala hattrick.