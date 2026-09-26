Fotbalistky Slovanu Liberec zvítězily v 7. kole nejvyšší domácí ženské ligy 2:1 na hřišti Baníku Ostrava, který v zápase držela kvalitní obrana i zákroky brankářky Růžičkové. Za Liberec se dvěma góly prosadila Lucia Rumančíková. Hráčky Lokomotivy Brno dlouho vzdorovaly favoritkám ze Sparty, ale nakonec prohrály 0:2. Přímý přenos utkání Slavia Praha – Prague Raptors sledujte na ČT sport Plus.
Baník Ostrava – Slovan Liberec 1:2
Slovan vstupoval do zápasu s Baníkem jako favorit a svou převahu ukazoval od prvních chvil. Už po třech minutách hry se dostal zásluhou Lucie Rumančíkové do vedení 1:0. Stejná hráčka pak o 12 minut později zvýšila skóre na 2:0. Snížit se Slezankám podařilo až z nařízené penalty, kterou ve 27. minutě proměnila Nela Řehová. Přesto byl Liberec lepším týmem, Ostravu držela po chybách nad vodou zejména brankářka Barbora Růžičková.
„V poločase jsme si řekly, že se to nesmí stávat. Ale myslím, že jsme ukázaly, že se s námi musí počítat a že umíme potrápit i týmy z vrchní trojky, čtyřky,“ hodnotila po zápase Řehová.
Baník ve druhém poločase vsadil na zlepšení obrany a Růžičková vytáhla hned několik skvělých zákroků. Skórovat se ale nepodařilo ani jednomu ze soupeřů a Liberec ubránil tříbodovou výhru, přestože nevyužil mnoho šancí.
„Ty šance nás mrzí, protože je potřebujeme proměňovat. Musely jsme se trápit až do poslední minuty, bylo to 2:1, ale jsme rády, že jsme vyhrály,“ uvedla liberecká útočnice Rumančíková. „Program je náročný, ale na dnešek jsme trochu obměnily sestavu, tak si některé hráčky mohly odpočinout,“ připomněla účast Liberce v pohárové soutěži.
Lokomotiva Brno – Sparta Praha 0:2
Zápas, který měl jasného favorita, probíhal nečekaně. Sparťanky se dlouho nemohly dostat k výrazné šanci. Ve 21. minutě prověřila domácí brankářku Sofii Valenčinovou její krajanka Laura Retkesová.
První branka padla až v 63. minutě, kdy si střelu Michaely Khýrové dopravila do vlastní sítě Američanka v brněnském dresu Lillie Frenchová. Pražanky soupeřky k ničemu nepustily, přesto se ale nedokázaly stále výrazněji prosadit.
Skóre utkání uzavřela šestadvacetiletá Khýrová, která v 78. minutě dorážela přihrávku Dominiky Huvarové a zvýšila na 2:0 pro Pražanky. V závěru duelu obdržela červenou kartu Hallie Bergfordová.
Sparťanky tak zapsaly výhru při premiéře nové trenérky Jessicy Tornyové a drží v tabulce druhé místo. Fotbalistky z Horních Heršpic jsou stále bez bodu i vstřelené branky poslední.