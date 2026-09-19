Po dvou ligových porážkách se Slavií a s Plzní a stále ještě bez nového kouče za odvolaného Rakušana Steinera fotbalistky Sparty zabraly. V úvodním zápase 6. kola to odnesly hráčky Baníku Ostrava, které si vezou z pražského Proseka osm gólů. Sparta se tak přiblížila vedoucí Slavii, která má ale nedělní zápas k dobru, na tři body. Stejně bodů mají i hráčky pražských Raptors, které porazily Lokomotivu Brno 2:0. Čtvrté jsou fotbalistky Liberce poté, co Plzeň přehrály 5:1.
Baník přitom začal v Praze dobře. Nastřelil tyč domácí branky a únik Říhové pak zastavila až brankářka Harantová.
Potom už se favorit uklidnil a projevilo se to i na skóre, které bylo v poločase už 4:0. A hned po pauze bylo jasné, že Sparta ještě nemá dost, když volání fanoušků po „bůru“ vyslyšela Černá.
Potom dočasný trenér Sparty Mincz vystřídal hned čtyři fotbalistky a Spartě chvíli trvalo, než znovu nabrala na obrátkách. Pak Američanka Bergfordová zkompletovala hattrick a Pražanky vedly už 6:0. Druhý hattrick si v zápase zapsala také Khýrová, která dala poslední dva góly a uzavřela skóre na 8:0.
Fotbalistky Raptors přehrály Brno a bodově se dotáhly na Spartu
Hráčky Raptors na domácím hřišti nenabídly soupeřkám z Lokomotivy Brno ani tentokrát možnost poprvé v sezoně skórovat, vyhrály 2:0 a v tabulce se dotáhly bodově na druhou Spartu, přičemž mají zápas k dobru. Lokomotiva je se skóre 0:23 bez bodů poslední.
Skóre otevřela v 11. minutě Adéla Trachtová, která překonala brněnskou gólmanku Sofii Valenčinovou střelou na zadní tyč. V 68. minutě vykázala rozhodčí kvůli protestům z hřiště trenéra a maséra Lokomotivy Petra Maléře a Marka Sedláka, krátce poté pak výstavní střelou do šibenice pečetila skóre Stella Balázsová.
Domácí fotbalistky po celý zápas určovaly tempo hry, Lokomotivu prakticky k ničemu nepustily a udržely čtvrté čisté konto v řadě.
Liberec přejel Plzeň díky povedené první půli
Fotbalistky Liberce se v tabulce bodově dotáhly na Plzeň a díky výrazně lepšímu skóre poskočily před Viktorii na čtvrtou příčku. Pomohla jim k tomu jednoznačná výhra 5:1 ve vzájemném souboji. Severočešky vedly po prvním poločase už 4:0, když pohodu potvrdila zejména Michaela Ferencová povedeným sólem. Plzeň snižovala na 1:4 po zásahu Šárky Kynclové, ale to bylo ze strany Západočešek vše. Na konci zápasu uzavřela skóre Kristína Košíková.