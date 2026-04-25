Prokletí Barcelony na hřišti Getafe skončilo po výhře 2:0, Real remizoval v Seville

Po téměř šesti letech dokázala Barcelona zvítězit ve španělské fotbalové lize na hřišti Getafe a výhrou 2:0 udělala další krok k mistrovskému titulu. Pět kol před koncem má jedenáctibodový náskok na druhý Real Madrid, který v pátek jen remizoval 1:1 na hřišti Betisu Sevilla.
Ve čtvrté minutě nastavení přišel Real Madrid o vítězství na hřišti Betisu Sevilla. Na gól Viníciuse Juniora odpověděl obránce Bellerín a rozhodl o dělbě bodů za remízu 1:1. Brazilský kanonýr otevřel skóre v 17. minutě svou třináctou brankou v tomto ligovém ročníku.
Lepší bilanci má v Realu jen Mbappé, který vede s 24 zásahy tabulku střelců La Ligy. Francouzská hvězda zápas v Seville nedohrála, deset minut před koncem si řekla o střídání. Real ztratil body ve třetím z posledních čtyř zápasů.
Obhájci titulu z Barcelony prolomili sérii nezdarů na stadionu Getafe i bez Yamala, který kvůli poranění stehna přijde o zbytek sezony. Brankami se o to postarali López a Rashford. Španělský útočník se trefil počtrnácté v soutěži a jen dva góly ho dělí od nejlepšího týmového střelce Yamala.
„Máme velký náskok, ale čekají nás ještě další zápasy. Zní to jako klišé, ale nesmíme polevit,“ řekl Fermín López po zápase, v němž otevřel skóre v 45. minutě. Střídající Rashford pojistil výhru čtvrt hodiny před koncem. Náhradníci Barcelony dali v této sezoně už 17 branek. V elitních ligách mají lepší bilanci jen střídající hráči Bayernu Mnichov s 18 góly. Brankář Getafe Jiří Letáček sledoval zápas z lavičky náhradníků.
Po sérii čtyř ligových proher uspělo Atlético Madrid, které zvítězilo nad Bilbaem 3:2 a upevnilo si čtvrté místo, jež zaručuje účast v Lize mistrů. Před pátým Betisem má desetibodový náskok.
Bilbao vyhrálo prosincový vzájemný duel a také dnes šlo do vedení, Atlético ale brzy po přestávce skóre otočilo. Góly se o to postarali Griezmann a Sörloth, který v závěru přidal ještě další trefu. Dvanáctou brankou v soutěži potvrdil pozici nejlepšího střelce madridského týmu. Po něm v sedmé minutě nastavení ještě snížil Guruzeta.
Skvělou střeleckou formu potvrdil útočník Alavésu Toni Martínez, jenž dvěma góly rozhodl o výhře 2:1 nad Mallorcou. V posledních pěti ligových utkáních skóroval šestkrát.
Výsledky 32. kola španělské fotbalové ligy
Betis Sevilla – Real Madrid 1:1 (90.+4 Bellerín – 17. Vinícius Júnior), Alavés – Mallorca 2:1 (56. a 69. Martínez – 18. Virgili), Getafe – FC Barcelona 0:2 (45+1. López, 74. Rashford), Valencie – Girona 2:1 (50. Ramazani, 59. Sadiq – 63. Roca), Atlético Madrid – Bilbao 3:2 (54. a 90.+3 Sörloth, 49. Griezmann – 23. Vivian, 90.+7 Guruzeta).