Fotbal

Real porazil doma Alaves, na Barcelonu ztrácí šest bodů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Real Madrid v 33. kole španělské ligy porazil doma 2:1 Alavés. Bílý balet z druhého místa ztrácí šest bodů na vedoucí Barcelonu, která má středeční duel s Vigem k dobru. Bilbao zdolalo 1:0 Pamplonu, Girona podlehla 2:3 Betisu Sevilla. Mallorca v souboji týmů z druhé poloviny tabulky remizovala 1:1 s Valencií.

Real naplno bodoval po dvou kolech. Ve 30. minutě otevřel skóre zpoza vápna Mbappé, lídr tabulky kanonýrů vstřelil 24. branku v ročníku.

Po změně stran na něj stejným způsobem navázala další ofenzivní hvězda královského klubu Vinícius Júnior. V nastavení pouze snížil Martínez.

Bilbau zařídil výhru po čtvrthodině z dorážky Guruzeta, s osmi góly nejlepší ligový střelec mužstva. Domácí udrželi vedení i po Jauregizarově vyloučení na začátku osmiminutového nastavení. Athletic bodoval po dvou utkáních a posunul se na deváté místo právě před Pamplonu.

Betis po čtvrtečním vypadnutí ve čtvrtfinále Evropské ligy s Bragou zvládl přestřelku v Gironě a vyhrál po pěti soutěžních zápasech. V 80. minutě rozhodl Riquelme, který skóroval ve španělské lize po takřka dvou letech. Betis je v tabulce pátý, Girona jedenáctá.

Španělská fotbalová liga – 33. kolo:

Bilbao – Pamplona 1:0 (16. Guruzeta), Mallorca – Valencie 1:1 (49. Costa – 67. Sadiq), Girona – Betis 2:3 (7. Cygankov, 67. Únáhí z pen. – 23. Roca, 63. Ezalzúlí, 80. Riquelme), Real Madrid – Alavés 2:1 (30. Mbappé, 50. Vinícius Júnior – 90.+3 Martínez).

