Betis už je sedm zápasů bez výhry, v Pamploně remizoval 1:1

Fotbalisté Betisu Sevilla protáhli sérii bez vítězství ve španělské lize už na sedm zápasů. Ve 31. kole hráli v Pamploně 1:1, ale udrželi páté místo, které pravděpodobně bude ve Španělsku stačit na účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Šestá Celta Vigo totiž překvapivě prohrála doma s posledním Oviedem 0:3. Třetí místo si pojistil Villarreal výhrou v Bilbau 2:1.
Betis začal lépe a marocký útočník Ezalzúlí se brzy prosadil proti týmu, jehož dres před lety oblékal. Ještě do přestávky ale Chorvat Budimir proměnil penaltu ve svůj 16. gól v tomto ligovém ročníku.
Devátá Pamplona tak doma neprohrála devět zápasů v řadě, delší aktuální sérií v La Lize se může pochlubit jen vedoucí Barcelona. Betis čeká na vítězství sedm kol, což se mu naposledy stalo v roce 2016.
Celta Vigo ve čtvrtek prohrála ve čtvrtfinále Evropské ligy ve Freiburgu 0:3 a stejným výsledkem podlehla doma Oviedu. Trenér Giráldez s vyhlídkou na odvetu šetřil několik opor, po přestávce je sice poslal na hřiště, ale debaklu už nezabránil.
Pro Oviedo se tak zrodila nejvyšší venkovní výhra za posledních třicet let. Dvěma góly se na ní podílel Uruguayec Viňas, který se před týdnem postaral o vítězství nad Sevillou.
Baskové z Bilbaa ani počtrnácté v řadě neudrželi čisté konto, už v prvním poločase je o ně připravili Cardona a González. Guruzeta tři minuty před koncem už jen zkorigoval výsledek. Villarreal tak venku zvítězil poprvé po třech kolech.
Mallorca po senzační výhře nad Realem Madrid zdolala i další klub z hlavního města Rayo Vallecano 3:0 a nový argentinský trenér Martín Demichelis ji po šesti zápasech na lavičce už vytáhl ze sestupového pásma.
Hrdinou zápasu byl stejně jako před týdnem proti „Bílému baletu“ kosovský útočník Muriqi. Tentokrát stihl dvě branky ještě během prvního poločasu. Na kontě má už 21 zásahů, jen Francouz Mbappé z Realu dal ještě o dva góly víc. Hosté mají nakročeno do semifinále Konferenční ligy, ale v domácí soutěži na 13. místě ještě nemají vystaráno.
Výsledky 31. kola španělské fotbalové ligy
Pamplona – Betis Sevilla 1:1 (39. Budimir z pen. – 7. Ezalzúlí), Mallorca – Vallecano 3:0 (36. a 40. Muriqi, 65. Virgili), Celta Vigo – Oviedo 0:3 (45. a 57. Viňas, 5. Reina), Bilbao – Villarreal 1:2 (84. Guruzeta – 26. Cardona, 45.+6 A. González).
