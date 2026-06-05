České fotbalistky remizovaly v předposledním utkání závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa s Albánií 1:1. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové vedly zásluhou Kláry Cahynové, v 70. minutě vyrovnala Vanesa Levendiová.
Připravujeme podrobnosti.
Česko – Albánie 1:1 (0:0)
Česko – Albánie 1:1 (0:0)
Branky: 47. Cahynová – 70. Levendiová.
Sestava ČR: Lukášová (68. Votíková) – Stárová, Sonntagová, Pochmanová, Bartoňová (65. Střížová) – Kotrčová (87. Polcarová), Cahynová, Černá – Polášková (46. Švíbková), Cvrčková (65. Žufánková), Khýrová. Trenérka: Klimková.