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Fotbal

AKTUALIZUJEMEFotbalistky remizovaly v kvalifikaci MS s Albánií


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK

České fotbalistky remizovaly v předposledním utkání závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa s Albánií 1:1. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové vedly zásluhou Kláry Cahynové, v 70. minutě vyrovnala Vanesa Levendiová.

Připravujeme podrobnosti.

Česko – Albánie 1:1 (0:0)

Branky: 47. Cahynová – 70. Levendiová.

Sestava ČR: Lukášová (68. Votíková) – Stárová, Sonntagová, Pochmanová, Bartoňová (65. Střížová) – Kotrčová (87. Polcarová), Cahynová, Černá – Polášková (46. Švíbková), Cvrčková (65. Žufánková), Khýrová. Trenérka: Klimková.

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