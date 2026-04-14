Češky nasázely Černé Hoře pět branek a kvalifikací MS pokračují bez porážky

České fotbalistky ukázaly proti Černé Hoře svou kvalitu a ve třetím utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa zvítězily 5:0. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové tak skupinou dál procházejí bez porážky. Dvě branky vstřelila kapitánka a čerstvá fotbalistka roku Klára Cahynová.
Češky rozhodly duel v Chomutově už během prvního poločasu, v němž třikrát skórovaly. Nejprve si hostující brankářka Kaločová srazila do vlastní sítě centr Poláškové.
Další zásahy přidaly Černá a Cahynová, domácí hráčky navíc v úvodním dějství dvakrát nastřelily břevno. Po změně stran se prosadily Polášková a opět Cahynová.
Výběr Klimkové začal kvalifikační boje v březnu domácí remízou 2:2 s Walesem a výhrou 5:1 v Albánii. V Černé Hoře se představí v sobotu. Skupinu zakončí dvěma červnovými zápasy.
Týmy jsou v kvalifikaci rozdělené do tří výkonnostních lig podle výsledků v loňském ročníku Ligy národů. Češky patří do prostřední skupiny B.
Vítěz „české“ čtyřčlenné skupiny nemá zajištěn přímý postup na světový šampionát, který se bude hrát v příštím roce v Brazílii.
Hraje se o co nejlepší pozici pro baráž, do níž se kvalifikují první tři týmy. Češky usilují o premiérovou účast na velkém turnaji.