Mistrovství světa fotbalistek

V nominaci Klimkové před zápasy s Albánií a Walesem chybí Stašková, v kádru je i Hlouchová


před 5 hhodinami
Klimková oznámila nominaci pro závěr kvalifikační skupiny mistrovství světa
Českou ženskou fotbalovou reprezentaci čeká závěr kvalifikační skupiny mistrovství světa, v níž se postaví nejprve proti Albánii a poté Walesu, s nímž mají Češky shodně 10 bodů na čele tabulky Ligy B. Trenérka Jitka Klimková před oběma zápasy odtajnila nominaci, při jejímž sestavování musela řešit náhradu zraněné Staškové i výběr útočnic. Utkání proti Albánii můžete sledovat 5. června od 17:10 na ČT2 a ČT sport Plus, zápas s Walesem potom 9. dubna od 18:40 na ČT sport a ČT sport Plus.

Klimková musela před zápasy s Albánií a Walesem řešit zejména náhradu za zraněnou útočnici Fenerbahce Istanbul Andreu Staškovou. Do útoku má tak aktuálně celkem 6 hráček. V nominaci jsou úspěšné střelkyně domácí ligy Michaela Khýrová a Klára Cvrčková, které nastřílely shodně 11 gólů, ale také útočnice Slovanu Liberec Radka Hlouchová.

„To je typ útočnice, které se nebojí ve finální třetině, nebojí se jít jedna na jednu, nebojí se obejít hráčku,“ hodnotila kvality Hlouchové trenérka Klimková na tiskové konferenci.

Nominace české reprezentace pro kvalifikaci na MS fotbalistek

Brankářky:

Vanesa Jílková, Olivie Lukášová, Barbora Votíková

Obránkyně:

Eva Bartoňová, Lucie Bendová, Aneta Dědinová, Aneta Pochmanová, Kristýna Růžičková, Eliška Sonntagová, Antonie Stárová, Sabina Střížová

Záložnice:

Klára Cahynová, Franny Černá, Kamila Dubcová, Nela Krejčířová, Kateřina Kotrčová, Anna Šubrtová

Útočnice:

Klára Cvrčková, Michaela Khýrová, Radka Hlouchová, Aneta Polášková, Aneta Švíbková, Jana Žufánková

Rozhodovat o postupu pak může skóre. Česku by v případě bodové shody po dalším kole stačila ve Walesu k prvnímu místu i remíza. „My jsme dva góly od Walesu, takže každý vstřelený gól, každý obdržený gól pro vás může být klíčový,“ připomněla Klimková.

Oba kvalifikační zápasy můžete sledovat na programech České televize.

Program vysílání kvalifikace na MS fotbalistek

Pátek 5. června 2026

17:10 Česko – Albánie (ČT2 a ČT sport Plus)

Úterý 9. června 2026

18:40 Wales – Česko (ČT sport a ČT sport Plus)

