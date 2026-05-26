V nominaci Klimkové před zápasy s Albánií a Walesem chybí Stašková, v kádru je i Hlouchová

Českou ženskou fotbalovou reprezentaci čeká závěr kvalifikační skupiny mistrovství světa, v níž se postaví nejprve proti Albánii a poté Walesu, s nímž mají Češky shodně 10 bodů na čele tabulky Ligy B. Trenérka Jitka Klimková před oběma zápasy odtajnila nominaci, při jejímž sestavování musela řešit náhradu zraněné Staškové i výběr útočnic. Utkání proti Albánii můžete sledovat 5. června od 17:10 na ČT2 a ČT sport Plus, zápas s Walesem potom 9. dubna od 18:40 na ČT sport a ČT sport Plus.
Klimková musela před zápasy s Albánií a Walesem řešit zejména náhradu za zraněnou útočnici Fenerbahce Istanbul Andreu Staškovou. Do útoku má tak aktuálně celkem 6 hráček. V nominaci jsou úspěšné střelkyně domácí ligy Michaela Khýrová a Klára Cvrčková, které nastřílely shodně 11 gólů, ale také útočnice Slovanu Liberec Radka Hlouchová.
„To je typ útočnice, které se nebojí ve finální třetině, nebojí se jít jedna na jednu, nebojí se obejít hráčku,“ hodnotila kvality Hlouchové trenérka Klimková na tiskové konferenci.
Nominace české reprezentace pro kvalifikaci na MS fotbalistek
Nominace české reprezentace pro kvalifikaci na MS fotbalistek
Brankářky:
Vanesa Jílková, Olivie Lukášová, Barbora Votíková
Obránkyně:
Eva Bartoňová, Lucie Bendová, Aneta Dědinová, Aneta Pochmanová, Kristýna Růžičková, Eliška Sonntagová, Antonie Stárová, Sabina Střížová
Záložnice:
Klára Cahynová, Franny Černá, Kamila Dubcová, Nela Krejčířová, Kateřina Kotrčová, Anna Šubrtová
Útočnice:
Klára Cvrčková, Michaela Khýrová, Radka Hlouchová, Aneta Polášková, Aneta Švíbková, Jana Žufánková
Rozhodovat o postupu pak může skóre. Česku by v případě bodové shody po dalším kole stačila ve Walesu k prvnímu místu i remíza. „My jsme dva góly od Walesu, takže každý vstřelený gól, každý obdržený gól pro vás může být klíčový,“ připomněla Klimková.
Oba kvalifikační zápasy můžete sledovat na programech České televize.
Program vysílání kvalifikace na MS fotbalistek
Program vysílání kvalifikace na MS fotbalistek
Pátek 5. června 2026
17:10 Česko – Albánie (ČT2 a ČT sport Plus)
Úterý 9. června 2026
18:40 Wales – Česko (ČT sport a ČT sport Plus)