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Fotbal

Fotbalistky hrají o MS, chtějí udržet neporazitelnost a první místo


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Boj o postup na mistrovství světa ve fotbale žen pokračuje. České reprezentantky se v Praze na Žižkově střetnou s Albánii a v úterý se představí ve Walesu. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové jsou zatím ve skupině první a ještě neprohrály. Utkání Česko – Albánie můžete sledovat v přímém přenosu od 17:10 na ČT2 i ČT sport Plus.

Češky v dosavadních čtyřech utkáních kvalifikace třikrát za sebou naplno bodovaly včetně březnové výhry 5:1 v Albánii. V čele tabulky jsou o skóre před Velšankami. Týmy jsou v kvalifikaci rozdělené do tří výkonnostních lig podle výsledků v loňském ročníku Ligy národů. Češky patří do prostřední skupiny B.

Vítěz čtyřčlenné skupiny nemá zajištěn přímý postup na světový šampionát, který se bude hrát v příštím roce v Brazílii. Hraje se o co nejlepší pozici pro baráž, do níž se kvalifikují první tři týmy.

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Sestřih utkání Albánie – Česko
Zdroj: ČT sport

„Hrajeme o první místo ve skupině, které nám zajistí nejvýhodnější pozici do play-off, takže oba nadcházející zápasy jsou pro nás nesmírně důležité, i když každý bude úplně jiný. Proti Albánii chceme hrát kombinační fotbal, být kvalitní v rozhodování i provedení ve finální třetině. Uvědomujeme si, že každý vstřelený gól může být v tabulce důležitý,“ uvedla Klimková.

S Velšankami její výběr remizoval doma 2:2. „Wales ukázal kvalitu už v Uherském Hradišti, kde nám vítězství uteklo jen o chloupek. Teď bude důležité poučit se z předchozího zápasu a vyvarovat se podobných chyb,“ dodala trenérka.

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