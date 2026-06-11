Chceme se prosadit svým vlastním stylem, budeme hrát jako o život, říká Son Hung-min

Kapitán korejských fotbalistů Son Hung-min před zápasem s českou reprezentací na mistrovství světa varoval před podceňováním soupeře. Třiatřicetiletá hlavní hvězda asijského výběru zmínila, že svěřenci Miroslava Koubka ukázali svou sílu v březnovém play-off o šampionát proti Irsku a Dánsku. Son Hung-min ale věří, že jeho tým v zápase zúročí tvrdou přípravu ve vysokohorském prostředí.
Son Hung-min zažil poslední vzájemný duel, v němž Korejci před deseti lety v přípravě v Praze zvítězili 2:1. „Každý tým má své silné a slabé stránky, my se na ně intenzivně připravujeme. I Češi mají určité silné stránky, ale mají také slabší stránky. Myslím, že v březnu během baráže se ukázali jako velmi schopní hráči. Já jsem tedy velmi opatrný,“ uvedl Son Hung-min.
„Už několikrát jsme říkali, že Češi mají mnoho skvělých hráčů, kteří působí ve špičkových klubech po celém světě. Takže musím říct, že je to opravdu kvalitní tým. Ale i my budeme hrát na víc než sto procent. Chceme se prosadit svým vlastním stylem, to je nejdůležitější. Budeme hrát jako o život,“ dodal dlouholetý kanonýr Tottenhamu, který aktuálně působí v Los Angeles.
Hlavní ofenzivní hvězdou českého celku je útočník Patrik Schick, nejlepší střelec mužstva. „Je velice silným hráčem a samozřejmě vymýšlíme taktiku, jak ho zastavit. Fotbal ale není sportem jednoho hráče. Je to týmový sport. Takže přemýšlíme hlavně o tom, jak budeme hrát proti Česku jako proti týmu,“ řekl Son Hung-min.
Jeho celek na rozdíl od českého mužstva absolvoval delší aklimatizaci na nezvyklou nadmořskou výšku, utkání v Guadalajaře se bude hrát v 1600 metrech.
„Myslím, že hodně hráčů u nás má zkušenost s hraním ve vysoké nadmořské výšce. Samozřejmě to působí, během tréninku to bylo poměrně stresující. Týkalo se to nejen mě, i moji kolegové v týmu ty účinky cítili. Zítra musíme vydat to nejlepší, co v nás je. Právě proto jsme tak tvrdě trénovali. Opravdu to bylo: těžko na cvičišti. Myslím, že se nám ta tvrdá příprava vyplatila,“ přemítal Son Hung-min.
Čeká ho už čtvrtý světový šampionát v kariéře. „Ať je to vaše první, čtvrté nebo šesté mistrovství, musím říct, že se opět cítím jako malý kluk. Je to pro mě vysněný turnaj, vždy je to něco zásadního. Zároveň jsem nikdy neřekl, že to bude moje poslední mistrovství. V minulosti jsme někdy vyhráli, někdy prohráli. Ale v každém případě jsme se z toho hodně naučili a o tom jsme také přemýšleli, když jsme se připravovali,“ líčil Son Hung-min.
„Nyní jsme samozřejmě vyzrálejší, zkušenější. V tomto ohledu se náš přístup trochu mění, ale v podstatě se cítíme pokaždé podobně. Atmosféra v našem týmu je velice pozitivní. Když vidím spoluhráče, jak tvrdě pracují, někdy je musím až trošku mírnit. Jsme velice dobře připraveni a jsem přesvědčen o tom, že budeme schopni na turnaji dosáhnout velmi dobrého výsledku,“ řekl korejský rekordman v počtu reprezentačních startů.