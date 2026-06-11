Korejské útočníky pokryjeme, říká Koubek, ale Hong Mjong-po věří ve výhru

Po rozdílné přípravě se proti sobě postaví na fotbalovém šampionátu v Mexiku týmy Česka a Jižní Koreje. Její hráči si zvykli na vysokohorské prostředí a trenér Hong Mjong-po věří, že mají formu a Česko porazí. To přiletělo na zápas do mexické Guadalajary na rady odborníků jen den před zápasem. Trenér Miroslav Koubek to ale moc neřeší, už má vhavě základní sestavu a stále ne úplně zdravý je útočník Jan Kuchta i když se jeho stav zlepšil.
Kouč českého týmu přiznal, že sestavu zná už dva dny. „Samozřejmě jsou tam nějaké věci okolo typologie soupeře, které jsme zvažovali. Jsou tam věci, které vystoupily ze zápasů s Kosovem a Guatemalou. Pokud se nic do zítřka nestane, o sestavě máme jasno,“ řekl Koubek. A ke zraněnému Kuchtovi dodal: „Je to na hraně, je to otevřené. Podstatné je, že jeho stav se v posledních dnech výrazně zlepšil,“ dodal.
A ke krátkému času na aklimatizaci na vysokohorské podmínky se příliš nevyjadřoval. „Podmínky, které nám jako jednomu z posledních účastníků mistrovství byly přiděleny, jsou takové, jaké jsou. Bylo mi řečeno, že to nejde jinak, takže to akceptujeme,“ řekl.
„Vysoká nadmořská výška už je evergreen. Víme, že určité věci jdou v tomto směru proti nám. Ale jsme rozhodnuti si jakékoliv negativní myšlenky a pochybnosti nebrat do hlavy. Udělali jsme spoustu opatření, abychom i v těchto podmínkách připravili mužstvo na vyšší nadmořskou výšku. Uvidíme, do jaké míry se nám to povedlo,“ uvedl bývalý kouč Plzně.
Český tým se s Koreou poprvé potká v soutěžním zápase. „Ta mužstva jsou úplně jiná, každé má svoje zbraně a přednosti. Bude samozřejmě hodně záležet na taktických věcech, jak si vzájemně ty přednosti odebereme,“ míní čtyřiasedmdesátiletý kouč.
Z hlavní korejské hvězdy Son Hung-mina má respekt stejně jako před celým korejským týmem. „Son Je velkým pojmem světového fotbalu, dokázal toho strašně moc. Víme, že je legendou v Koreji, klobouk dolů před ním. Obecně Korea disponuje především kvalitou v ofenzivních pozicích, tam hrozí největší nebezpečí pro nás. Ale tohle mužstvo už hrálo i proti jiným hvězdám světového fotbalu a taky si dokázalo poradit, naposledy třeba s Dánskem. Takže klukům věřím, že jsou schopni vynikající korejské útočníky pokrýt,“ řekl Koubek.
Korejský trenér věří ve výhru a postup
„Zítra je pro nás velký den, mistrovství světa je pro všechny naše hráče naprosto zásadní. Hráči do přípravy investovali skutečně hodně energie a úsilí a to všechno se zítra projeví na hřišti. Jsem přesvědčen o tom, že vyhrajeme,“ uvedl ve středu na tiskové konferenci sedmapadesátiletý korejský trenér.
Jeho svěřenci na rozdíl od českého týmu absolvovali delší aklimatizaci na nezvyklou nadmořskou výšku, utkání se bude hrát v 1600 metrech. Korejci nejprve měli kemp ve vysokohorském prostředí v americkém Utahu a pak se s předstihem vydali do Mexika na další přípravu v řídkém vzduchu.
„Když jsme přistáli v USA, právě tohle jsme vnímali jako klíčový aspekt tréninku. Určité problémy tam byly, jsou jisté rozdíly mezi hráči a každý se musel aklimatizovat. Ale myslím, že jsme na sto procentech formy. Všichni hráči se dobře aklimatizovali na vysokou nadmořskou výšku a jsou fyzicky maximálně připraveni. Jaký výsledek nám to přinese, to samozřejmě zatím nevíme,“ dodal Hong Mjong-po s tím, že v každém případě chtějí postoupit ze skupiny.
„Možná je dobře, že hrajeme jeden z prvních zápasů na turnaji. Máme příležitost hrát první hrací den mistrovství světa, celý svět se na nás bude dívat. Hráči si možná budou moci oddechnout, jakmile vyrazí na hřiště,“ přemítal Hong Mjong-po, který je s týmem na druhém MS.
V roce 2014 jeho tým vypadl už ve skupině. „Bylo to selhání, ale od té doby jsme se toho hodně naučili. Máme větší zkušenosti a na toto mistrovství jsme se velice intenzivně připravovali. Samozřejmě nikdy nemůžete předvídat výsledek. Nicméně doufám, že si hráči zítra zápas užijí a budou aktivní. Atmosféra v týmu je velice pozitivní,“ dodal.
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