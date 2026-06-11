MS ve fotbale 2026MS ve fotbale 2026
MS ve fotbale 2026
Přímé přenosy, statistiky, novinky z českého týmu
Průvodce MSMapa stadionůProgramVidea
Fotbal

Petrášek o nebezpečí Korejců i o víře v sílu Čechů: Je z nás cítit odhodlání


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport
Nahrávám video
Tomáš Petrášek o jihokorejských hráčích, angažmá i Daridovi
Zdroj: ČT sport

Obránce Tomáš Petrášek se může pochlubit unikátní zkušeností. Více než rok totiž strávil v jihokorejském Jeonbuku. I když svoji fotbalovou štaci nepovažuje za úspěšnou, ze zkušeností, které mu dala, čerpá dosud. Přímý přenos utkání Česka s Koreou i s bohatým předzápasovým programem sledujte v noci na pátek od 3:00 SELČ.

„Je to skvělá příležitost ukázat, že jsme dobří fotbalisti, protože nás nečeká nic lehkého. Korejci jsou dobří fotbalisti, sám jsem to zažil. Jsou jiní v pohybové kultuře,“ říká Petrášek v rozhovoru pro ČT sport.

Nahrávám video
Sestřih TK s Miroslavem Koubkem před utkáním s Koreou
Zdroj: ČT sport

„Jako dvoumetrový obránce jsem zažil, jaké to je bránit ty menší, rychlé typy hráčů, kteří jsou fantastičtí na balonu. Ale my máme jiný obrovský kvality, jsme velice silní při standardkách a to může být naše silná stránka,“ vypočítává Petrášek před soubojem s Koreou na mistrovství světa.

„Myslím, že je to hlavně o tom, že mají vzory, které chodí do Evropy, je to cíl jít do Evropy po vzoru Sona a hrát ve velkých klubech. V Koreji jsem zažil zápasy, které byly světové úrovně. PSG mají svého hráče a potom tomu klubu fandí obrovská základna Korejců,“ vysvětluje Petrášek.

Nahrávám video
Son Hung-min před zápasem s Čechy: Věříme v dobrý výsledek
Zdroj: ČT sport

„All-Stars tým K-League One hrají každý rok proti týmům jako Bayern Mnichov nebo PSG. Útočník Cho je obrovská mediální persona v celé Koreji, Korejkami je považován za nejkrásnějšího Korejce. I má manželka mi říkala, že je hezkej, tak jí asi budu věřit. Odešel do Midtjyllandu, takže jsem se s ním viděl krátce, ale je to fantastický útočník,“ směje se.

Petrášek favorizuje Čechy. „Není to ani tak, že bych tipoval, ale prostě jsem srdcař, budu fandit Čechům. Ale nebude to sranda. Korejci mají velmi dobrý tým a bude to honička. Věřím české síle, atmosféře, která byla vybudována v baráži. Je cítit odhodlání.“

Přečtěte si také

Korejské útočníky pokryjeme, říká Koubek, ale Hong Mjong-po věří ve výhru

Korejské útočníky pokryjeme, říká Koubek, ale Hong Mjong-po věří ve výhru

Fotbalová reprezentace už je v Guadalajaře, kde ji v pátek čeká Korea

Fotbalová reprezentace už je v Guadalajaře, kde ji v pátek čeká Korea

Jak se vůbec dostal do vzdálené korejské ligy? „Po mém konci v Rakowě jsem hledal novou výzvu a ta přišla z Jeonbuku, což je korejský gigant. Pořád vyhrávali trofeje. Bohužel, když jsem tam přišel já, tak se nám to nepodařilo,“ mrzí Petráška.

„Mým trenérem byl Dan Petrescu, technickým ředitelem Roberto DI Matteo. Beru to jako jednu z velkých porážek v mé kariéře, že jsem se tam nedokázal prosadit, ale je to obrovská zkušenost. Prohrál jsem si to sám. Dlouho jsem se adaptoval, nebyl jsem připraven na ten kulturní šok. Narodil se nám tam druhý syn, to je velká věc pro moji rodinu. Po roce a půl jsem se pak vrátil do Hradce. Kdo může říct, že hrál fotbal v Jižní Koreji? Jsem za to rád,“ dodává Petrášek.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.