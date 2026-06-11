Petrášek o nebezpečí Korejců i o víře v sílu Čechů: Je z nás cítit odhodlání

Obránce Tomáš Petrášek se může pochlubit unikátní zkušeností. Více než rok totiž strávil v jihokorejském Jeonbuku. I když svoji fotbalovou štaci nepovažuje za úspěšnou, ze zkušeností, které mu dala, čerpá dosud. Přímý přenos utkání Česka s Koreou i s bohatým předzápasovým programem sledujte v noci na pátek od 3:00 SELČ.
„Je to skvělá příležitost ukázat, že jsme dobří fotbalisti, protože nás nečeká nic lehkého. Korejci jsou dobří fotbalisti, sám jsem to zažil. Jsou jiní v pohybové kultuře,“ říká Petrášek v rozhovoru pro ČT sport.
„Jako dvoumetrový obránce jsem zažil, jaké to je bránit ty menší, rychlé typy hráčů, kteří jsou fantastičtí na balonu. Ale my máme jiný obrovský kvality, jsme velice silní při standardkách a to může být naše silná stránka,“ vypočítává Petrášek před soubojem s Koreou na mistrovství světa.
„Myslím, že je to hlavně o tom, že mají vzory, které chodí do Evropy, je to cíl jít do Evropy po vzoru Sona a hrát ve velkých klubech. V Koreji jsem zažil zápasy, které byly světové úrovně. PSG mají svého hráče a potom tomu klubu fandí obrovská základna Korejců,“ vysvětluje Petrášek.
„All-Stars tým K-League One hrají každý rok proti týmům jako Bayern Mnichov nebo PSG. Útočník Cho je obrovská mediální persona v celé Koreji, Korejkami je považován za nejkrásnějšího Korejce. I má manželka mi říkala, že je hezkej, tak jí asi budu věřit. Odešel do Midtjyllandu, takže jsem se s ním viděl krátce, ale je to fantastický útočník,“ směje se.
Petrášek favorizuje Čechy. „Není to ani tak, že bych tipoval, ale prostě jsem srdcař, budu fandit Čechům. Ale nebude to sranda. Korejci mají velmi dobrý tým a bude to honička. Věřím české síle, atmosféře, která byla vybudována v baráži. Je cítit odhodlání.“
Jak se vůbec dostal do vzdálené korejské ligy? „Po mém konci v Rakowě jsem hledal novou výzvu a ta přišla z Jeonbuku, což je korejský gigant. Pořád vyhrávali trofeje. Bohužel, když jsem tam přišel já, tak se nám to nepodařilo,“ mrzí Petráška.
„Mým trenérem byl Dan Petrescu, technickým ředitelem Roberto DI Matteo. Beru to jako jednu z velkých porážek v mé kariéře, že jsem se tam nedokázal prosadit, ale je to obrovská zkušenost. Prohrál jsem si to sám. Dlouho jsem se adaptoval, nebyl jsem připraven na ten kulturní šok. Narodil se nám tam druhý syn, to je velká věc pro moji rodinu. Po roce a půl jsem se pak vrátil do Hradce. Kdo může říct, že hrál fotbal v Jižní Koreji? Jsem za to rád,“ dodává Petrášek.