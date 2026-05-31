Krejčí: Dělal jsem maximum, abych byl na MS připravený, a to se mi povedlo

Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí se musel na závěr sezony potýkat s neobvyklým zraněním krční páteře. To se mu však povedlo doléčit a nyní je připravený na mistrovství světa. Také uvedl, že na nepovedený konec sezony a sestup z anglické ligy již nemyslí a soustředí se na jiné věci. Nyní ho společně se zbytkem národního týmu čeká přípravné utkání proti Kosovu. Přímý přenos sledujte od 15:30 na ČT2.
Český stoper v dubnu nedohrál zápas Premier League v Leedsu poté, co fauloval Brendena Aaronsona a domácí záložník ho následně zezadu prudce strčil do krku. Krejčí vynechal tři utkání, v posledních dvou kolech už ale nastoupil.
„Nechci a nebudu to úplně popisovat. Souvislostí k tomu bylo víc, bylo by to zbytečně dlouhé. Není to věc, kterou bych potřeboval pouštět do éteru. Dělal jsem maximum, abych byl připravený na mistrovství světa. To se mi povedlo, děkuji všem, co mi v tom pomáhali. Jsem připravený nastupovat, jsem zdravý,“ řekl Krejčí.
Na klubové úrovni neprožil povedenou sezonu. Wolverhampton v anglické lize skončil poslední a sestoupil. „Sezona určitě nedopadla podle představ, ale rozpoložení je teď už úplně jiné. Jsme v jiné situaci, na sezonu jsem zapomněl. Teď mám v hlavě úplně jiné věci,“ uvedl bývalý kapitán Sparty Praha, který do Wolverhamptonu zamířil vloni v létě na hostování s opcí z Girony.
V reprezentační kádru jsou i útočník Chorý a jeho spoluhráč ze Slavie David Douděra, které vedení klubu po vyloučení v derby a opakovaném nesportovním chování vyřadilo z A-mužstva. Trenér národního celku Miroslav Koubek uvedl, že situaci konzultoval i s Krejčím.
„Rozhodně nejsem soudce a nikdy nebudu rozhodovat o něčím štěstí,“ řekl Krejčí. „Co se týče národního týmu, synergie v kabině je na velice dobré úrovni. Tohle se dělo úplně mimo náš kolektiv a nechci to ani komentovat, jelikož jsem toho nebyl součástí. Nevím plno věcí okolo. Za mě je zbytečné se k tomu dál vracet a vyjadřovat. Už to ani neřešíme,“ doplnil Krejčí.
Jeho tým v neděli odehraje proti Kosovu předposlední přípravný duel před mistrovstvím, poté už ho bude čekat jen generálka na šampionát v New Jersey proti Guatemale. „Kosovo je velice kvalitní mužstvo. Viděli jsme ve videoanalýze hlavně ze zápasu baráže se Slovenskem, jakou kvalitu dopředu mají, kolik dokážou vstřelit gólů (výhra 4:3). Jsme si vědomi individuální kvality jednotlivých hráčů, kteří hrají na top úrovni,“ mínil Krejčí.
Mužstvo v neděli čeká poslední zúžení kádru, vypadnou tři hráči. O závěrečnou nominaci na šampionát bojují i tři nováčci. „Nevím, kdo je na hraně. To rozhodnutí díkybohu dělat nemusím, není to nic jednoduchého. Chovám se ke všem hráčům stejně, nováčkům se snažíme vytvořit prostředí, aby se cítili co nejlíp. Protože když já jsem nastupoval poprvé za áčko, první dny byly hodně rozkoukávací. Kluci ukazují na hřišti i mimo něj, jakou mají kvalitu a že si místo v týmu zaslouží,“ řekl Krejčí.