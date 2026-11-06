Kozel: Domácí byli silnější na míči, my byli nebezpečnější

Trenér Jablonce Luboš Kozel po remíze 1:1 na hřišti FC Riga uznal, že jeho tým nepodal dostatečně dobrý výkon, aby mohl pomýšlet na premiérové vítězství v hlavní fázi Konferenční ligy. Pětapadesátiletého kouče mrzela především inkasovaná branka z pokutového kopu a faul ve vápně, který označil za nesmyslný.
V 33. minutě se slovinský brankář Klemen Mihelak, jenž pro čtvrteční duel nahradil zraněného Jana Hanuše, vydal za propadlým vysokým míčem do rohu pokutového území, nešikovně skočil pod nohy Reginaldu Ramiresovi a sudí nařídil penaltu. Tu s přehledem proměnil sám zfaulovaný brazilský útočník.
„Na výhru jsme nepodali takový výkon, hlavně z hlediska chyb, které jsme udělali. Inkasovaný gól je úplný nesmysl, co tam vymyslíme,“ prohlásil Kozel.
Jabloneckého kouče nedorozumění v obraně a Mihelakův faul mrzely o to víc, že jeho svěřenci měli navzdory vyrovnanému průběhu nadějnější situace ke vstřelení gólu. „Měli jsme dobrý vstup do zápasu, za prvních 20 minut jsme mohli dát tři branky. Domácí byli silnější na míči, my byli nebezpečnější. Takhle to bylo po celý zápas,“ uvedl Kozel.
Ve 49. minutě vyrovnal záložník Sebastian Nebyla. Severočeši po domácí remíze 0:0 s Brightonem získali druhý bod a po třech ze šesti kol ligové fáze jsou na postupovém 23. místě. V dalším zápase přivítají 26. listopadu Lugano, které si doma poradilo 3:0 se Žalgirisem Kaunas a je v čele soutěže s plným počtem bodů a nejlepším skóre.
„Je to další bod v Evropě, ze hřiště soupeře. Ještě máme před sebou tři utkání, budeme se snažit i v dalších zápasech,“ dodal Kozel, jenž ani na čtvrtý pokus nevyzrál na slovenského kouče Adriána Guľu, bývalého trenéra Viktorie Plzeň.