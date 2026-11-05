Jablonec stále čeká v KL na výhru, z Rigy si odváží bod

Jablonec i po 3. kole čeká na premiérové vítězství v Konferenční lize, na hřišti FC Riga remizoval 1:1. Domácí poslal do vedení v 35. minutě z pokutového kopu Reginaldo Ramires, ve 49. minutě vyrovnal Sebastián Nebyla.
Po úvodní porážce 2:3 ve Freiburgu a remíze 0:0 s Brightonem má Jablonec v tabulce dva body a po polovině ligové fáze je na 23. místě. Nenavázal na dvě vítězství ze 3. předkola soutěže proti jinému lotyšskému soupeři RFS. Riga získala bod i ze třetího utkání Konferenční ligy a prodloužila domácí sérii neporazitelnosti na 24 soutěžních duelů.
Svěřenci Luboše Kozla v dalším kole přivítají 26. listopadu Lugano, které si doma poradilo 3:0 se Žalgirisem Kaunas a je v čele soutěže s plným počtem bodů a nejlepším skóre. Ze společné tabulky 36 týmů projde do vyřazovací fáze 24 mužstev, nejlepších osm postoupí přímo do osmifinále.
Kozel se musel obejít bez dvou zraněných defenzivních opor. Brankářskou jedničku Hanuše nahradil Mihelak a místo kapitána Tekijaškiho se do stoperské dvojice posunul pravý bek Cedidla. Slovenský kouč Rigy Adrián Guľa, jenž během hráčské kariéry působil v Jablonci a později trénoval Viktorii Plzeň, nasadil očekávanou základní sestavu.
Ve vyrovnaném prvním poločase bylo k vidění minimum gólových šancí. Ve 12. minutě Hollý hlavou přinutil domácího brankáře Piriče k prvnímu zákroku. Stejný hráč nebezpečně vypálil v 25. minutě, stejně jako o chvíli později jeho spoluhráč Alioum ale bránu netrefil.
Do vedení tak šla po nenápadné akci Riga. V 33. minutě se Mihelak vydal za propadlým vysokým míčem do rohu pokutového území, nešikovně skočil pod nohy Ramiresovi a sudí nařídil penaltu. Tu s přehledem proměnil sám zfaulovaný brazilský útočník.
Severočechy inkasovaná branka otřásla, podařilo se jim ale odpovědět hned po změně stran. Nebyla si na zadní tyči zpracoval Slámův centr a trefil se přesně ke vzdálenější tyči. Čtyřiadvacetiletý záložník se prosadil v lotyšské metropoli stejně jako v srpnovém duelu na hřišti RFS a stylově oslavil středeční premiérovou nominaci do slovenské reprezentace.
Vzápětí se výstavně trefil Oulad, ukrajinský sudí Kopijevskyj ale po dlouhé poradě s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů odvolal gól kvůli faulu Toniševse na Hollého. Jinak druhý poločas navázal na ten první a hra po většinu času plynula ve středu pole.
Až v 83. minutě Nebylův nepovedený centr skoro zaskočil Piriče, který musel míč s obtížemi vyrazit na roh. V nastavení měl nadějný brejk Kuol, prudkou ranou přestřelil. Další příležitosti už nepřišly, čerství lotyšští vicemistři tak hráli 1:1 i ve třetím utkání v ligové fázi soutěže.
Riga doma v evropských pohárech neprohrála podesáté v řadě, další český tým tam ale nezdolala. V loňském 4. předkole Konferenční ligy porazila 1:0 pražskou Spartu, byť v součtu s úvodním výsledkem 0:2 na postup nedosáhla. Jablonec venku v pohárech bodoval po dvou porážkách.
FC Riga – FK Jablonec 1:1 (1:0)
FC Riga – FK Jablonec 1:1 (1:0)
Branky: 35. Ramires z pen. – 49. Nebyla. Rozhodčí: Kopijevskyj – Šlončak, Zaporoženko – Balakin (video, všichni Ukr.). ŽK: Toniševs – Pavlovič, Sláma. Diváci: 4152.
Riga: Pirič – Toniševs, Musah, Wassom, Jurkovskis – Ankrah, Siqueira – Diop (70. Ferreira), Oulad (87. Pedro), Avání (78. Saco) – Ramires (78. Badamosi). Trenér: Guľa.
Jablonec: Mihelak – Čanturišvili, Cedidla, Pavlovič, Sláma (84. Novák) – Nebyla, Sedláček – Alioum (66. Souček), Hollý (76. Okeke), Polidar (46. Kuol) – Růsek (66. Jawo). Trenér: Kozel.