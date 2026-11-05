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SOUHRNAjax rozstřílel Midtjylland, Kodaň s Králem porazila Tbilisi


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Ve 3. kole Konferenční ligy porazila Kodaň s Alexem Králem Iberii Tbilisi 2:1. Příští soupeř Jablonce Lugano zdolalo Žalgiris Kaunas 3:0 a zůstalo stoprocentní. Ajax Amsterdam rozstřílel oslabený Midtjylland 6:1. Dvěma góly se na tom podílel nigerijský útočník Tolu Arokodare, jenž se tak se třemi brankami připojil k dalším pěti hráčům v čele střelecké tabulky. Bergamo doma pouze remizovalo s Kajratem Almaty 1:1. Freiburg porazil Trabzonspor 1:0.

Kodaň se ujala dvoubrankového vedení díky penaltě Elyonoussiho a vlastní brance Selimovice, hosté už se pak zmohli jen na Dzaganiovo snížení. Král nastoupil v základní sestavě a odehrál 63 minut. Kodaň je v tabulce sedmá o dva body za vedoucím Luganem.

Švýcarský lídr doma nasázel Žalgirisu Kaunas všechny tři branky v prvním poločase a za dva týdny do Jablonce tak přijede jako favorit bez ztráty bodu. Stoprocentními zůstaly rovněž Panathinaikos, jenž porazil 2:1 CSKA Sofia, Twente Enschede po výhře 3:1 nad Pafosem a Monako, které oslavilo domácí triumf 2:0 nad Nordsjaellandem. První ztrátu utrpěly St. Truiden a Brann Bergen, které spolu remizovaly 1:1.

Bergamo hasilo domácí pohromu až osm minut před koncem, kdy Atalantě alespoň bod zajistil Nikola Krstovič. Kajrat, který předtím poslal do vedení Gual, tak stále v Konferenční lize nezvítězil.

Jediný gól Freiburgu při triumfu v Trabzonu obstaral Lukas Kübler a připravil tureckému soupeři první bodovou ztrátu v soutěži. Oba týmy mají po šesti bodech a ztrácejí bod na deváté Mjällby.

Těsně za švédským klubem je i Ajax, jenž v Dánsku využil vyloučení domácího Wätjena ve 43. minutě a po pětigólovém druhém dějství zvítězil nad Midtjyllandem vysoko 6:1.

Brighton vyhrál v Getafe 1:0 gólem Malicka Yalcouyého a dosud ztratil jen při bezbrankové remíze v Jablonci. Španělský klub, mezi jehož náhradníky tradičně zůstal brankář Jiří Letáček, dosud v soutěži nezvítězil a je na děleném 30. místě.

CZ Bělehrad nedopustila senzaci a gólem v závěru porazila andorrský Inter Escaldes 2:1. Překvapivým výsledkem skončil zápas gibraltarského Lincolnu s Hajdukem Split, v němž domácí celek díky vlastní brance Hadžikaduniče z 89. minuty zvítězil 1:0. Neočekávané byly rovněž bezbrankové remízy finského Kuopia s Gentem a dánského Aarhusu s favorizovanou Bragou.

Prvního vítězství se dočkal Thun, jenž si doma poradil se skotskými Hearts 3:1. Premiérovou porážku po dvou remízách v úvodních kolech okusila albánská Egnatia Rrogozhine, jež podlehla Universitatee Craiova 0:2. Červenou kartu v týmu hostí obdržel bývalý hráč Baníku Eneo Bitri.

Výsledky 3. kola Konferenční ligy

Aarhus – Braga 0:0

Bergamo – Kajrat Almaty 1:1 (0:0)
Branky: 82. Krstovič – 53. Gual.

CZ Bělehrad – Inter Escaldes 2:1 (0:0)
Branky: 80. Lučič, 90.+2 vlastní Díaz – 62. Arellano. ČK: 35. Katai – 51. Berlanga.

Kuopio – Gent 0:0

Lincoln Red Imps – Hajduk Split 1:0 (0:0)
Branka: 89. vlastní Hadžikadunič.

Midtjylland – Ajax Amsterdam 1:6 (1:1)
Branky: 28. Etim – 9. a 52. Arokodare, 59. Wijndal, 67. Klaassen, 74. Gluch, 82. Leonardo. ČK: 43. Wätjen (Midtjylland).

Mjällby – Borac Banja Luka 2:0 (0:0)
Branky: 54. Bergström, 88. Enggaard.

Thun – Heart of Midlothian 3:1 (2:0)
Branky: 23. vlastní McCart, 34. Labeau, 57. Dursun – 82. Findlay.

Trabzonspor – Freiburg 0:1 (0:1)
Branka: 14. Kübler.

FC Kodaň – Iberia Tbilisi 2:1 (2:1)
Branky: 19. Elyonoussi z pen., 22. vlastní Selimovic – 30. Dzagania.

Getafe – Brighton 0:1 (0:0)
Branka: 64. Yalcouyé.

Lugano – Žalgiris Kaunas 3:0 (3:0)
Branky: 11. Cimignani, 24. Alioski, 32. Dos Santos.

Monako – Nordsjaelland 2:0 (1:0)
Branky: 33. Derourbet, 90.+1 Abline.

Panathinaikos Athény – CSKA Sofia 2:1 (1:1)
Branky: 41. Calabria, 68. Taborda – 44. Almeida.

St. Truiden – Brann Bergen 1:1 (0:0)
Branky: 48. Išiwatari – 79. Mathisen.

Twente Enschede – Pafos 3:1 (0:1)
Branky: 62. Nijstad, 76. Orjasaeter, 82. Weidmann – 39. Lele. ČK: 64. Lele.

Universitatea Craiova – Egnatia Rrogozhine 2:0 (2:0)
Branky: 24. Cicaldau, 32. Bancu. ČK: 84. Bitri (Egnatia).

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