Na Letnou se valí rozjetý Bournemouth, oživí Plzeň naději na postup? Jablonec čeká FC Riga

Do čtvrteční evropské akce opět vyráží tři české týmy. Fotbalisté herně se trápící Sparty ve 4. kole ligové fáze Evropské ligy přivítají rozjetý Bournemouth, pyšnící se neprůstřelnou obranou. Plzeňští v Lilleströmu uzavřou první polovinu EL. Pokud ještě chtějí oživit naděje na postup, potřebují nutně zvítězit. Jablonec se na hřišti FC Riga pokusí o první vítězství v hlavní fázi tohoto ročníku Konferenční ligy.
Svěřenci Briana Priskeho za sebou nemají úspěšný týden. Nejprve doma nečekaně vypadli v osmifinále domácího poháru s ostravským Baníkem a v neděli v lize jen remizovali na hřišti Bohemians 1905. Sparta vyhrála jediný z posledních šesti soutěžních duelů a ve čtyřech z uplynulých pěti vyšla střelecky naprázdno. Kouč ale věří, že by duel s Bournemouthem mohl být odrazovým můstkem.
„Rozhodně jsem toho názoru, že je to zápas, který nám bude sedět. Bude to úplně jiné utkání oproti těm předchozím, v nichž jsme měli kolem 70 procent držení míče. Může to být z naší strany jiný zápas, možná i s jiným nastavením. Na Letné se v pohárových zápasech může stát cokoli,“ uvedl Priske, jehož svěřenci jsou v lize čtvrtí s osmibodovou ztrátou na vedoucí Slavii.
Bournemouth je oproti Spartě v naprosto odlišné pozici. Tým z přímořského města na jihu Anglie od říjnového ligového debaklu 1:5 na Chelsea ovládl šest soutěžních zápasů po sobě, aniž při tom inkasoval. Čtyřikrát zvítězil 3:0, dvakrát 2:0.
„Na sérii můžeme být pyšní. Od porážky na Chelsea za tím nestojí nic výjimečného. Zapracovali jsme na detailech a držíme pospolu. Máme za sebou poměrně působivou šňůru. Musíme udržet energii a pospolitost i do dalších utkání,“ řekl padesátiletý německý trenér Marco Rose, jehož tým požene vyprodaný sektor pro hosty s více než 1000 fanoušky. Na Letnou přijede v roli velkého favorita, v jeho prospěch hovoří i dlouhodobá bilance anglických týmů proti českým soupeřům.
Předpokládané sestavy utkání Sparta – Bournemouth
Předpokládané sestavy utkání Sparta – Bournemouth
Sparta: Surovčík – Hoever, Mbe Soh, Guddal, Zelený – Sochůrek, Mannsverk, Vydra – Jurásek, Alcócer – Brunes.
Bournemouth: Petrovič – Smith, Hill, Silva, Trufert – Adams, Christie – Rayan, Kluivert, Tavernier – Evanilson.
Zatímco před rokem Plzeň jako jediná v ligové části soutěže neprohrála a s třemi inkasovanými góly v osmi kolech dokonce měla nejlepší defenzivu, letos se jí zatím nedaří. Na úvod podlehla Unionu Saint-Gilloise 0:3 a poté utrpěla dvě porážky 1:2 v Budapešti s Ferencvárosem a s Levski Sofia. Jako jeden ze čtyř týmů zůstává po třech kolech bez bodu.
O víkendu nicméně Viktoria v lize zvítězila v Ostravě 4:0, předtím v domácím poháru deklasovala Jihlavu 6:1. „Tři zápasy v Evropě jsme výsledkově a ani moc herně nezvládli. Pokud ještě chceme přemýšlet o postupu dál, potřebujeme vyhrát. Chceme uspět a navázat na poslední dvě výhry, ať už v Jihlavě, nebo na Baníku. Chceme pomoci jak koeficientu, tak sami sobě,“ řekl asistent plzeňského trenéra David Mikula.
„Viděli jsme několik jejich zápasů. Mají několik zajímavých individualit, hlavně směrem dopředu. Velmi nebezpečné a rychlé křídlo menší postavy, tři čtyři zkušení hráči na ose, ať jsou to stopeři, středák, hroťák. Velmi kvalitní soupeř, ale my chceme vyhrát,“ prohlásil Mikula, kolega hlavního trenéra Viktorie Radoslava Kováče.
Přivítal, že na hlavním stadionu v Lilleströmu není umělá tráva, což je v Norsku spíše výjimka. „Hned po losu jsme zjišťovali, jestli je tam přírodní tráva, nebo ne. Určitě ta přírodní tráva je pro nás dobře, umělka by pro soupeře byla výhodou. Tímhle se to maže a půjdeme si to tam prostě normálně rozdat na trávě,“ prohlásil Mikula.
Předpokládané sestavy utkání Lilleström – Plzeň
Předpokládané sestavy utkání Lilleström – Plzeň
Lilleström: Hagerup – Ranger, Gabrielsen, Kristiansen, Paintsil – Ottosson – Vá, Ibrahimaj, Nyheim, Kitolano – Olsen.
Plzeň: Wiegele – Pališčák, Vavro, Prebsl – Gabriel, Pirgič, Hrošovský, Souaré – Memič, Višinský – Kabongo.
Jablonec ve 3. předkole vyřadil po dvou výhrách čerstvé lotyšské šampiony RFS, nyní se pokusí zdolat i jeho městského rivala. Severočeši podávají v posledních týdnech nevyrovnané výkony. Po překvapivé remíze 0:0 s favoritem Konferenční ligy Brightonem a následné výhře v Hradci Králové přišel v sobotu domácí debakl 0:5 se Slavií. V utkání se navíc zranila brankářská jednička Jan Hanuš, který do Rigy s týmem vůbec neodcestoval.
„Absolutně jsme to nezvládli, zaslouženě to skončilo pro nás ostudou. Možná jsme tu facku trochu potřebovali, po některých zápasech se silnými týmy jsme si mohli myslet, že se nám nemůže nic stát. Byla tam patrná nejistota ve hře a v organizaci defenzivy. Nemyslel jsem si, že absence (Nemanji) Tekijaškiho bude takhle znát,“ řekl Kozel s poukazem na nejistý zdravotní stav kapitána týmu.
Sedmý tým tabulky české nejvyšší soutěže zahájil Konferenční ligu porážkou 2:3 ve Freiburgu. FC Riga má na kontě dva body za remízy s Kajratem Almaty a Pafosem. „Hráli jsme zatím s favority soutěže, ale my máme všechny zápasy se silnými soupeři. Je to těžký los, ale je to pro nás velká výzva,“ ujistil Kozel.
Předpokládané sestavy utkání FC Riga – Jablonec
Předpokládané sestavy utkání FC Riga – Jablonec
FC Riga: Pirič – Toniševs, Musah, Wassom, Jurkovskis – Ankrah, Siqueira – Diop, Oulad, Avání – Ramires.
Jablonec: Mihelak – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma – Okeke, Sedláček – Čanturišvili, Alioum, Polidar – Růsek.