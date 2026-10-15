Plzeň narazí na staré známé, Sparta vyhlíží druhou výhru. Jablonec čeká těžký start

Po delší pauze pokračují boje v Evropské lize. Plzeň chce napravit úvodní zaváhání, Sparta usiluje o druhé vítězství. Jablonec vstoupí do základní fáze Konferenční ligy na hřišti rozjetého Freiburgu a pokusí se o „malý zázrak“.
Plzeň: Je třeba hrát lépe a nikoli lehkovážně
Plzeň zkusí proti Ferencvárosi napravit úvodní domácí porážku 0:3 s Unionem Saint-Gilloise. „Cestujeme do Budapešti s jednoznačným cílem uspět a zkusit navázat na zápas s Boleslaví. Je to další utkání, kde chceme ukázat, že nám reprezentační přestávka pomohla. První utkání doma s Unionem nám vůbec nevyšlo, tak chceme ukázat, že jsme schopni v Evropě doručit nějaký výsledek a hlavně podat dobrý výkon,“ řekl asistent trenéra David Mikula.
Týmy na sebe v soutěži narazí už třetí sezonu po sobě. Loni v únoru Viktoria po porážce 0:1 v Budapešti a domácím vítězství 3:0 postoupila v úvodním kole vyřazovací části, před rokem na konci září pak v prvním zápase hlavní fáze na stadionu Ferencvárose remizovala 1:1. Západočeši hráli od 37. minuty přesilovku, přesto v nastavení inkasovali.
„Určité poznatky si z těch zápasů možná jde vzít. Ale spíš jsme se dívali na ty jejich poslední zápasy, v jakém jsou momentálně rozpoložení. V domácí lize třikrát za sebou remizovali, ale zase dokázali vyhrát na Celticu. To hovoří samo za sebe,“ konstatoval Mikula.
Celek z Budapešti prohrál jediné z 18 soutěžních utkání v sezoně, v domácí lize mu nicméně po třech remízách po sobě patří až šestá pozice. O víkendu ztratil vítězství proti Debrecínu až v nastavení z penalty. „Po vstřeleném gólu jsme hráli až příliš lehkovážně. V pohárové Evropě si něco takového nemůžeme dovolit, musíme podat lepší výkon,“ řekl slovenský trenér Balázs Borbély.
Druhý souboj s bývalým klubem čeká brazilského krajního beka či záložníka Cadua, který z Plzně do Ferencvárose odešel vloni. Letos v srpnu zamířil do maďarského týmu po konci v pražské Spartě srbský křídelník Veljko Birmančevič, nejlepší hráč české ligy v sezoně 2023/24 zatím naskakuje jako střídající.
„Není to jen o těchto dvou hráčích. Cadua tady spousta kluků zná, Birmančevič měl skvělé roky ve Spartě. To mužstvo ale celkově vypadá velmi zajímavě, individuální kvalita je obrovská. Uvidíme, v jaké sestavě nastoupí. Soustředíme se však hlavně na sebe, potřebujeme podat mnohem lepší výkon než v prvním zápase (s Unionem),“ řekl Mikula.
Předpokládané sestavy utkání Ferencváros – Plzeň:
Předpokládané sestavy utkání Ferencváros – Plzeň:
Ferencváros: Dibusz – O. Nagy, Raemaekers, Gómez, Cadu – A. Nagy – Dele, Zachariassen, Corbu, Arzani – Bagi.
Plzeň: Wiegele – Pališčák, Dweh, Prebsl – Gabriel, Pirgič, Hrošovský, Souaré – Memič, Sojka – Kabongo.
Sparta: Neveselé vzpomínky na norské soupeře
Sparta se představí doma proti Lilleströmu a Pražané v roli velkého favorita chtějí navázat na úspěšný vstup do soutěže. Před měsícem zvítězili na hřišti Araratu-Armenia 4:1.
Sparta po dlouhé reprezentační přestávce slavila v neděli ligovou výhru 2:0 nad Pardubicemi. „Bylo to náročné období pro všechny. Ti hráči, kteří tady tři týdny zůstali, nehráli zápas, což je znát, protože ztratíte jistotu a automatismy. Po pauze je hlavní výsledek a výkon je vedlejší, nicméně mám pocit, že jsme si měli poradit líp. Přece jen v sestavě nastoupili jen tři hráči, kteří byli mimo tým. Čekal jsem, že různá propojení budou fungovat líp,“ řekl Priske.
Kouč má s norským fotbalem zkušenosti, v roce 2011 ukončil hráčskou kariéru v tamním Startu. Nastoupil i proti čtvrtečnímu soupeři. Historicky nejúspěšnější český klub se ale s Lilleströmem ještě neutkal. Pražané prohráli v pohárech jediné z šesti utkání s norskými soupeři, ale zvítězili nad nimi jen dvakrát. Nejlepší vzpomínky na skandinávského soupeře nemá právě Priske. V červenci 2022 zahájil první angažmá ve Spartě nečekaným vyřazením z kvalifikace Konferenční ligy s Vikingem Stavangerem.
Ve prospěch Sparty hovoří dlouhodobá pohárová bilance na domácím hřišti a venkovní výsledky Lilleströmu. Pražané před vlastními diváky prohráli jediný z posledních osmi duelů v soutěžích UEFA. Naopak Lilleström zvítězil v jediném z posledních 11 venkovních pohárových zápasů.
Tým trenéra Hanse Erika Ödegaarda v generálce na Spartu remizoval v neděli s Molde 2:2 a zvítězil v jediném z posledních čtyř soutěžních utkání.
Předpokládané sestavy utkání Sparta – Lilleström:
Předpokládané sestavy utkání Sparta – Lilleström:
Sparta: Surovčík – Hoever, Guddal, Zelený, Kadeřábek – Sochůrek, Macek, Vydra – Mercado, Brunes, Singhateh.
Lilleström: Dahlberg – Ranger, Foss, Gabrielsen, Elkaer – Ottosson – Bassi, Nyheim, Kitolano, Vá – Olsen.
Jablonec: Velký test proti jednomu z nejlepších týmů Bundesligy
Jablonec na úvod hlavní fáze Konferenční ligy čeká jedna z nejtěžších možných výzev, ve Freiburgu změří síly s lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy.
„Freiburg možná nezní jako Dortmund nebo Lipsko, ale je to mužstvo absolutně srovnatelné s těmito týmy. Ve čtvrtek nás čeká opravdu velký test,“ řekl trenér Luboš Kozel po sobotní ligové výhře 1:0 v Brně nad Zbrojovkou, po které se jeho celek posunul na šesté místo tabulky.
Jeden z favoritů Konferenční ligy se loni představil v Plzni, duel ligové fáze Evropské ligy skončil bez branek. Svěřenci trenéra Juliana Schustera následně došli až do finále, v němž podlehli Aston Ville. V Bundeslize obsadili sedmou příčku, v aktuálním ročníku po nedělní domácí výhře 2:1 nad Schalke vedou soutěž o skóre před Dortmundem.
Kozel ještě jako hráč Slavie zažil dvojzápas s Freiburgem, byť ani do jednoho utkání nezasáhl. Pražané v sezoně 1995/96 vyřadili německého soupeře v bývalém Poháru UEFA. Tehdy ještě Freiburg nehrál na moderním stadionu Europa-Park pro takřka 35 tisíc diváků.
„Tenkrát byl Freiburg snad nováček, v Bundeslize byli spíš dole v tabulce. V Německu nepatřili mezi nejlepší týmy, ale musím říct, že tentokrát patří,“ podotkl Kozel.
Předpokládané sestavy utkání Freiburg – Jablonec:
Předpokládané sestavy utkání Freiburg – Jablonec:
Freiburg: Backhaus – Treu, Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein, Engelhardt – Beste, Suzuki, Scherhant – Matanovič.
Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma – Nebyla, Sedláček – Čanturišvili, Hollý, Alioum – Růsek.