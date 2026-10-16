Jsem naštvaný, bylo tu minimálně na bod, litoval Kováč v Budapešti

Trenér Radoslav Kováč po prohře 1:2 v Budapešti s Ferencvárosem ve druhém kole hlavní fáze Evropské ligy litoval, že plzeňští fotbalisté znovu nabídli soupeři branky svými chybami. Šestačtyřicetiletý kouč byl přesvědčený, že Viktoria v maďarské metropoli měla minimálně na bod. Zároveň připustil, že i porážky jsou někdy důležitým studijním materiálem pro to, aby se mužstvo zlepšovalo.
Plzeň držela v poločase bezgólový stav, brzy po změně stran ale inkasovala po chybě v rozehrávce a v 81. minutě pak z penalty. „Jsem naštvaný, protože si myslím, že tady určitě minimálně na bod bylo. Rozhodují detaily. Udělali jsme chybu u prvního gólu. Měli jsme standardku a za 30 vteřin dostaneme gól. Vůbec jsme to nemuseli dávat dolů. Opakuje se nám to, tentokrát nedůslednost Memiče. Za mě byla i penalta zbytečná. Tyhle věci nás srážejí, je to obrovská škoda,“ litoval Kováč.
Jeho svěřenci nenavázali na víkendové ligové vítězství 3:0 nad Mladou Boleslaví a prohráli čtvrtý z posledních pěti soutěžních zápasů. „Myslím, že kdyby v prvním poločase Pany (Jiří Panoš) načasoval přihrávku trošku dřív, možná by Memič šel do brány nebo do červené karty (pro soupeře). Spoustu brejků jsme nedořešili, je to velká škoda. Zase tam byly velmi dobré pasáže, ale je to jako v české lize, je to o prvním gólu a ten jsme jim nabídli. Stálo nás to minimálně bod,“ mínil Kováč.
Chybí koncentrace. Musíme si vzít ponaučení, žádá Kováč
„Hráče jsem nabádal, abychom byli 100 minut stoprocentně koncentrovaní na každý moment. Zatím se nám to nedaří dát do zápasů, vždy něco vymyslíme. Pak to samozřejmě bolí. Chtěli jsme navázat na sobotní vítězství. Teď musíme co nejvíc zregenerovat a jet do Jablonce vyhrát,“ vyhlížel Kováč nedělní zápas v lize.
Jeho tým po domácí porážce 0:3 s Unionem Saint-Gilloise ani v druhém utkání hlavní fáze pohárové soutěže nebodoval. „Samozřejmě i tyhle prohry jsou někdy hrozně důležitý materiál k tomu, abychom se zlepšili. Aby kluci vnímali to, co chceme. Musíme se z toho poučit a ukázat si ty věci,“ uvedl Kováč.
„Mrzí mě hlavně ta nekoncentrace. Myslím, že jsme to těmi chybami darovali. Věřím, že tam byla i pozitiva a že si z toho vezmeme co nejvíc. Že už třeba v neděli bude zase vidět progres. Ale samozřejmě důležité je, abychom uhrávali výsledky a bodovali,“ doplnil Kováč, který na konci srpna nahradil u mužstva po jeho špatném vstupu do sezony odvolaného Martina Hyského.
U obou branek Ferencvárose byl Veljko Birmančevič, bývalý křídelník pražské Sparty při premiéře v základní sestavě celku z Budapešti nejprve asistoval a pak vybojoval penaltu. „Nemůžu říct, že bychom vyloženě čekali, že bude v základu. Byl aktivní, byl u obou gólů. Já si ale nemůžu pomoct, že to, co jsme předvedli u té penalty, je strašně nešikovné a nesmyslné. Birma to asi udělal dobře, ale my se v tomhle musíme chovat líp,“ řekl Kováč.