Kováč chválil Ferencváros a odmítl vysvětlit, proč nehraje Adu

Radoslav Kováč pochválil výkon, který čtvrteční soupeř Viktorie v Evropské lize Ferencváros Budapešť podal v úvodním utkání hlavní fáze v Glasgow proti Celticu. Trenér plzeňských fotbalistů na tiskové konferenci zároveň nevysvětlil, proč s týmem k zápasu v maďarské metropoli neodcestoval útočník Prince Adu.
Zatímco Viktoria v úvodním kole podlehla doma Unionu Saint-Gilloise 0:3, Ferencváros překvapil vítězstvím 3:1 na stadionu Celticu. „Samozřejmě víme, že to je kvalitní tým. Já jsem byl takřka nadšený ze zápasu na Celticu Glasgow, kde si myslím, že takticky to skvěle zvládli. Vyhráli těžký zápas, byli velmi dobře organizovaní,“ ocenil Kováč.
„Cítím, že zítřejší zápas bude z jejich strany malinko jiný. Ale to je jen taková moje úvaha. Víme, že soupeř má velmi dobrý přechod a velmi dobré křídelní hráče, dobrý počet hráčů ve vápně při centrovaných míčích. Čeká nás výborná atmosféra a na zápas se hodně těšíme,“ doplnil šestačtyřicetiletý trenér, který převzal Viktorii v srpnu po odvolání Martina Hyského.
O víkendu jeho svěřenci zvítězili v lize 3:0 nad Mladou Boleslaví a vyhráli poprvé po čtyřech soutěžních zápasech. „Je pravda, že jsme tady (u týmu) dva měsíce a že jsme hledali ideální sestavu. Spoustu věcí jsme zkoušeli, abychom našli součinnosti a automatismy mezi sebou. Vítězná sestava se nemění úplně často, ale určitě nějaké malé změny budou. Věřím, že ta sestava, která zítra vyběhne, bude konkurenceschopná, živá a prostě dobrá,“ řekl Kováč.
V plzeňské výpravě schází útočník Adu, ghanský reprezentant a účastník letního mistrovství světa přitom podle všeho není zraněný. „Není v nominaci, je to rozhodnutí trenéra. Dál bych to nechtěl rozebírat, protože se soustředíme na zítřejší zápas,“ podotkl Kováč.
Zpět do hry by mohl naskočit kapitán Vydra, čtyřiatřicetiletý útočník scházel kvůli zranění kolena od konce srpna. „Je to samozřejmě velmi důležité, protože je to náš kapitán. Už jeho přítomnost je pro tým velmi důležitá. Těch tréninků ještě s týmem tolik neměl, pracoval tvrdě individuálně. Záleží, jak to zítra bude vypadat. Nechci úplně predikovat, ale myslím, že na 10 až 20 minut je připravený hrát. Uvidíme, jestli Matěje použijeme už zítra do zápasu, nebo to bude v tom příštím,“ přemítal Kováč.
Viktoria s Ferencvárosem odehraje v Evropské lize čtvrtý zápas během posledního roku a půl. Vloni v září v Budapešti na úvod hlavní fáze navzdory dlouhé přesilovce jen remizovala 1:1. Kováč u toho ještě nebyl.
„Taky u nich proběhla změna trenéra. Spousta hráčů je jiných, i když někteří tady samozřejmě zůstali. Vím, že tady Plzeň minulý rok vyhrávala a dostala v posledních minutách gól proti deseti. Takže je potřeba být koncentrovaný 95 až 100 minut, abychom tady odehráli dobrý zápas,“ řekl Kováč.