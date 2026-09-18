Nevypadá to vůbec dobře, připustil Kováč po propadáku se Saint-Gilloise

Trenér Radoslav Kováč připustil, že fotbalisty Plzně trápí daleko více problémů, než při srpnovém nástupu k týmu očekával. Jeho svěřenci na úvod hlavní fáze Evropské ligy utrpěli doma debakl 0:3 s Unionem Saint-Gilloise a prohloubili své výsledkové trápení. Šestačtyřicetiletý kouč si je vědom, že výkony aktuálně nevypadají vůbec dobře, věří však, že dá mužstvo do kupy.
Kováč na konci srpna krátce po prohře 0:3 v Bělehradě nahradil u týmu odvolaného Martina Hyského a prožil snovou premiéru poté, co s Viktorií po vítězství 5:1 po prodloužení otočil dvojzápas 4. předkola s Crvenou zvezdou. Od té doby ale Západočeši vyhráli jediný z pěti soutěžních duelů, s Unionem krizi potvrdili.
„Máme problémů daleko víc, než jsem očekával. První zápas už je dávno pryč, jsou to tři týdny zpátky. Je vidět, že jsme na to nenavázali. Má to samozřejmě jasné definice, proč se tohle děje,“ uvedl Kováč.
„Musíme si to vyřešit, musíme být silní a zvládnout to. Práce je hodně. My věříme, že to nějakým způsobem určitě dáme do kupy a že se daleko víc zlepšíme. Teď to nevypadá vůbec, ale vůbec dobře,“ připustil bývalý český reprezentant.
„Nedostali jsme se do zápasu, byli ve všem lepší“
Aktuální lídr belgické ligy Viktorii přehrával prakticky ve všem. „Porážka je vysoká, ale mohla být ještě vyšší. Chci na rovinu říct, že nás přehrál mančaft, který měl vysokou kvalitu a byl ve všech aspektech lepší. Bohužel jsme se do zápasu takřka nedostali. Byl proti nám soupeř, na kterého jsme absolutně nestačili,“ uvedl Kováč.
Západočeši i proti Unionu potvrdili, že mají v úvodu sezony velké problémy s defenzivou. V dosavadních osmi kolech domácí soutěže inkasovali 15 branek, dalších sedm gólů pak v Evropské lize. „Zase jsme dostali branky, které jsou hrozně laciné. První i druhý gól byly z kategorie až k neuvěření, to jsem nezažil. My jsme 15 metrů od soupeřovy branky a za 20 vteřin dostaneme dva góly. Navíc tým Unionu je v úplně jiném rozpoložení než my a bylo to vidět,“ připustil Kováč.
Jeho celek před nadcházející reprezentační přestávkou čeká ještě v neděli ligový šlágr na Slavii, která vede tabulku. „Musíme vybrat na neděli hráče, kteří jsou k použití do zápasu, který bude intenzitou úplně stejný. Musíme se zmobilizovat, dobře zregenerovat a najít plán, abychom tam uspěli. Zkusíme na Slavii zabodovat, i když je to samozřejmě po zápase, který jsme prožili, složité,“ uvedl Kováč.
Věří, že mužstvu pomohou ti zkušenější. „Budeme se muset opřít o zkušené hráče. Je tady Paťa (Patrik Hrošovský), který je skvělý hráč a kluk. Samozřejmě je škoda, že někteří ze stěžejních hráčů nejsou zdraví. A ti, co třeba přišli, ještě nejsou v takovém rozpoložení, aby tomu úplně pomohli,“ řekl Kováč.
K mužstvu promlouval aktuálně zraněný kapitán Matěj Vydra. „Měl výbornou řeč teď po zápase. Před zápasem Džem (Václav Jemelka). Škoda, že jsme nenavázali na to, co jsme klukům říkali. Kluci se snaží, nemůžu říct, že tam je hráč, který by nechtěl. Ale kvalita soupeře byla tak velká a rozdíl byl tak diametrální, že to bylo takhle vidět,“ doplnil bývalý trenér Liberce či Pardubic.