Priske a Brunes vzpomínají na Norsko jen v dobrém

Na angažmá v Norsku zavzpomínali před čtvrtečním zápasem Sparty s Lilleströmem Brian Priske a Jonatan Brunes. Dánský kouč Sparty na tiskové konferenci před utkáním 2. kola Evropské ligy nedal na působení v norském týmu Start dopustit, třebaže v zemi prožil jen pět měsíců a v klubu v roce 2011 ukončil hráčskou kariéru. Brunes působil v Lilleströmu v letech 2020 a 2021.
Priske coby hráč prošel Genkem, Portsmouthem, Bruggami nebo dánskou reprezentací, než před 15 lety uzavřel kariéru ve městě Kristiansand, kde Start sídlí. Proti Lilleströmu si i zahrál při porážce 1:2.
„Zápas si moc nepamatuju. Ale z působení v Norsku si toho vybavuju hodně, i když jsem tam byl jen pět měsíců. Může to znít bláznivě, ale bylo to jedno z mých nejlepších období ve fotbale. Ať už v klubu, nebo ve městě. Lidé v klubu byli úžasní, panovala tam skvělá atmosféra. Moc jsem si to tam užil. Pořád jsem v kontaktu s několika lidmi, například (s bývalým spoluhráčem) Jesperem Mathisenem. Z hráčské kariéry na to mám jedny z nejlepších vzpomínek,“ řekl Priske.
Pro norskou ligu měl slova chvály. „Posouvá se a v posledních letech si vede dobře. Když vezmete v potaz tuhle sezonu, mají čtyři týmy v evropských pohárech, z toho dva v Lize mistrů, což je na skandinávskou zemi skvělé. V Norsku odvádějí dobrou práci,“ uvedl devětačtyřicetiletý Dán.
Lilleström vede trenér Hans Erik Ödegaard, jehož syn Martin je kapitánem Arsenalu i norské reprezentace. Priskeho syn August zase působí v druholigovém Birminghamu. „Vím, že má slavného syna, který si vede o trochu líp než můj kluk. August je mladší, takže má čas se na Ödegaardovu úroveň dostat. Vždycky je zajímavé sledovat, když se rodinní příslušníci dostanou do fotbalu a vedou si ještě lépe než jejich tátové,“ prohlásil někdejší kouč Midtjyllandu, Antverp či Feyenoordu Rotterdam.
Sparta po dlouhé reprezentační přestávce porazila v neděli v lize Pardubice 2:0 a zvítězila v pátém soutěžním zápase po sobě. „Když vyhráváte, atmosféra je hned lepší. Nejde jen o výsledky, i výkony se zlepšují. Směřují tam, kam chceme. V těchto dvou ohledech je to pozitivní. Pak už je jen na nás, abychom na této vlně pokračovali,“ řekl Priske, který svůj tým považuje za favorita čtvrtečního utkání.
Pražané začali v soutěži výhrou 4:1 na hřišti Araratu-Armenia. Norský celek doma podlehl druholigovému portugalskému mužstvu Torreense 1:2. Na duel s Lilleströmem je připravený kostarický křídelník Joacim Alcócer, jenž proti Pardubicím nebyl ani na lavičce. Dál chybí stoper Loïc Mbe Soh.
Brunes si góly šetří proti bývalému týmu
V dobrém vzpomíná na angažmá v Lilleströmu norský fotbalista Sparty Jonatan Brunes. Šestadvacetiletý útočník čeká už jedenáct soutěžních zápasů na vstřelený gól a na tiskové konferenci s humorem prohlásil, že si branky šetří právě proti bývalému zaměstnavateli. Navzdory současnému půstu si působení v Praze užívá. Díky přitažlivosti české metropole ho tu přátelé navštěvují častěji než v předchozím působišti Čenstochové.
Brunes působil v Lilleströmu v letech 2020 a 2021. „Bylo to tam pro mě příjemné období, i když jsem tam toho moc nenahrál. Hodně jsem se tam ale naučil, byl jsem dost mladý, bylo mi devatenáct nebo dvacet. Napsal mi jejich útočník Thomas (Olsen), jestli se přijdu podívat na jejich odpolední trénink. Pořád jsem tam v kontaktu s několika lidmi z klubu. Mám na Lilleström příjemné vzpomínky,“ řekl rodák z Bryne.
Do Sparty přišel z Čenstochové koncem července za téměř šest milionů eur (146 milionů korun) jako nejdražší posila v klubové historii. Hned v prvním soutěžním zápase proti Zlínu skóroval, v následujících jedenácti duelech se už ale mezi střelce nezapsal a zaznamenal jen dvě asistence. Dvakrát se prosadil jen v přípravném utkání s druholigovou Jihlavou. „Přesně to v posledních zápasech dělám, šetřím si góly a čekám. Pak najednou přijdou,“ uvedl Brunes.
Navzdory tomu, že jeho výkony jsou zatím za očekáváním, si angažmá v Praze užívá. „Minulý týden jsem mluvil s rodinou a nejbližšími lidmi. Říkal jsem jim, že i když jsem dlouho nedal gól, tak jsem tu pořád šťastný a život v Praze miluju. Doufám, že tu zůstanu co nejdéle, to myslím upřímně. Chci splatit důvěru fanoušků, realizačního týmu a spoluhráčů góly. Snad už přijdou zítra,“ prohlásil bratranec hvězdného útočníka Manchesteru City Erlinga Haalanda.
Překvapilo ho, jaký zvuk Sparta v Česku má. „Věděl jsem, že je to velký klub, ale netušil jsem, jak moc. Město jsem předtím nenavštívil, je skvělé. Má dobré restaurace, kavárny. Hodně se zamlouvá i mým návštěvám. Celkově mě lidé tady navštěvují mnohem častěji než v Čenstochové,“ řekl Brunes.
Během podzimní reprezentační pauzy v rodné zemi rybařil. „Dlouho jsem to plánoval. Nebylo to kvůli tomu, že jsem dlouho neskóroval a potřeboval jsem si vyčistit hlavu. Chtěl jsem na chvíli pryč z Prahy. Je to velké město a je příjemné udělat změnu, být na chatě a rybařit,“ uvedl někdejší útočník Lovaně.
Ve Spartě má i další norské spoluhráče: stopera Tobiase Guddala a záložníka Siverta Mannsverka. „Obvykle během zápasu s Tobym mluvíme norsky, řešíme standardky apod. To zítra nebudeme moct dělat. Pro mě, Tobbyho a Siverta to bude pěkný zápas. Chceme vyhrát. Postaví se proti sobě dva ofenzivní týmy,“ řekl Brunes.