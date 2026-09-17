Plzeň začala v Evropské lize porážkou. Proti Saint-Gilloise propadala v obraně

Těžký direkt hned na úvod hlavní fáze Evropské ligy. Fotbalisté Plzně byli trestaní z rychlých kontrů za chyby v defenzivě a prohráli se Saint-Gilloise 0:3. Úřadující belgický vicemistr a vítěz domácího poháru ve Štruncových sadech dominoval a už do přestávky vedl 2:0 po brankách Relebohileho Mofokenga a Matea Biondice. Po změně stran se proti krajanům trefil český defenzivní univerzál Ondřej Kričfaluši.
„Porazil nás mančaft, který byl ve všech aspektech lepší. V rychlosti, dynamice, v práci s míčem. Do ničeho nás nepustili, naopak sami mohli v prvním poločase dát ještě více gólů. Rozložení týmů bylo jasné. Je vidět, že nám to teď nejde, nevyhráváme, máme spousty problémů,“ přiznal po utkání kouč Radoslav Kováč.
Viktoria, která v minulé sezoně jako jediná prošla celou ligovou fází Evropské ligy bez porážky, utrpěla v pohárech nejvyšší domácí debakl od podzimu 2018. Tehdy v Lize mistrů podlehla Realu Madrid 0:5. Plzeň se příště 15. října představí v Budapešti proti Ferencvárosi.
Kováč udělal hned šest změn v základní sestavě oproti víkendovému ligovému utkání s Olomoucí, které Plzeň prohrála 2:3. Jen na lavičce začali obvyklí členové zahajovací jedenáctky Červ, Dweh či Doski, šanci naopak dostal Pirgič a po zranění a třízápasové absenci naskočil stoper Spáčil.
Wiegele ještě tři gólové šance chytil
Západočeši odehráli hodně nepovedenou první půli a Union od začátku naprosto dominoval. Domácí gólman Wiegele jen za úvodní čtvrthodinu zlikvidoval tři velké šance. V sedmé minutě nejprve zasáhl proti hlavičce osamoceného Patrise zblízka, poté si poradil se střelou v podání Olarua a následně i s přízemní pokusem z hranice vápna od Zeneliho.
Po 17 minutách už nepřesně a chaoticky hrající Viktoria inkasovala. Hostující stoper Sylla poslal dlouhý nákop dopředu, Mofokeng se svou rychlostí dostal za Spáčila s Vavrem a únik s přehledem proměnil.
Domácí se trápili a poprvé výrazněji zahrozili až v 25. minutě, Adu však nezamířil přesně. V 36. minutě předvedl další zákrok proti gólové šanci Wiegele, který rukou reflexivně vyrazil Zeneliho pokus zblízka k tyči.
Zdálo se, že se Západočeši přece jen nadechují, před pauzou ale po dalším neuhlídaném brejku inkasovali. Patris poslal do úniku Biondice a útočník Unionu dlouhý sprint z vlastní poloviny zakončil přesně ke vzdálenější tyči.
Už v nastavení první půle zachránil Viktorii od dalšího inkasovaného gólu znovu Wiegele, který zblízka vychytal Havenaara. Ochozy Doosan areny se při zápase evropských pohárů možná vůbec poprvé v historii nesl pokřik „Bojujte za Plzeň“.
Trenér Kováč stáhl ze hry chybujícího Spáčila a také Višinského a místo nich poslal na trávník Dweha s Lawalem. Západočeši sice přece jen trochu přidali, ale těžkopádné kombinace mohly jen stěží přinést větší šance.
Útočník Biondic na opačné straně ještě solidní možnost ve svůj druhý gól v zápase neproměnil, ale v 59. minutě už lídr belgické ligy potřetí skóroval. Na Zeneliho centr z rohového kopu si naběhl Kričfaluši a možná byl i sám překvapený, kolik prostoru při hlavičce dostal. Opora české reprezentace do 21 let si připsala první branku po letním příchodu do Unionu z Baníku Ostrava.
Viktoria dohrávala v křeči a nepovedlo se jí už ani snížit. Nedokázala se tak dobře naladit na nedělní ligový šlágr na stadionu Slavie. Saint-Gilloise si v druhém pohárovém měření sil s českým soupeřem vedl o poznání lépe než předloni, kdy po dvou porážkách vypadl v kvalifikaci Ligy mistrů se Slavií.
„Hrál jsem proti nim v Belgii hodněkrát, věděli jsme, jakou mají kvalitu. V poslední době bojují každý rok o titul, je to klub na top úrovni belgické ligy. Bohužel ta situace je teď (u nás) taková, jaká je,“ dodal kapitán Patrik Hrošovský.
Viktoria Plzeň – Union Saint-Gilloise 0:3 (0:2)
Viktoria Plzeň – Union Saint-Gilloise 0:3 (0:2)
Branky: 18. Mofokeng, 43. Biondic, 59. Kričfaluši. Rozhodčí: Frid – Hassan, Koltunoff – Natan (video, všichni Izr.). ŽK: Hrošovský, Pirgič – Kričfaluši, Biondic. Diváci: 8211.
Plzeň: Wiegele – Pališčák, Vavro, Spáčil (46. Dweh) – Memič (64. Gabriel), Pirgič, Hrošovský (72. Červ), Souaré – Sojka, Višinský (46. Lawal) – Adu (64. Faal). Trenér: Kováč.
Saint-Gilloise: Koffi – Havenaar, Sylla, Kričfaluši (75. Kričfaluši) – Patris, Schoofs, Zeneli, Smith (63. De Roeve) – Mofokeng (63. Hurtevent), Olaru (82. Aquino) – Biondic (63. Rodríguez). Trenér: Hubert.