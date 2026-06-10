Fotbalová reprezentace už je v Guadalajaře, kde ji v pátek čeká Korea

Teplota zhruba o deset stupňů nižší než v Dallasu přivítala českou fotbalovou reprezentaci po příletu do mexické Guadalajary. Tam ve čtvrtek tým trenéra Miroslava Koubka odehraje první zápas na mistrovství světa s Jižní Koreou.
Tým strávil v letadle zhruba tři hodiny a vpodvečer tamního času absolvuje v Mexiku tradiční předzápasový trénink. Hlavní stadion v Guadalajaře pro téměř 50 tisíc diváků si ale zatím nevyzkouší, připravovat se budou na jiném hřišti.
Národní celek se od soboty chystal na vstup do šampionátu nedaleko texaského Dallasu, kde má základnu. K jednotlivým zápasům na turnaji bude létat. Do Guadalajary odcestoval Koubkův výběr na radu odborníků až den před utkáním, aby snížil dopad vysokohorského prostředí. Zápas se bude hrát na stadionu s nadmořskou výškou téměř 1600 metrů.
Zatímco v Dallasu nyní panují úmorná vedra přes 30 stupňů Celsia, v Mexiku tým přivítaly zatažená obloha, deštivé počasí i hodinový časový posun směrem zpět.
Trenéra Koubka čeká odpoledne tradiční předzápasová tisková konference, před šestou hodinou večer jeho svěřenci vyběhnou k tréninku.
Hned po duelu, který začíná v pátek ve 4 hodiny ráno SELČ, se národní tým vrátí do Dallasu, druhé utkání s Jihoafrickou republikou odehraje v Atlantě a závěrečný zápas skupiny s domácím Mexikem znovu ve vysokohorském prostředí v tamní metropoli.