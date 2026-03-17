Trenér Koubek představil nominaci na baráž. Nechybí v ní Šulc a Darida

Nový trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek oznámil nominaci na play-off kvalifikace MS. Nechybí v ní Pavel Šulc, kterého trápily zdravotní problémy, ani Vladimír Darida, pro něhož jde o návrat po téměř pěti letech.
Jediným úplným nováčkem v nominaci je Denis Višinský, překvapivě se dostalo i na další záložníky Pavla Buchu či Tomáše Ladru. Po roce se vrací útočník Jan Kliment. Koubek vybral do kádru dvacet pět jmen.
Český tým bude postrádat několik zraněných hráčů. Ze zdravotních důvodů scházejí obránci Davidové Zima s Douděrou, Václav Jemelka a Matěj Ryneš, útočníci Matěj Vydra s Adamem Hložkem a gólmani Jindřich Staněk s Vítězslavem Jarošem.
Šulc 22. února kvůli svalovému zranění nedohrál utkání francouzské ligy ve Štrasburku. Od té doby scházel Lyonu v pěti soutěžních zápasech. V nejbližší době by se ale měl vrátit na trávníky, v pondělí již začal trénovat s míčem. Olympique do reprezentační pauzy odehraje ještě dvě utkání – ve čtvrtek v Evropské lize s Vigem a o víkendu s Monakem. „S Pavlem jsme v kontaktu. Vypadá to příznivě, léčení se dostalo do pokročilé fáze. Ale tento týden ještě rozhodne, podle toho, jaké bude rozhodnutí klubu,“ řekl Koubek.
Pětatřicetiletý Darida původně ukončil reprezentační kariéru již po mistrovství Evropy v roce 2021. Nyní se ale rozhodl přijmout nabídku trenéra Koubka na výpomoc v baráži.
Nominace fotbalové reprezentace na baráž MS
Brankáři: Lukáš Horníček, Martin Jedlička, Matěj Kovář.
Obránci: Vladimír Coufal, Tomáš Holeš, Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejčí ml., Martin Vitík, Jaroslav Zelený.
Záložníci: Pavel Bucha, Lukáš Červ, Vladimír Darida, Adam Karabec, Tomáš Ladra, Lukáš Provod, Michal Sadílek, Tomáš Souček, Pavel Šulc, Denis Višinský.
Útočníci: Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, Jan Kliment, Patrik Schick.
Jediným úplným nováčkem v nominaci je Denis Višinský, vedle něj ještě nemají z aktuální nominace žádný start za reprezentační „áčko“ ani brankář Lukáš Horníček a záložník Bucha, ti už však v minulosti byli jednou v týmu. Jedno utkání za A-mužstvo zatím odehrál plzeňský Ladra.
„Višinský a Ladra podávají v Plzni stabilně velmi dobré výkony, pravidelně hrají evropské poháry. Jsou v dobré sportovní formě. Rozhodli jsme se pro ně, abychom měli větší možnost variability, pokud jde o herní vzorce,“ vysvětlil Koubek.
Mezi útočníky k očekávané trojici Patrik Schick, Tomáš Chorý a Mojmír Chytil kouč vybral Klimenta, olomoucký střelec hrál za reprezentaci naposledy před svým zraněním před rokem. Nedostalo se na Jana Kuchtu či Tomáše Čvančaru. Ani mezi náhradníky překvapivě nefiguruje křídelník Václav Černý, který v posledních letech patřil ke stabilním členům reprezentace.
„Víme, že Honza Kliment měl pauzu kvůli zranění, na jaře už naskakuje. Nehraje pravidelně každý zápas, protože v anglických týdnech mu Olomouc porci nedopřává úplně celou. Honza je zdravotně v pořádku. Rozhodující bylo, že nastoupil třikrát v evropských pohárech a nebylo to špatné. Je to rychlostní, zkušený, dobře kombinující hráč,“ řekl trenér.
První část reprezentace netradičně zahájí tréninky už ve čtvrtek, kdy se sejdou hráči z české ligy, která má kvůli baráži odložené víkendové kolo. Chybět budou olomoucký Kliment a sparťan Jaroslav Zelený kvůli účasti v Konferenční lize. Kompletní národní tým pak bude mít sraz v pondělí.
Český celek v semifinále play-off 26. března v Edenu přivítá Irsko a v případě úspěchu si ve finále rovněž doma na Letné zahraje o postup na šampionát proti lepšímu z dvojice Dánsko – Severní Makedonie. Národní tým bude usilovat o teprve druhou účast na mistrovství světa od rozdělení federace a první od roku 2006.