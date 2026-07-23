„Jsme hladoví.“ Priske chce se Spartou titul, domácí pohár i Ligu mistrů

Už dvě sezóny nezískali na Letné žádnou trofej. V nadcházejícím soutěžním ročníku proto hodlají podle trenéra Briana Priskeho získat titul, vyhrát domácí pohár a postoupit do Ligy mistrů. Pražané jsou podle něj hladovější než kdy dříve.
Během Priskeho prvního angažmá u týmu v letech 2022 až 2024 vybojovala Sparta v obou sezonách titul a jednou i domácí pohár. Loni v červnu se Priske vrátil, historicky nejúspěšnější český celek ale druhý ročník po sobě nezískal žádnou trofej.
„Jsme hladovější než kdy jindy, zůstali jsme dvě sezony bez trofeje, což není dobré. Jsme velice hladoví po titulu. Ambice jsou stejné jako každý rok. Chceme titul, dostat se do finále domácího poháru a nejvyšší úrovně evropských soutěží. Cíle jsou jasné,“ prohlásil Priske.
Haraslín: Chceme vrátit titul na naši stranu
Jeho slova potvrdil i kapitán Lukáš Haraslín. „Trochu mi to připadá, jako když jsem přišel do Sparty. Po mé první neúspěšné sezoně (2021/22), kdy jsme prohráli finále (domácího poháru se Slováckem), se pořád zdůrazňovalo, jak se dlouho nic nevyhrálo, že je třeba vyhrát ligu. Přijde mi to stejné. Hlad tam je a ambice je obrovská, abychom vrátili titul a pohár na naši stranu,“ uvedl třicetiletý slovenský křídelník.
Přestupy ve fotbalové lize
Přestupy ve fotbalové lize
Slavia Praha
Přišli: Emmanuel Ayaosi, Pavel Kačor (oba Karviná), Danijel Šturm (Olomouc), Nazar Domčak (Karpaty Lvov), Neil Glossoa (Pau/Fr.), Erik Hunal (Dukla), Wiktor Nowak (Zabrze/Pol.), Lazar Savovič (Podgorica/Č.H.), Oskar Kubiak (Gdyně/Pol.), Toumani Diakité, Ange N’Guessan (oba Liberec), Denis Halinský (Teplice NH), Albert Labík, Sahmkou Camara (oba Karviná NH), Lukáš Vorlický (Zbrojovka Brno NH), Mikuláš Konečný (Pardubice NH), Adonija Ouanda (Slovácko NH), Timothy Ouma (Poznaň NH), Emmanuel Fully (Teplice NH), Hamidou Kante (Ostrava NH), Daiki Hašioka (Gent NH)
Odešli: Muhammed Cham (Trabzonspor NH), Erik Prekop (Zabrze/Pol.), Erik Hunal a Petr Ševčík (oba Zbrojovka Brno), Alexander Bužek a Jan Bořil (oba Liberec), Vasil Kušej (Liberec H), Lukáš Vorlický (Slovácko), Neil Glossoa (Artis Brno H), Dominik Javorček (Bohemians H)
Sparta Praha
Přišli: Viktor Vitályos, Krisztián Hegyi (oba MTK Budapešť), Ebrima Singhateh (Jablonec), Josimar Alcócer (Westerlo/Bel.), Adam Karabec (Lyon NH), Veljko Birmančevič (Getafe/Šp. NH), Ermal Krasniqi (Legia Varšava NH), Martin Suchomel (Hr. Králové NH), Dominik Hollý (Jablonec NH), Indrit Tuci (Kyserispor NH), Lukáš Penxa (Dukla NH)
Odešli: Kaan Kairinen (AEK Atény), Ermal Krasniqi (Amed/Tur.), Lukáš Penxa (Brno), Albion Rrahmani (Benátky/It.), Oliver Sonne (Burnley NH), Jhoanner Chávez (Lens NH)
Viktoria Plzeň
Přišli: Baboucarr Faal (Karpaty Lvov), Stefan Pirgič (Pančevo/Srb.), Sebastian Boháč a Filip Prebsl (oba Karviná), Christophe Kabongo (Ml. Boleslav NH), Adrian Zeljkovič (MTK Budapešť NH)
Odešli: Tom Slončík (Hradec Králové), Daniel Vašulín (Brno)
FC Hradec Králové
Přišli: Tomáš Wiesner (Houston), Tom Slončík (Plzeň), Filip Firbacher (Povážská Bys. NH)
Odešli: Martin Suchomel (Sparta NH), Václav Pilař (Bohemians), Lukáš Hruška (Táborsko H), David Heidenreich (Bohemians), Lukáš Čmelík, Daniel Hais
FK Jablonec
Přišli: Jiří Sláma (Olomouc), Roman Horák (Sparta), Hugo Ahl (Michalovce), Dušan Pavlovič (Niš/Srb.), Kevin-Prince Milla (Sparta H), Michal Kukučka (Norimberk H), Jan Suchan (Slovácko NH), Filip Vecheta (Pardubice H), Antonín Růsek (Olomouc)
Odešli: Ebrima Singhateh (Sparta), Dominik Hollý (Sparta NH), Renato Pantalon (CFR Kluž), David Puškáč, David Štěpánek (oba Slovácko), Béni Makouana (Žitomyr NH), Alexis Alégué (Artis Brno)
Slovan Liberec
Přišli: Lukáš Hůlka (Bohemians), Fallou Faye, Vénuste Baboula (oba Bravo/Slov.), Alexander Bužek a Jan Bořil (oba Slavia), Vasil Kušej (Slavia H), Aleko Basiladze (Torpedo Kutaisi), Benjamin Nyarko (Teplice NH)
Odešli: Marek Icha (Pardubice), Toumani Diakité, Ange N’Guessan (oba Slavia), Ivan Krajčirik (Ružomberok H), Benjamin Nyarko (Admira Wacker/Rak.)
Sigma Olomouc
Přišli: Hilmir Mikaelsson (Stavanger/Nor.), Anthony Pavlešič (Rudeš/Chor.), Marko Soldo (Dinamo Záhřeb), Stéphane Noumbissie (Lille B H), Tomáš Huk, Tihomir Kostadinov (oba Slovácko NH), Jan Fiala (Karviná NH), Adam Dohnálek, Denis Kramář (oba Prostějov)
Odešli: Danijel Šturm (Slavia), Jiří Sláma (Jablonec), Tadeáš Stoppen (Artis Brno H), Jakub Jezierski (Fredrikstad/Nor. H), Antonín Růsek (Jablonec), Yunusa Muritala
FK Pardubice
Přišli: Marek Icha (Liberec), Mouhamed Traoré (Dukla), Václav Drchal (Bohemians), Jáchym Šerák (Chrudim NH), André Leipold (Helmond/Niz.), Dominique Simon (Přešov NH), Arouna Ouattara (Vlašim NH)
Odešli: Kamil Vacek (konec kariéry), Mikuláš Konečný (Slavia NH), Ladislav Krobot (Bohemians), David Šimek (Artis Brno), Filip Vecheta (Jablonec H), Samuel Kopásek (Gdaňsk H)
Bohemians 1905
Přišli: Ladislav Almási (Ostrava), Ladislav Krobot (Pardubice), Václav Pilař (Hradec Kr.), Šimon Černý (Příbram NH), David Heidenreich (Hradec Králové), Dominik Javorček (Slavia H)
Odešli: Lukáš Hůlka (Liberec), Yusuf Hilál (Al Salmiya/Kuvajt), Robert Hrubý (Žižkov), Václav Drchal (Pardubice), Ondřej Kukučka (Sparta NH), Milan Ristovski (Bhayangkara/Indon.), Gibril Sosseh (Slavia NH)
FK Teplice
Přišli: Oskars Vientiess (Chrudim), Artem Harža (Daugavpils/Lot.), Marcel Čermák (Dukla), Deny Taraduda (Trnava), Jehor Cykalo (Mielec/Pol. NH), Marek Beránek (Chrudim NH)
Odešli: Denis Halinský, Emmanuel Fully (oba Slavia NH), Benjamin Nyarko (Liberec NH)
FC Zlín
Přišli: Daniel Šmiga (Slavia B), Adam Gaži (Skalica), Frank Appiah (Petržalka), Prince Mbatshi Mukuba (Lyon B), Ondřej Kukučka (Sparta H), Zvonimir Katalinič (Belupo/Chor.), Simon Polášek (Prostějov NH), El Hadji Ndiaye (Opava NH)
Odešli: Matěj Koubek (Ružomberok), El Hadji Ndiaye (Artis Brno), Lukáš Branecký (Opava H), Jan Kalabiška (Hodonín), Jakub Pešek (Sparta B)
FK Mladá Boleslav
Přišli: Lukáš Fila (Ružomberok NH), Matěj Zachoval (Chrudim NH), Vojtěch Hora (Příbram NH)
Odešli: Dominik Kostka (Ružomberok), Michal Ševčík (Sparta NH), Christophe Kabongo (Plzeň NH)
1. FC Slovácko
Přišli: David Puškáč, David Štěpánek (oba Jablonec), Štěpán Kadlec (Jihlava), Gibril Sosseh (Slavia H), Daniel Kosek (Artis Brno NH), Jocelin Behiratche (Oleksandrija/Ukr.), Jannis Niarchos (Wisla Plock), Lukáš Vorlický (Slavia), Tomáš Král (Mladá Boleslav H), Leoš Prior (Jelgava/Lot.), Pavel Halouska (Petržalka), trenér Jan Jelínek (Slavia B)
Odešli: Tomáš Fryšták, Michael Krmenčík, Petr Reinberk, Vlastimil Daníček a Milan Petržela (všichni konec kariéry), Adonija Ouanda (Slavia NH), Roman Horák (Sparta NH), Tichomir Kostadinov, Tomáš Huk (oba Olomouc NH), Jan Suchan (Jablonec NH), Adrián Fiala (Trenčín NH), Žan Medved (Nyíregyháza/Maď. NH), trenér Roman Skuhravý (Ostrava)
Baník Ostrava
Přišli: Matouš Babka (Opava), Matúš Kmeť (Minnesota/MLS), Dantaye Gilbert (Dukla), Maksym Djačuk (Dynamo Kyjev H), Roan Nogha (Nkufo/Kamerun), Christian Frýdek (Garudayaksa/Indon. NH), Samuel Grygar (Ružomberok NH), Jevhenij Skyba (Karviná), trenér Roman Skuhravý (Slovácko)
Odešli: Ondřej Kričfaluši (Saint-Gilloise/Bel.), Ladislav Almási (Bohemians), Patrick Kpozo (Ženis Astana), Hamidou Kante (Slavia NH), Srdjan Plavšič (Čenstochová NH), Juan Pablo Ortiz (Juniores FC/Kol. H), Jakub Pira (Karviná H), Matúš Rusnák (Podbrezová H)
Zbrojovka Brno
Přišli: Daniel Vašulín (Brno), Petr Ševčík (Slavia), Jaromír Zmrhal (Apollon Limassol), Lucky Ezeh (Karviná), Lukáš Penxa (Sparta), Erik Hunal (Slavia), Antonín Vaníček (Č. Budějovice), Amadou Dante (Arouca/Por.), Dominik Sváček (Žilina NH), Daniel Kutík (Zlaté Moravce NH), Lukáš Saal, Filip Večeřa (oba Kroměříž NH)
Odešli: Filip Blecha (Česká Lípa), Adam Kronus (Karviná), Stanislav Hofmann, Jan Hellebrand (oba konec kariéry), Lukáš Vorlický (Slavia NH), Daniel Polák (Kroměříž H), Rigino Cicilia
Artis Brno
Přišli: El Hadji Ndiaye (Zlín), Dominik Preisler (Chořov/Pol.), Sacha Komljenovic (Ostrava B), Danijel Kolarič (Subotica/Srb.), Papalelé (Opava), Tadeáš Stoppen (Olomouc H), Adam Petrák (Žižkov), David Šimek (Pardubice), Ismael Sylla (Super Nova/Lot.), Neil Glossoa (Slavia H), Adam Carlén (Excelsior/Niz.), Marek Mach (Kroměříž NH), Martin Rolinek (Chrudim NH), Pavel Sokol a Milan Lutonský (oba Prostějov NH), Alexis Alégué (Jablonec)
Odešli: Tomáš Holý (Ústí nad Labem), Dahman (Qadsia/Kuvajt), Jan Štěrba (konec kariéry), Artem Besedin, Daniel Kosek (Slovácko NH), David Hamansenya, David Osei (oba Leganés NH)
V Lize mistrů Letenští naposledy hráli v ročníku 2024/25, do hlavní fáze se tehdy dostali po 19 letech. Prvním soupeřem na cestě do ligové části „milionářské“ soutěže bude v srpnu ve 3. předkole Lyon, za nějž hraje český reprezentant Pavel Šulc. V minulé sezoně v jeho dresu působil i ofenzivní záložník Adam Karabec, který se po konci hostování vrátil do Sparty.