Sparta na závěr přípravy utrpěla debakl

Druhá porážka v rychlém sledu. Sparta v generálce na závěr soustředění v Rakousku po prohře s Bialystokem utrpěla debakl 1:5 s Nordsjaellandem. Českého vicemistra poslal v posledním přípravném utkání rychle do vedení Adam Ševínský, třetí celek minulé sezony dánské ligy však skóre ještě do pauzy třemi góly otočil a po změně stran se prosadil ještě dvakrát.
Sparta odehrála druhé utkání během dvou dnů, ve čtvrtek podlehla Jagiellonii Bialystok 0:1. I když v pátek šlo o generálku na sezonu, dánský trenér Pražanů Brian Priske nasadil spíše hráče mimo očekávanou základní sestavu.
V osmé minutě po Karabcově centru z rohu otevřel skóre hlavou Ševínský, pak však Spartě přestala fungovat defenziva. Dánský tým mezi 18. a 42. minutou zaznamenal tři branky, po změně stran se prosadil hned po 12 sekundách po chybě v rozehrávce od gólmana Hegyiho, jedné z letních posil Pražanů.
Po hodině hry se Nordsjaelland trefil ještě jednou. Pětkrát v jednom utkání Sparta inkasovala poprvé od debaklu 0:6 s Atléticem Madrid předloni v listopadu v Lize mistrů.
Do nové sezony vstoupí Letenští příští sobotu v Brně proti nováčkovi nejvyšší soutěže Zbrojovce.
Sparta Praha – Nordsjaelland 1:5 (1:3)
Sparta Praha – Nordsjaelland 1:5 (1:3)
Branky: 8. Ševínský – 18. Lähteenmäki, 32. Brink, 42. Rasmussen, 46. Amoako, 61. Solbakken.
Sestava Sparty: Hegyi – Kadeřábek, Ševínský, Pech, Ryneš – Hollý, Eneme, Karabec (61. Moudrý) – Kuol (46. Singhateh), Kuchta (61. Azaka), Alcócer (75. Říha). Trenér: Priske.