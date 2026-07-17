MS ve fotbale 2026MS ve fotbale 2026
MS ve fotbale 2026
Přímé přenosy, statistiky, výsledky
Program a výsledkyAktualitySestřihyAZ kvíz
Fotbal

Sparta na závěr přípravy utrpěla debakl


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Druhá porážka v rychlém sledu. Sparta v generálce na závěr soustředění v Rakousku po prohře s Bialystokem utrpěla debakl 1:5 s Nordsjaellandem. Českého vicemistra poslal v posledním přípravném utkání rychle do vedení Adam Ševínský, třetí celek minulé sezony dánské ligy však skóre ještě do pauzy třemi góly otočil a po změně stran se prosadil ještě dvakrát.

Sparta odehrála druhé utkání během dvou dnů, ve čtvrtek podlehla Jagiellonii Bialystok 0:1. I když v pátek šlo o generálku na sezonu, dánský trenér Pražanů Brian Priske nasadil spíše hráče mimo očekávanou základní sestavu.

V osmé minutě po Karabcově centru z rohu otevřel skóre hlavou Ševínský, pak však Spartě přestala fungovat defenziva. Dánský tým mezi 18. a 42. minutou zaznamenal tři branky, po změně stran se prosadil hned po 12 sekundách po chybě v rozehrávce od gólmana Hegyiho, jedné z letních posil Pražanů.

Přečtěte si také

Sparta poprvé v přípravě prohrála, Hradec remizoval s Charkovem

Sparta poprvé v přípravě prohrála, Hradec remizoval s Charkovem

Po hodině hry se Nordsjaelland trefil ještě jednou. Pětkrát v jednom utkání Sparta inkasovala poprvé od debaklu 0:6 s Atléticem Madrid předloni v listopadu v Lize mistrů.

Do nové sezony vstoupí Letenští příští sobotu v Brně proti nováčkovi nejvyšší soutěže Zbrojovce.

Sparta Praha – Nordsjaelland 1:5 (1:3)

Branky: 8. Ševínský – 18. Lähteenmäki, 32. Brink, 42. Rasmussen, 46. Amoako, 61. Solbakken.

Sestava Sparty: Hegyi – Kadeřábek, Ševínský, Pech, Ryneš – Hollý, Eneme, Karabec (61. Moudrý) – Kuol (46. Singhateh), Kuchta (61. Azaka), Alcócer (75. Říha). Trenér: Priske.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.