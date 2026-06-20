Sparta dál vyztužuje kádr, na Letnou se plnohodnotně přesouvá Mannsverk

Druhá posila ve dvou dnech. Poté, co Spartu doplnil v pátek maďarský brankář Krisztián Hegyi, se Pražané dohodli s Ajaxem Amsterdam na přestupu norského záložníka Siverta Mannsverka, jenž na Letné působil v poslední sezoně na hostování.
Mannsverk podepsal s letenským klubem víceletý kontrakt. V rudém dresu odehrál čtyřiadvacetiletý středopolař 27 soutěžních utkání a připsal si dvě gólové přihrávky.
Mannsverk nastupoval postupně za Molde, Ajax a Cardiff, než v polovině loňského srpna zamířil na Letnou. „Sivert je typ hráče, který dokáže dát týmu balanc a pomáhá kontrolovat střed hřiště, je také dobrý v organizaci hry,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Rosický.
„Neustále chce míč a aktivně hledá prostory, v nichž se může ideálně nabídnout spoluhráčům. Má velký fyzický fond, je agresivní a aktivní v soubojích. Právě kombinaci herní kvality a fyzického aspektu hry od našich hlubších středních záložníků potřebujeme,“ dodal.
V české lize rodák z malého města Övre Ardal a absolvent akademie norského Sogndalu odehrál 19 zápasů. „Jsem nadšený, že tady můžu být. Věřil jsem, že vyjednávání mezi kluby dobře dopadnou a Spartě se podaří přestup dotáhnout. Už se těším, až kluky zase uvidím,“ uvedl Mannsverk.
Debut za Spartu si odbyl v Rize a navzdory jednobrankové prohře oslavil s novými spoluhráči postup do ligové fáze Konferenční ligy. „V průběhu minulé sezony často nenastupoval na své ideální pozici, přesto vždy ukázal svoji pracovitost a ochotu oddat se týmu. Charakterově je to silný kluk, který se nebojí postavit za své spoluhráče a klub. Ukázal nám správnou mentalitu. Proto jsme chtěli, aby s námi pokračoval i nadále,“ řekl Rosický.