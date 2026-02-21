Na třetí příčce prvoligové tabulky zůstane Jablonec také po 23. kole. Severočeši si poradili s Karvinou 1:0 a nadále budou pronásledovat Spartu se Slavií. Uspělo také Slovácko, které porazilo v záchranářském souboji Pardubice 2:0. Hradec Králové se doma rozešel se Zlínem nerozhodně 0:0. Sobotní program zakončí duel Slavie s Libercem.
Jablonec přidal druhou výhru v řadě
Šestá Karviná prováhala příležitost přiblížit se vrchu tabulky, když na půdě třetího Jablonce prohrála 0:1. Severočeši zvítězili díky brance Sebastiána Nebyly z 57. minuty, vyhráli podruhé za sebou a z posledních čtyř duelů vytěžili deset bodů. Před čtvrtou Plzní navýšili náskok na čtyři body.
Jablonec vyhrál počtvrté z posledních pěti vzájemných ligových duelů a doma v nejvyšší soutěži s Karvinou v dosavadních 11 zápasech ztratil body pouze za jedinou remízu. Severočeši na jaře stále drží neporazitelnost, navíc ještě neinkasovali. Karviné se naproti tomu nedaří, Slezané padli počtvrté v řadě.
„Navzdory terénu to bylo velmi dramatické utkání se spoustou šancí na obou stranách. Hratelné to bylo, ale hřiště dostává na frak, lehké to není. Museli jsme hrát i v jiném rozestavení, než jsme zvyklí. Brali jsme v potaz, že to bude více soubojové, potřebovali jsme agresivitu. Po první půli jsme měli vést. Měli jsme tři gólovky, byli jsme nebezpečnější. Ale druhou půli jsme začali špatně a byli pod tlakem. Znovu nás však podržel Klema Mihelak. Jsem za něj rád. Několikrát už měl myšlenky, že by šel hostovat, aby měl větší vytížení. Jeho šance teď přišla a on ji chytil za pačesy. Dál jsme si pomohli i střídajícími hráči, kteří do toho vstoupili dobře. Díky práci celého týmu jsme to dovedli do vítězného konce,“ hodnotil jablonecký trenér Luboš Kozel.
„Mužstvu ani není moc co vyčíst, bohužel domácí byli ti šťastnější. První poločas patřil na šance Jablonci, tam jsme to nějak přežili. Druhý poločas patřil už samotným vstupem nám, hrálo se na jednu branku. Škoda že jsme nešli do vedení, vždy bohužel prohráváme. Takové maličkosti nás srážejí a taháme pak za kratší konec. Navíc soupeři skvěle zachytal brankář. Terén byl hodně složitý, bylo to na hraně regulérnosti. Celkový produkt to trochu znehodnocuje. Ale i tak jsme předvedli hodně kvalitní výkon. Musíme to přijmout a jdeme dál, třeba pak budeme o to silnější,“ prohlásil kouč Karviné Marek Jarolím.
Slovácko po čtyřech zápasech zabralo
Slovácko doma přehrálo Pardubice 2:0 a radovalo se po čtyřech kolech. Skóre zápasu otevřel v 30. minutě Jan Suchan. Hostující Tomáš Solil sice po změně stran srovnal, ale jeho gól neplatil kvůli ofsajdu. V závěru si dal navíc stejný hráč vlastní gól a uzavřel tím výsledek.
Třinácté Slovácko se díky tomu přiblížilo jedenáctým Pardubicím na rozdíl šesti bodů. Celek z Uherského Hradiště v lize s Východočechy popáté za sebou neprohrál, doma v nejvyšší soutěži s nimi bodoval popáté z posledních šesti zápasů. Pardubice venku utrpěly první porážku po sérii tří vítězství.
„Po facce z minulého týdne s Bohemians jsme měli ostřejší týden. Vnímal jsem na hráčích, že strašně chtějí vyhrát. Zápas byl odraz toho, v jakém rozpoložení byly oba týmy. Pardubice byly po celý zápas herně lepší, my jsme si chtěli pomoct standardkou, což se nám povedlo. Díky obranným výkonům gólmana a celé defenzivy jsme to zvládli, za to musím tým pochválit. Ale dlouhodobě takovým výkonem vyhrávat nebudeme. Měli jsme kliku a dotáhli jsme to ke špinavé výhře. Výsledek byl pro nás podstatný,“ řekl kouč Slovácka Roman Skuhravý.
„Jsem zklamaný, protože jsme tady prohráli zápas, který jsme měli velice dobře rozehraný. Byly tam situace, které měly dostat do úzkých Slovácko a my jsme měli vést. Ale po stupidní standardce jsme inkasovali. Změny po přestávce herně prospěly, měli jsme šance. Ale koncovka je obrovsky mizerná, což nás v posledních dvou zápasech srazilo. Slovácko vyhrálo díky zaujetí a většímu důrazu ve vápně. Odjíždíme hrozně zklamaní. Vůbec se teď nebavíme o tom, že budeme hrát prostřední skupinu, cíl je stále stejný. Záchrana a vyhnout se baráži. Na tom se nic nemění,“ uvedl pardubický trenér Jan Trousil.
Hradec nevyužil zaváhání Karviné
Sedmý Hradec Králové doma jen remizoval se Zlínem 0:0 a prováhal možnost přeskočit Karvinou v tabulce, na Slezany ztrácí bod. Východočeši z posledních pěti duelů zvítězili jen jednou a remíza je pro ně po minulé porážce na Spartě další ztrátou. Svěřenci trenéra Horejše doma v nejvyšší soutěži prohráli jediný z minulých 10 duelů a již pošesté za sebou tam nenašli přemožitele.
Devátý Zlín remizoval podruhé za sebou a na jaře ještě nevyhrál, navíc pořád čeká na první jarní gól. Na Hradec tak dál ztrácí tři body. Zlín venku v lize popáté po sobě neuspěl, získal tam ale 15 z celkových 28 bodů v ročníku.
„Jsme zklamaní jak z výsledku, tak z výkonu hlavně směrem dopředu. Vstoupili jsme do toho poměrně slušně, chtěli jsme soupeře zatlačit. Od samého začátku jsme měli územní převahu, ale kolem vápna nebo ve finální třetině jsme nebyli dobří. Neměli jsme tam odvahu, čekali jsme od toho víc, že hráči budou chtít vzít odpovědnost na sebe. Z naší strany to do ofenzivy bylo málo. Určitě to nebylo terénem, že jsme nevstřelili branku. Hřiště je strašné, ale s tím nic neuděláme,“ hodnotil hradecký trenér David Horejš.
„Pro nás samozřejmě veledůležitý bod. Hradec má výborný ofenzivní tým, takže nebylo vůbec jednoduché tady eliminovat jeho útočnou sílu. První poločas byl vyrovnanější. Na obou stranách nebylo moc šancí, terén malinko komplikoval kombinaci oběma týmům a nebylo to vůbec jednoduché. V druhém poločase to bylo podobné. Hradec měl trochu víc ze hry, ale neřekl bych, že by se dostával do vyložených situací. Spíš to byly závary po centrovaných míčích, které jsme dokázali odvrátit. Kluci si za důsledný a zodpovědný výkon bodík zasloužili. Jsem spokojený,“ těšilo kouče Zlína Bronislava Červenku.
Výsledky 23. kola první ligy
FK Jablonec – MFK Karviná 1:0 (0:0)
Branka: 57. Nebyla. Rozhodčí: J. Beneš – Zoufalý, A. Beneš – Rouček (video). ŽK: Souček, Nebyla, Hollý – Prebsl, Lapeš, Kačor, Jarolím (trenér). Diváci: 1843.
Jablonec: Mihelak – Souček (56. Okeke), Tekijaški, Novák – Čanturišvili, Nebyla (90. Zorvan), Sedláček, Sobol – Alégué (71. Malenšek), Hollý (90. Cedidla) – Jawo (71. Puškáč). Trenér: Kozel.
Karviná: Lapeš – Chytrý (88. Condé), Camara, Prebsl, Fleišman (88. Křišťan) – Štorman, Labík – Ayaosi, Kačor (88. Konate), Šigut – Ezeh (63. Samko). Trenér: Jarolím
1. FC Slovácko – FK Pardubice 2:0 (1:0)
Branky: 30. Suchan, 89. vlastní Solil. Rozhodčí: Černý – Hájek, Kotík – Zelinka (video). ŽK: Tetour – Jelínek, Patrák. Diváci: 2093.
Slovácko: Heča – Ndefe (90.+1 Šviderský), Rundič, Stojčevski – Reinberk (60. Huk), Kostadinov, Tetour (77. Marinelli), Blahút – Havlík, Suchan (77. Horák), Juroška (60. Ouanda). Trenér: R. Skuhravý.
Pardubice: Charatišvili – Noslin, Konečný, Hamza (46. Kopásek) – Godwin (46. Solil), S. Šimek (18. Jelínek), Hlavatý, Mahuta – Tanko, Botos (71. Vecheta), Smékal (83. Patrák). Trenér: Trousil.
FC Hradec Králové – FC Zlín 0:0
Rozhodčí: Radina – Kubr, Pečenka – Petřík (video). ŽK: Trubač, Dancák – Nombil, Motal (asistent trenéra), Světlík (vedoucí týmu). Diváci: 3764.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Kučera, Dancák, Trubač (75. Čmelík), Horák – Pilař (75. van Buren), Vlkanova – Regža (64. Hodek). Trenér: Horejš.
Zlín: Dostál – Křapka, Jugas (79. Černín), Kolář, Fukala (46. Ulbrich) – Nombil, Didiba – Kopečný, Petruta (89. Koubek), Machalík – Poznar (65. Kanu). Trenér: Červenka.