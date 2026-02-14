Slavia potvrdila roli favorita a z Karviné si odváží tři body za výhru 3:1. První jarní výhru si připisují Bohemians, kteří dokázali zvítězit na půdě v posledních duelech velmi dobře hrajícího Slovácka. Premiérový jarní bod získaly za remízu 0:0 ve vzájemném duelu Dukla a Zlín.
SOUHRNSlavia veze výhru z Karviné, Bohemians uspěli na Slovácku
Slavia drží náskok, Karviná na jaře dál bez bodu
Slavia zvítězila v Karviné 3:1 a jako jediný tým v sezoně zůstává neporažena. Obhájce titulu má v čele neúplné tabulky náskok osmi bodů na Spartu. Pro Karvinou to byla třetí jarní porážka o dvě branky.
Domácí hrozili z brejků, ale v 15. minutě otevřel skóre Tomáš Chorý hlavičkou po Sadílkově centru z přímého kopu. Karviná srovnala ve 38. minutě, kdy Pavel Kačor po sólu od půlící čáry prostřelil Staňka – šlo o jeho první ligový gól i první branku Slezanů na jaře. Brankář Lapeš po přestávce ještě vyrazil Suleimanovu střelu, ale v 60. minutě tečoval Suleimanův pokus za gólmana Jan Bořil. V 72. minutě uzavřel skóre střídající Mojmír Chytil po brejku ranou do horního rohu.
Chorý si 12. gólem v sezoně pojistil vedení v tabulce kanonýrů, Chytil dal sedmý gól z posledních šesti zápasů proti Karviné. Slavia má nejlepší ofenzivu ligy s 49 brankami a protáhla neporazitelnost v nejvyšší soutěži na 23 utkání. V Karviné zvítězila pošesté za sebou a podeváté bodovala na tomto stadionu z devíti pokusů.
Karviná – Slavia 1:3 (1:1)
Branky: 38. Kačor – 16. Chorý, 60. Bořil, 72. Chytil. Rozhodčí: Radina – Kubr, Pečenka – Petřík (video). ŽK: Kačor, Jarolím (trenér) – Prekop, Isife. Diváci: 3124.
Karviná: Lapeš – Chytrý, Traoré, Prebsl, Milič (83. Vallo) – Štorman, Kačor (76. Lawali) – Šigut, Samko, Ayaosi (68. Křišťan) – Ezeh (76. Vinícius). Trenér: Jarolím.
Slavia: Staněk – Holeš, Chaloupek, Bořil – Douděra (16. Isife), Schranz (90. Mbodji), Sadílek, Jurásek – Kušej (46. Chytil), Suleiman (76. Prekop) – Chorý (89. Sanyang). Trenér: Trpišovský.
Klokani slaví první jarní výhru
Bohemians 1905 uspěli na hřišti Slovácka 2:1 a přerušili čekání na vítězství. Pražané si připsali cenné tři body venku a vzdálili se soupeři z dolních pater tabulky. Slovácko naopak po dvou remízách poprvé na jaře prohrálo a zůstává namočeno v boji o záchranu.
Hosté udeřili v první půli dvakrát. Nejprve se po rohovém kopu prosadil hlavou Hůlka a krátce před přestávkou zvýšil Lischka po dorážce po rychlé akci. Domácí měli více míč, ale dlouho naráželi na kompaktní obranu Bohemians. Kontaktní gól přinesla až 73. minuta, kdy Tetour bez přípravy poslal odražený míč za brankáře Frühwalda, vyrovnání se však Slovácko už nedočkalo.
Domácí sice po změně stran stupňovali tlak a snažili se dobývat hostující obranu, v koncovce ale znovu chyběla kvalita i klid. Bohemians naopak výsledek udrželi disciplinovaným výkonem a efektivitou v klíčových momentech. Slovácko tak doma v lize prohrálo po třech zápasech a se 14 vstřelenými brankami má spolu s Duklou nejhorší útok soutěže.
Slovácko – Bohemians 1905 1:2 (0:2)
Branky: 73. Tetour – 29. Hůlka, 43. Lischka. Rozhodčí: Rouček – Kříž, Šůma – Kocourek (video). ŽK: Stojčevski (Slovácko). Diváci: 3271.
Slovácko: Heča – Stojčevski, Rundič (46. Reinberk), Mulder – Ndefe, Tetour, Havlík (46. Horák), Blahút (46. Suchan) – Ouanda (72. Barát), Juroška – Krmenčík (46. Kostadinov). Trenér: R. Skuhravý.
Bohemians: Frühwald – Hůlka, Lischka, Kadlec (59. Kukučka) – Kareem, Sakala, Čermák (90.+3 Vala), Havel – Smrž (75. Hrubý) – Matoušek (59. Drchal), Ristovski (75. Hilál). Trenér: Veselý.
Pešek výhru Zlína nevystřelil
Nová posila Zlína Jakub Pešek mohl ve svém prvním zápase rozhodnout o výhře, místo toho trefil v 84. minutě z penalty jen břevno. Dukla tak remizovala se Zlínem 0:0 a premiéra trenéra Pavla Šustra na lavičce domácího celku přinesla jen bod. Pražané zůstali v neúplné tabulce poslední, Zlínu patří devátá příčka.
První poločas neměl dramatické momenty, jedinou střelu na branku vyslal Petruta a Bačkovský jeho ránu vytěsnil na roh. Po změně stran zvýšila aktivitu Dukla, Kadák těsně minul vzdálenější tyč. Milla pak zblízka trefil Koláře do ruky a domácí se dožadovali penalty, ale sudí Pechanec ji nenařídil. V závěru Gilbert zahrál nešikovně rukou a rozhodčí po intervenci videorozhodčího nařídil penaltu pro Zlín. Bývalý hráč Sparty Pešek, který nastoupil do druhé půle jako zimní posila, však trefil jen břevno.
Dukla je s devíti remízami remízovým králem ligy, zůstala poslední v tabulce, ale díky bodu se přiblížila předposlednímu Slovácku na rozdíl jediného bodu. Pražané devětkrát po sobě nevyhráli a zvítězili jen v jediném z posledních 17 kol. Zlín ještě na jaře neskóroval a bodoval teprve podruhé z osmi kol. Dukla neporazila Zlín pětkrát za sebou, počtvrté z toho se zrodila remíza.
Dukla – Zlín 0:0
Rozhodčí: Pechanec – Volf, Cichra - Berka (video). ŽK: Kadák, Kozma – Didiba, Pišoja. Diváci: 1663.
Dukla: Bačkovský – Kozma, Svozil (36. Hunal), Traoré, Penxa – Tijani, Hanousek – Kreiker (61. Gilbert), Čermák, Kadák (77. Černák) – Milla. Trenér: Šustr.
Zlín: Dostál – Fukala, Jugas, Kolář, Křapka – Didiba, Ulbrich (46. Pešek, 90.+3 Poznar) – Kopečný (65. Pišoja), Cupák, Petruta (89. Machalík) – Kanu (65. Koubek). Trenér: Červenka.