Jablonec zvládl utkání 22. kola první fotbalové ligy proti Pardubicím a odváží si tři body za vítězství 2:0. V tabulce Jablonec udržel třetí místo o bod před Plzní. O dvě pozice níže je Liberec, který porazil Ostravu 1:0 a počtvrté za sebou doma udržel čisté konto. Naopak vítěze nepoznalo utkání mezi Mladou Boleslaví a Teplicemi, které skončilo 0:0.
SOUHRNJablonec porazil Pardubice a drží třetí místo. Vyhrál i Liberec
Jablonec rozhodl v rozmezí šesti minut
První polovina utkání gól nepřinesla, a to ani přes aktivitu domácích Pardubic. Ta vyústila v největší šanci, kterou připravil pardubický kapitán Samuel Šimek v 38. minutě. Na jejím konci zakončoval z blízka Daniel Smékal, ale Klemena Mihelaka nepřekonal. Jeho protějšek Aleš Mandous za úvodních 45 minut do akce nemusel.
Po přestávce se postupně měnil obraz hry a Jablonečtí přebírali aktivitu v utkání. Ta nakonec vedla k rozhodujícím dvěma trefám. O první se postarali v 76. minutě dva střídající hráči. Centr Alexise Áleguého z rohového kopu domácí záložník Ryan Mahuta nechtěně prodloužil na Hollého a ten pohotovou ranou ze vzduchu k tyči nedal Mandousovi šanci.
I o šest minut později se hosté radovali po rohovém kopu. Po něm Mandous pouze vyrazil balon k Nebylovi, který úspěšně zakončil. V závěru Mihelak podržel svůj tým při Godwinově ráně z úhlu. Jablonec bodoval pošesté z posledních sedmi vzájemných ligových zápasů, na půdě Pardubic vyhrál v sedmém duelu nejvyšší soutěže teprve podruhé. Východočeši doma v lize zvítězili v jediném z minulých pěti utkání.
FK Pardubice – FK Jablonec 0:2 (0:0)
FK Pardubice – FK Jablonec 0:2 (0:0)
Branky: 76. Hollý, 82. Nebyla. Rozhodčí: Berka – Paták, Dorotík – Orel (video). ŽK: Sedláček (Jablonec). Diváci: 1957.
Pardubice: Mandous – Noslin, Bammens (53. Jelínek), Hamza – Godwin (66. Kopásek), S. Šimek, Hlavatý (66. Sljubyk), Mahuta – Tanko, Botos (77. Samuel) – Smékal (66. Vecheta). Trenér: Trousil.
Jablonec: Mihelak – Pantalon, Tekijaški, Novák – Čanturišvili, Nebyla (90. Souček), Sedláček (90.+3 Obinaja), Sobol – Zorvan (46. Hollý), Chramosta (46. Álegué) – Jawo (86. Puškáč). Trenér: Kozel.
Liberec doma počtvrté za sebou neinkasoval
Liberec přetlačil Ostravu 1:0 a díky třem bodům si upevnil páté místo v tabulce. Navíc udržel již počtvrté za sebou doma čisté konto. Nicméně tuto sérii měla Ostrava šanci hned v úvodu zastavit. Kohútův centr překvapil libereckého gólmana Koubka a Koželuh odvracel míč z prázdné branky. Poté již měl více práce Jedlička v brance Baníku, který v zimní přestávce přišel z Plzně.
V prvním poločase na něho mířil nejlepší střelec Liberce Mašek, ale jeho sólové zakončení zlikvidoval. Poradil si i s Dulayovou střelou zblízka. Nakonec kapituloval po změně stran ve 49. minutě, kdy ho překonal šestým gólem v sezoně Mahmic. Jeho trefu původně rozhodčí pro ofsajd neuznal, ale po konzultaci s videorozhodčím rozhodl, že vše bylo podle pravidel.
Až po více než hodině hry zamířili hosté poprvé mezi tyče, ale Koubek si s Gningovou střelou poradil. V nastavení zneškodnil i pokus střídajícího Kanteho a již podeváté v ligové sezoně udržel čisté konto. Pojistit náskok Slovanu mohl Krollis, ale sám před brankářem selhal. V příštím kole na Slavii bude Liberci chybět, protože dostal čtvrtou žlutou kartu v sezoně. Ze stejného důvodu přišel Baník o záložníka Planku.
Liberec – Ostrava 1:0 (0:0)
Liberec – Ostrava 1:0 (0:0)
Branka: 52. Mahmic. Rozhodčí: J. Beneš – Zoufalý, A. Beneš – Kocourek (video). ŽK: Krollis, Mašek, Koubek – Gning, Planka, Pojezný, Kante. ČK: 90.+4 Čvančara (kondiční trenér Ostravy). Diváci: 2746.
Liberec: Koubek – Icha, N’Guessan, Mikula (33. Masopust), Koželuh – Stránský, Diakité – Dulay (77. Sychra), Mahmic (77. Soliu), Mašek (82. Letenay) – Krollis (82. Rus). Trenér: Kováč
Ostrava: Jedlička – Kričfaluši, Frydrych, Pojezný – Bewene, Boula (82. Owusu), Planka (70. Šancl), Kohút (70. Havran), Holzer (70. Kante) – Jurečka, Gning. Trenér: Galásek.
Mladá Boleslav se s Teplicemi rozešla smírně
Utkání Mladé Boleslavi s Teplicemi nepoznalo vítěze a nevidělo ani gól. Teplice potvrdily, že se jim venku v lize daří, prohrály tam jediné z posledních osmi utkání, a i díky tomu jsou desáté v tabulce. Mladá Boleslav doma v lize ztratila body podeváté z posledních 10 zápasů, i přesto se posunula na 13. místo.
Úvodní poločas opatrného duelu nabídl jedinou střelu do prostoru mezi třemi tyčemi. Náprstkův pokus z hranice vápna bez problémů ukryl domácí brankář Floder do rukavic. První gólovou příležitost měli až v 55. minutě hosté. Po rohovém kopu vznikl v pokutovém území velký závar, v němž se prodrali do zakončení Zlatohlávek a následně Halinský, Floder ale jejich pokusy zneškodnil.
Domácím se v ofenzivě nedařilo. Útok nerozhýbala ani čerstvá posila Kabongo, který přišel v týdnu na hostování z Plzně. Až v 88. minutě zahrozil John, teplický Trmal jeho střelu z úhlu vyrazil. Jedinou výraznou statistkou utkání byl poměr žlutých karet, obě mužstva jich inkasovala šest. Mladoboleslavští, kteří mají se 47 obdrženými góly nejhorší defenzivu soutěže, teprve potřetí v ligovém ročníku udrželi čisté konto.
FK Mladá Boleslav – FK Teplice 0:0 (0:0)
FK Mladá Boleslav – FK Teplice 0:0 (0:0)
Rozhodčí: Starý – Slavíček, Ježek – Petřík (video). ŽK: Kolářík, Králik, Matoušek, Kabongo, Karafiát, Majer (trenér) – Audinis, Zlatohlávek, Fully, Halinský, Trmal, Fortelný. Diváci: 1024.
M. Boleslav: Floder – Matoušek, Karafiát, Králik, Hybš – Macek, Lehký – Kolářík (81. John), Ševčík (81. Langhamer), Šubert (67. Penner) – Buryán (67. Kabongo). Trenér: Majer.
Teplice: Trmal – Audinis (31. Fortelný), Halinský, Večerka, Fully (67. Jakubko) – Kodeš, Bílek – Radosta, D. Mareček (46. Kozák), Náprstek – Zlatohlávek (76. Pulkrab). Trenér: Frťala.