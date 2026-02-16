Tomáš Galásek převzal ostravské fotbalisty v polovině října po Pavlu Hapalovi. Ani on ale nedokázal vylepšit výsledky a aktuálně čtrnácté místo prvoligové tabulky. Z jedenácti ligových zápasů vyhrál jen dva, třetí triumf slavil v osmifinále domácího poháru proti Pardubicím. Vedení Baníku však cílí výše, a tak třiapadesátiletého Galáska do zbytku sezony vystřídá staronový kouč Ondřej Smetana.
Dvanáct zápasů stačilo. Baník povede místo Galáska znovu Smetana
Baník bude mít třetího hlavního trenéra v ligovém ročníku, celkově sáhlo ke změně kouče zatím šest klubů. Naposledy minulý týden skončil na lavičce poslední Dukly Praha David Holoubek, na jehož místo nastoupil Pavel Šustr.
„Tomášovi chci na prvním místě poděkovat za velkou profesionalitu, loajalitu, nadšení a zápal pro práci. Je to výborný člověk, který má Baník opravdu v srdci, a tím složitější to pro nás v klubu bylo,“ řekl šéf sportovního úseku klubu Luděk Mikloško. „Věřili jsme, že po zimní přípravě a posílení kádru zlepšíme a stabilizujeme hru, výkony a bodové zisky, ale první tři jarní zápasy bohužel nebyly ani v jednom z těchto aspektů přesvědčivé. Vzhledem k tomu, jak rychle se krátí čas a ubývají kola, jsme se rozhodli přistoupit k okamžité změně,“ uvedl.
Galásek byl odvolán po nedělní porážce 0:1 v Liberci. Nahradí ho o deset let mladší Smetana, jemuž Galásek dělal ve slezském klubu asistenta v ročníku 2021/22. Smetana sezonu nedokončil a následně přes Jihlavu a Hlučín zamířil do Ružomberku, s nímž v roce 2024 vyhrál Slovenský pohár. V minulé sezoně krátce vedl Slovácko a v lednu po devíti měsících skončilo jeho další angažmá v Ružomberku.
„Od doby, kdy tady působil, uběhla spousta času, prošel si dalším vývojem. V Ružomberku dokázal mužstvo vytáhnout ze spodku tabulky do pohárů a horní poloviny tabulky, i když kádr neměl tak silný. Věříme, že tyhle zkušenosti zúročí a pomůžou nám v naší situaci,“ uvedl Mikloško.
V klubu skončil i kondiční trenér Pavel Čvančara, z Podbrezové přichází asistent Peter Tomek. Obměněný realizační tým čeká premiéra v neděli, kdy Ostrava přivítá v důležitém záchranářském duelu třináctou Mladou Boleslav.