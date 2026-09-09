Fotbalisté Jablonce porazili v dohrávce 5. ligového kola Ostravu 3:0. Severočeši v nejvyšší soutěži zvítězili po třech zápasech a v neúplné tabulce se posunuli na pátou příčku. Slezané jsou v tabulce jedenáctí. Plzeň dohrávala v Hradci Králové nastavený čas bez vyloučeného obránce Denise Vavra a nakonec remizovala 0:0.
Oba týmy nastoupily ofenzivně naladěné. První šanci měl v úvodu domácí Hollý, ale hlavou zakončil nepřesně stejně jako na druhé straně ostravský Jurečka. Iniciativy se postupně chopili domácí, většinu akcí táhla dvojice Alioum a Hollý.
Slezané se v 36. minutě chvíli radovali z vedení, když Chaluš po standardní situaci poslal míč do sítě. Gól ovšem neplatil, rozbor u videa odhalil, že jeho autor byl 22 centimetrů v ofsajdu. Zároveň se srazil s jabloneckým brankářem Mihelakem, jehož musel vystřídat Hanuš.
Regulérní branku vstřelili až Severočeši. Baník sice nejprve standardní situaci odvrátil, míč se však dostal k Novákovi a zkušený obránce ve 44. minutě výstavní trefou překonal Jedličku. Otevřel si střelecký účet v ligové sezoně. V dlouhém nastavení prvního poločasu mohl vyrovnat Gilbert, ale Hanuš pokus vyrazil na rohový kop.
V nástupu do druhé půle Chaluš stáhl unikajícího Aliouma a rozhodčí Mach ho po zásahu od videa a rozboru u monitoru vyloučil. Baník oslabení nezvládl, po Polidarově centru se v 55. minutě hlavou poprvé v ligové sezoně trefil Růsek. Kouč Ostravy Skuhravý, který hrával za Jablonec a pak ho i trénoval, poslal na trávník postupně čtyři nové hráče, ale vývoj zápasu už nezvrátil.
O poslední branku se v 70. minutě po spolupráci s Hollým postaral Polidar. Videorozhodčí ji nejprve kvůli postavení mimo hru neuznali, pak se však opravili a gól platil. Jablonec měl i další šance, ale skóre se už nezměnilo. Baník zůstal jen se čtyřmi vstřelenými góly nejhorší v lize.
FK Jablonec – Baník Ostrava 3:0 (1:0)
FK Jablonec – Baník Ostrava 3:0 (1:0)
Branky: 44. Novák, 55. Růsek, 70. Polidar. Rozhodčí: Mach – Matoušek, Pečenka – Adam (video). ŽK: Alioum – Míček, Jedlička. ČK: 50. Chaluš (Ostrava). Diváci: 2671.
Jablonec: Mihelak (41. Hanuš) – Pavlovič, Tekijaški, Novák (81. Sobol) – Čanturišvili, Nebyla, Sedláček (81. Zorvan), Polidar – Alioum (73. Ahl), Hollý (73. Jawo) – Růsek. Trenér: Kozel.
Ostrava: Jedlička – Skyba, Chaluš, Míček (72. Djačuk) – Bewene, Boula, Traoré, Holzer (56. Nogha) – Gilbert (62. Kmeť), Kubala (62. Šancl) – Jurečka (62. Škrkoň). Trenér: R. Skuhravý.
Úvodní půlhodina byla zcela v režii Hradce, který soupeře takřka nepustil k souvislejší akci. V 15. minutě se ocitl ve stoprocentní šanci Trubač, jeho ránu zblízka Wiegele reflexivně vykopl. O chvíli později domácí kapitán a plzeňský odchovanec Darida, jenž si dnes připsal stý start v české lize, skoro překvapil rakouského brankáře stříleným centrem z pravé strany.
Západočeši zahrozili až v 33. minutě, kdy Memič napřáhl z 25 metrů a donutil Zadražila k prvnímu zákroku. Slončíkovu hlavičku v závěru první půle skryl Wiegele do rukavic.
Vytrvalý hustý déšť pokračoval i ve druhém poločase, do něhož vstoupili hosté se dvěma změnami v sestavě a zlepšeným výkonem. Jeden ze střídajících hráčů Kabongo mohl v 51. minutě otevřít skóre, Zadražil si s jeho hlavičkou poradil.
Po změně stran se hra vyrovnala a zajímavých situací před oběma brankami výrazně ubylo. Domácí znovu zatlačili soupeře až v závěru. V 79. minutě Darida po kombinační akci napálil spojnici břevna a tyče. Vzápětí měl na kopačce gól Trubač, jeho tečovaná střela proletěla těsně kolem brány.
V 90. minutě slovenský stoper hostů Vavro vlétl pod nohy Umarovi a sudí Černý mu ukázal červenou kartu. Svůj verdikt nezměnil ani po poradě s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů. Čerstvá plzeňská posila byla vyloučena ve svém druhém zápase v novém působišti.
FC Hradec Králové – Viktoria Plzeň 0:0
FC Hradec Králové – Viktoria Plzeň 0:0
Rozhodčí: Černý – Malimánek, Váňa – Kvítek (video). ŽK: Vlkanova – Kabongo, Červ. ČK: 90. Vavro (Plzeň). Diváci: 6291.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Trubač, Darida, Dancák (67. Valenta), Horák (54. Ludvíček) – van Buren, Slončík (67. Vlkanova) – Čvančara (79. Umar). Trenér: Horejš.
Plzeň: Wiegele – Pališčák, Vavro, Dweh, Doski (83. Toure) – Hrošovský, Červ (83. Pirgič) – Memič, Souaré (46. Ladra), Višinský (59. Sojka) – Adu (46. Kabongo). Trenér: Kováč.