Tragický vstup do sezony prožívá Sparta, která si v 7. ligovém kole připsala už čtvrtou prohru, když padla 1:2 na hřišti Hradce Králové. Naproti tomu Mladá Boleslav pokračuje ve fenomenálním startu do soutěže. Středočeši v deklasovali doma Ostravu 4:0 a zůstávají v nové sezoně neporaženi. Podobně se daří také Liberci, který v derby na půdě Jablonce zvítězil 2:1 a drží druhou příčku za vedoucí Slavií. Naopak bez bodu je dál Zlín, který podlehl 1:3 Teplicím.
Vítězné tažení Liberce nezastavil ani rival z Jablonce
Liberec zvítězil v podještědském derby v Jablonci 2:1 a připsal si třetí ligovou výhru za sebou. Slovan rozhodl po přestávce, kdy se trefili střídající Dulay a Kušej. Jablonec potřetí za sebou nezvítězil a doma prohrál s Libercem už druhý z posledních tří ligových duelů.
Jablonec byl v prvním poločase výrazně aktivnější a dvakrát trefil brankovou konstrukci. Nejprve hlavičkoval Suchan do břevna a o chvíli později Čanturišviliho střelu vyrazil Koubek rovněž do břevna. Domácí měli i další šance, Jawo však hlavičkoval nad a další jeho pokus zblokovala obrana. Liberec před přestávkou ani jednou nevystřelil na branku.
Hosté udeřili pět minut po změně stran, kdy se Dulay po individuální akci uvolnil u postranní čáry a z úhlu překonal Hanuše. Jablonec srovnal v 70. minutě, když se po Sedláčkově nákopu dostal k míči Alioum a z voleje se trefil k tyči. Rozhodnutí přišlo v 80. minutě. Po odkopu domácí obrany se míč dostal ke Kušejovi, který povedenou střelou zpoza vápna nedal Hanušovi šanci. Liberec tak venku vyhrál všechna čtyři ligová utkání v sezoně a s 12 body je tam stoprocentní.
FK Jablonec – Slovan Liberec 1:2 (0:0)
FK Jablonec – Slovan Liberec 1:2 (0:0)
Branky: 70. Alioum – 50. Dulay, 80. Kušej. Rozhodčí: Berka – Kubr, Vlček – Kocourek (video). ŽK: Jawo – Kayondo, Mašek, Masopust, Lexa. Diváci: 5134.
Jablonec: Hanuš – Cedidla, Pavlovič, Tekijaški – Čanturišvili, Nebyla (75. Okeke), Sedláček (84. Vecheta), Sláma (61. Chramosta) – Suchan (61. Zorvan), Alioum (75. Hollý) – Jawo. Trenér: Kozel.
Liberec: Koubek – Hůlka, Drakpe, Mikula – Koželuh (46. Dulay), Masopust (71. Stránský), Faye, Kayondo – Kušej (87. Juliš), Hodouš (46. Lexa) – Mašek (71. Bužek). Trenér: Fodrek.
Baník dostal lekci od Boleslavi
Baník začal náporem a Kubala trefil tyč, vedení se ale v 10. minutě ujali domácí. Johnův centr našel na zadní tyči Šuberta, který se prosadil i o deset minut později, kdy nadvakrát zakončil Langhamerovu přihrávku za obranu. Ostrava měla několik možností na snížení, Škrkoň ale dvakrát selhal v nadějných pozicích a Jurečka v závěru poločasu trefil jen brankáře Flodera.
Mladá Boleslav definitivně rozhodla v 52. minutě, kdy John unikl po pravé straně a z velkého úhlu prostřelil Jedličku. Domácí poté zápasu dominovali, John ještě trefil tyč a Djačuk hlavičkoval do brankové konstrukce. V 83. minutě zakončil rychlý protiútok Kolářík a završil čtvrté vítězství Boleslavi v sezoně. Vedle Středočechů zůstává v soutěži bez porážky už jen Slavia.
FK Mladá Boleslav – Baník Ostrava 4:0 (2:0)
FK Mladá Boleslav – Baník Ostrava 4:0 (2:0)
Branky: 10. a 20. Šubert, 52. John, 83. Kolářík. Rozhodčí: Všetečka – Kříž, Zoufalý – Kvítek (video). ŽK: Hybš, Klíma – Boula, Djačuk, Míček, Skyba. Diváci: 3667.
M. Boleslav: Floder – Donát, Karafiát, Králik, Hybš – Zíka, Pech (46. Mareš, 54. Zachoval) – John (81. Letenay), Langhamer, Šubert (71. Matoušek) – Klíma (71. Kolářík). Trenér: Majer.
Ostrava: Jedlička – Skyba, Nogha, Míček – Bewene, Boula (46. Gilbert), Planka (46. Traoré), Holzer (61. Djačuk) – Kubala (61. Musák) – Škrkoň, Jurečka (70. Kmeť). Trenér: Skuhravý.
Zlín dál čeká na první bod
Zlín doma prohrál s Teplicemi 1:3 a jako jediný tým v soutěži stále čeká na první body. Severočeši zvítězili podruhé za sebou a počtvrté v sezoně, domácí naopak vyrovnali nejhorší vstup do samostatné ligy, který v roce 2018 předvedla Dukla.
Teplice poslal v 15. minutě do vedení Pulkrab, jenž po Radostově centru skóroval ve skluzu. Zlín měl poté více ze hry, ale Poznar, Nombil ani Ulbrich své možnosti nevyužili. Domácí pokračovali v aktivitě i po přestávce, jenže v 54. minutě udeřili znovu hosté. Střídající Zlatohlávek se trefil přízemní střelou k tyči a připsal si první ligový gól v teplickém dresu.
Zlín se v 80. minutě vrátil do zápasu, když Černín po chybě hostující obrany snížil na 1:2. Naděje domácích ale vydržela jen čtyři minuty. Po rohovém kopu a Vientiesseho hlavičce se prosadil další střídající hráč Auta a definitivně rozhodl. Zlín inkasoval už 16 branek a spolu s Artisem má nejhorší defenzivu soutěže.
FC Zlín – FK Teplice 1:3 (0:1)
FC Zlín – FK Teplice 1:3 (0:1)
Branky: 80. Černín – 15. Pulkrab, 54. Zlatohlávek, 84. Auta. Rozhodčí: Starý – Slavíček, Kotík – Adam (video). ŽK: Pišoja – Fortelný, Riznič. Diváci: 2765.
Zlín: Dostál – Kukučka, Černín, Kolář (16. Křapka), Fukala (57. Petruta) – Nombil (77. Cupák), Machalík – Pišoja, Ulbrich, Gaži (46. Appiah) – Poznar (46. Kanu). Trenér: Červenka.
Teplice: Trmal – Švanda, Vientiess, Večerka, Riznič – L. Mareček, Fortelný (69. Jukl) – Radosta (69. Jakubko), Čermák (60. D. Mareček), Hopi (60. Auta) – Pulkrab (24. Zlatohlávek). Trenér: Frťala.