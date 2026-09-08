Olomouc prodala Mikulenku do Liberce, Sanyang bude už třetím slávistou v Artisu

Liberec posílil ofenzivní univerzál Matěj Mikulenka. Dvaadvacetiletý útočník či záložník zamířil do Slovanu z Olomouce a v novém působišti podepsal smlouvu do roku 2031. V závěru přestupového období se také několik hráčů dalo na hostování, mimo jiné nováček Artis ulovil už třetího hráče ze Slavie, zbytek sezony stráví v Brně Youssoupha Sanyang.
Přestupy ve fotbalové lize
Přestupy ve fotbalové lize
Slavia Praha
Přišli: Emmanuel Ayaosi, Pavel Kačor (oba Karviná), Danijel Šturm (Olomouc), Nazar Domčak (Karpaty Lvov), Wiktor Nowak (Zabrze/Pol.), Lazar Savovič (Podgorica/Č.H.), Oskar Kubiak (Gdyně/Pol.), Toumani Diakité, Ange N’Guessan (oba Liberec), Mikuláš Konečný (Pardubice NH), Adonija Ouanda (Slovácko NH), Hamidou Kante (Ostrava NH), Lukáš Vorlický (Zbrojovka Brno NH), Neil Glossoa (Pau/Fr.), Erik Hunal (Dukla), Emmanuel Fully (Teplice NH), Albert Labík (Karviná NH)
Odešli: Muhammed Cham (Trabzonspor NH), Erik Prekop (Zabrze/Pol.), Erik Hunal a Petr Ševčík (oba Zbrojovka Brno), Alexander Bužek a Jan Bořil (oba Liberec), Vasil Kušej (Liberec H), Lukáš Vorlický, Filip Horský (oba Slovácko), Neil Glossoa, Emmanuel Fully a Youssoupha Sanyang (všichni Artis Brno H), Dominik Javorček (Bohemians H), Youssoupha Mbodji (Waregem/Bel. H), Albert Labík (Artis Brno), Oscar Dorley (at-Távun/S. Arábie), Simion Michez (Mechelen/Bel.), David Douděra (Cincinnati/MLS), Jindřich Staněk (al-Hazím/S. Arábie H)
Sparta Praha
Přišli: Viktor Vitályos, Krisztián Hegyi (oba MTK Budapešť), Ebrima Singhateh (Jablonec), Josimar Alcócer (Westerlo/Bel.), Adam Karabec (Lyon NH), Jonatan Brunes (Čenstochová), Martin Suchomel (Hr. Králové NH), Tobias Guddal (Tromsö), Roman Macek (Ml. Boleslav), Matěj Jurásek (Norwich H), Loic Mbe Soh (St. Truiden/Bel.), Ki-Jana Hoever (Wolverhampton), Lukáš Penxa (Dukla NH), Ermal Krasniqi (Legia Varšava NH), Indrit Tuci (Kayserispor NH), Veljko Birmančevič (Getafe/Šp. NH)
Odešli: Kaan Kairinen (AEK Atény), Ermal Krasniqi (Amed/Tur.), Lukáš Penxa (Brno), Albion Rrahmani (Benátky/It.), Oliver Sonne (Burnley NH), Jhoanner Chávez (Lens NH), Lukáš Haraslín (al-Fátí/Saúd. Arábie), Jan Kuchta (Legia Varšava H), Peter Vindahl (Sampdoria H), Indrit Tuci (Olimpija Lublaň), Asger Sörensen (FC Kodaň), Veljko Birmančevič (Ferencváros), Garang Kuol (Jablonec H), Elias Cobbaut
Viktoria Plzeň
Přišli: Baboucarr Faal (Karpaty Lvov), Stefan Pirgič (Pančevo/Srb.), Filip Prebsl (Karviná), Christophe Kabongo (Ml. Boleslav NH), Adrian Zeljkovič (MTK Budapešť NH), Adam Gabriel (Midtjylland), Denis Vavro (Wolfsburg), Tobiáš Pališčák (Žilina), Sebastian Boháč (Karviná)
Odešli: Tom Slončík a Matěj Valenta (oba Hradec Králové), Daniel Vašulín (Brno), Adam Kadlec (Ml. Boleslav H), Sebastian Boháč (Artis), Dávid Krčík (Pardubice)
FC Hradec Králové
Přišli: Tomáš Wiesner (Houston), Tom Slončík a Matěj Valenta (oba Plzeň), Filip Mielke (Podbrezová), Herman Barkouski (Niepolomice/Pol.), Rodrigo Abajas (Huesca/Šp.), Tomáš Čvančara (Mönchengladbach H)
Odešli: Martin Suchomel (Sparta NH), Václav Pilař (Bohemians), Lukáš Hruška (Táborsko H), David Heidenreich (Bohemians), Lukáš Čmelík, Lucas Kubr a Daniel Hais (oba Kroměříž H), Marko Regža (Nyíregyháza H), Herman Barkouski (Polonia/Pol. H)
FK Jablonec
Přišli: Jiří Sláma, Antonín Růsek (oba Olomouc), Roman Horák (Sparta), Hugo Ahl (Michalovce), Dušan Pavlovič (Niš/Srb.), Kevin-Prince Milla (Sparta H), Michal Kukučka (Norimberk H), Jan Suchan (Slovácko NH), Filip Vecheta (Pardubice H), Saidou Alioum (IFK Göteborg), Garang Kuol (Sparta H)
Odešli: Ebrima Singhateh (Sparta), Renato Pantalon (CFR Kluž), David Puškáč, David Štěpánek (oba Slovácko), Béni Makouana (Žitomyr NH), Alexis Alégué (Artis Brno), Samuel Lavrinčík (Ružomberok H), Samuel Obinaja (Bohemians H), Matej Malenšek (Bravo/Slov. H)
Slovan Liberec
Přišli: Lukáš Hůlka (Bohemians), Fallou Faye, Vénuste Baboula (oba Bravo/Slov.), Alexander Bužek a Jan Bořil (oba Slavia), Vasil Kušej (Slavia H), Aleko Basiladze (Torpedo Kutaisi), Benjamin Nyarko (Teplice NH), Enej Marsetič (Brinje/Slov.), Matěj Mikulenka (Olomouc)
Odešli: Marek Icha (Pardubice), Toumani Diakité, Ange N’Guessan (oba Slavia), Ivan Krajčirik (Ružomberok H), Benjamin Nyarko (Admira Wacker/Rak.), Filip Špatenka a Lukáš Letenay (oba Ml. Boleslav H), Martin Rýzek (Skalica H), Ermin Mahmič (Corum/Tur.), Afolabi Soliu (Zbrojovka H)
Sigma Olomouc
Přišli: Hilmir Mikaelsson (Stavanger/Nor.), Anthony Pavlešič (Rudeš/Chor.), Marko Soldo (Dinamo Záhřeb), Stéphane Noumbissie (Lille B H), Tomáš Huk (Slovácko NH), Adam Dohnálek, Denis Kramář (oba Prostějov), Daniel Barát (Slovácko), Anton Ekeroth (HamKam/Nor.), Léo Borges a Igor Brzyski (oba Štětín)
Odešli: Danijel Šturm (Slavia), Jiří Sláma a Antonín Růsek (oba Jablonec), Tomáš Digaňa (Púchov), Tadeáš Stoppen (Artis Brno H), Jakub Jezierski (Fredrikstad/Nor. H), Artur Dolžnikov (Slovácko), Yunusa Muritala (Komárno), Muhammad Jásir (Bohemians), Jakub Elbel (Ostrava), Matěj Mikulenka (Liberec)
FK Pardubice
Přišli: Marek Icha (Liberec), Mouhamed Traoré (Dukla), Václav Drchal (Bohemians), Jáchym Šerák (Chrudim NH), Dominique Simon (Přešov NH), Arouna Ouattara (Vlašim NH), Kahuan Vinicius a Vladimír Neuman (oba Karviná H), Dávid Krčík (Plzeň), Denis Halinský (Slavia H)
Odešli: Kamil Vacek (konec kariéry), Mikuláš Konečný (Slavia NH), Ladislav Krobot (Bohemians), David Šimek (Artis Brno), Filip Vecheta (Jablonec H), Samuel Kopásek (Gdaňsk H), Jiří Hamza a Štěpán Míšek (oba Karviná H), Bohdan Sljubyk (Čerkasy H)
Bohemians 1905
Přišli: Ladislav Almási (Ostrava), Ladislav Krobot (Pardubice), Václav Pilař (Hradec Kr.), Šimon Černý (Příbram NH), David Heidenreich (volný hráč), Dominik Javorček (Slavia H), Roman Květ (Dender/Niz.), Samuel Obinaja (Jablonec H), Muhammad Jásir (Olomouc)
Odešli: Lukáš Hůlka (Liberec), Yusuf Hilál (as-Salmíja/Kuvajt), Robert Hrubý (Žižkov), Václav Drchal (Pardubice), Ondřej Kukučka (Sparta NH), Milan Ristovski (Bhayangkara/Indon.), Gibril Sosseh (Slavia NH)
FK Teplice
Přišli: Oskars Vientiess (Chrudim), Artem Harža (Daugavpils/Lot.), Marcel Čermák (Dukla), Denys Taraduda (Trnava), Jehor Cykalo (Mielec/Pol. NH), Marek Beránek (Chrudim NH), Luděk Němeček (Brozany NH), Sebastian Pech (Sparta B), Abdourahman Badamosi (Paide/Est.)
Odešli: Denis Halinský, Emmanuel Fully (oba Slavia NH), Benjamin Nyarko (Liberec NH), Richard Ludha (Skalica), Marek Beránek (Galanta H)
FC Zlín
Přišli: Daniel Šmiga (Slavia B), Adam Gaži (Skalica), Frank Appiah (Petržalka), Prince Mbatshi Mukuba (Lyon B), Ondřej Kukučka (Sparta H), Zvonimir Katalinič (Belupo/Chor.), Simon Polášek (Prostějov NH), Prince Emmanuel (Mosta/Malta), El Hadji Ndiaye (Opava NH)
Odešli: Matěj Koubek (Ružomberok), El Hadji Ndiaye (Artis Brno), Lukáš Bránecký (Opava H), Jan Kalabiška (Hodonín), Jakub Pešek (Sparta B)
FK Mladá Boleslav
Přišli: Matěj Zachoval (Chrudim NH), Vojtěch Hora (Příbram NH), Filip Špatenka a Lukáš Letenay (oba Liberec H), Adam Kadlec (Plzeň H), Samuel Grygar a Marek Havran (oba Ostrava H)
Odešli: Dominik Kostka (Ružomberok), Michal Ševčík (Sparta NH), Christophe Kabongo (Plzeň NH), Matouš Krulich (Příbram H), Stefan Jovanoski (Opava H), Roman Macek (Sparta), Nicolas Penner (Příbram H)
1. FC Slovácko
Přišli: David Puškáč a David Štěpánek (oba Jablonec), Štěpán Kadlec (Jihlava), Gibril Sosseh, Šimon Slončík (oba Slavia H), Daniel Kosek (Artis Brno NH), Jocelin Behiratche (Oleksandrija/Ukr.), Jannis Niarchos (Wisla Plock), Lukáš Vorlický a Filip Horský (oba Slavia), Tomáš Král (Mladá Boleslav H), Leoš Prior (Jelgava/Lot.), Pavel Halouska (Petržalka), Artur Dolžnikov (Olomouc), Jan Fiala (Olomouc H), trenér Jan Jelínek (Slavia B)
Odešli: Tomáš Fryšták, Michael Krmenčík, Petr Reinberk, Vlastimil Daníček a Milan Petržela (všichni konec kariéry), Adonija Ouanda (Slavia NH), Roman Horák (Sparta NH), Tomáš Huk (Olomouc NH), Jan Suchan (Jablonec NH), Adrián Fiala (Trenčín NH), Žan Medved (Nyíregyháza/Maď. NH), Daniel Barát (Olomouc), Daniel Kosek (Žižkov H), Martin Koscelník (Michalovce), Jonathan Mulder (Trenčín H), trenér Roman Skuhravý (Ostrava)
Baník Ostrava
Přišli: Matouš Babka (Opava), Matúš Kmeť (Minnesota/MLS), Dantaye Gilbert (Dukla), Maksym Djačuk (Dynamo Kyjev H), Roan Nogha (Nkufo/Kamerun), Christian Frýdek (Garudayaksa/Indon. NH), Jevhenij Skyba a Aboubacar Traoré (oba Karviná), Rhodri Smith (Young Boys H), Jakub Elbel (Olomouc), trenér Roman Skuhravý (Slovácko)
Odešli: Ondřej Kričfaluši (Saint-Gilloise/Bel.), Ladislav Almási (Bohemians), Patrick Kpozo (Ženis Astana), Hamidou Kante (Slavia NH), Srdjan Plavšič (Čenstochová NH), Juan Pablo Ortiz (Juniores FC/Kol. H), Jakub Pira (Karviná H), Matúš Rusnák (Podbrezová H), Lauri Laine (Inter Turku H), Samuel Grygar a Marek Havran (oba Mladá Boleslav H), Karel Pojezný (Artis Brno H), Christian Frýdek, David Buchta (Kragujevac/Srb.), Dennis Owusu (Opava H)
Zbrojovka Brno
Přišli: Daniel Vašulín (Brno), Petr Ševčík (Slavia), Jaromír Zmrhal (Apollon Limassol), Lucky Ezeh (Karviná), Lukáš Penxa (Sparta), Erik Hunal (Slavia), Antonín Vaníček (Č. Budějovice), Amadou Dante (Arouca/Por.), Dominik Sváček (Žilina NH), Daniel Kutík (Zlaté Moravce NH), Lukáš Saal, Filip Večeřa (oba Kroměříž NH), Jakub Pokorný (Kifisia/Řec.), Afolabi Soliu (Liberec H)
Odešli: Filip Blecha (Česká Lípa), Jakub Selnar, Adam Kronus (Karviná), Stanislav Hofmann, Jan Hellebrand (oba konec kariéry), Lukáš Vorlický (Slavia NH), Daniel Polák (Kroměříž H), Alex Markovič, Rigino Cicilia, Petr Mareš (Žižkov)
Artis Brno
Přišli: El Hadji Ndiaye (Zlín), Dominik Preisler (Chořov/Pol.), Sacha Komljenovic (Ostrava B), Danijel Kolarič (Subotica/Srb.), Papalelé (Opava), Tadeáš Stoppen (Olomouc H), Adam Petrák (Žižkov), David Šimek (Pardubice), Ismael Sylla (Super Nova/Lot.), Neil Glossoa, Emmanuel Fully a Youssoupha Sanyang (všichni Slavia H), Adam Carlén (Excelsior/Niz.), Marek Mach (Kroměříž NH), Martin Rolinek (Chrudim NH), Pavel Sokol a Milan Lutonský (oba Prostějov NH), Alexis Alégué (Jablonec), Karel Pojezný (Ostrava H), Dominik Sarapata (FC Kodaň H), Sebastian Boháč (Plzeň)
Odešli: Tomáš Holý (Ústí nad Labem), Dahman (al-Kadsíja/Kuvajt), Jan Štěrba (konec kariéry), Daniel Kosek (Slovácko NH), David Hamansenya, David Osei (oba Leganés NH), Radim Breite (Karviná), Daniel Švancara (Petržalka H), Artem Besedin, Chalíd Braíkí (al-Šabáb/Omán), Daniel Samek (Kladno H), Jean-David Beauguel
Mikulenka v poslední době ztratil místo v sestavě Sigmy, v nové sezoně pouze třikrát naskočil jako střídající hráč. V nejvyšší soutěži má dosud na kontě 63 startů a sedm branek. Ofenzivní univerzál prošel českými mládežnickými reprezentacemi a v poslední době patřil do národního týmu do 21 let.
„Matěj je univerzální hráč, který může nastoupit na všech ofenzivních postech. Je to pracovitý fotbalista s dobrými předpoklady, který se ještě může dále zlepšovat a rozvíjet. I když je to stále mladý hráč, má už dost zkušeností z české ligy i mládežnických reprezentací. Věříme, že se zvládne rychle adaptovat,“ uvedl generální ředitel Slovanu Jan Nezmar.
Ze Slovanu naopak alespoň dočasně odchází Afolabi Soliu. Jednadvacetiletý nigerijský křídelník zamířil na roční hostování bez opce do Zbrojovky Brno. Soliu v minulé sezoně pravidelně nastupoval v základní sestavě, v posledních zápasech se ale do zahajovací jedenáctky nevešel.
„Jde o rychlostní typ fotbalisty, který má dobrou práci s míčem a skvělý dribling. Zároveň přináší konkurenci na křídelních pozicích. Je to úplně jiný typ hráče, než jaké v současnosti máme. Takže jsme rádi, že se nám ho podařilo přivést,“ řekl sportovní ředitel Zbrojovky Martin Jiránek.
Sanyang přestoupil do Slavie vloni v červnu ze švédského týmu Östers, v základní sestavě Pražanů se ale natrvalo neprosadil. V nové sezoně dosud neodehrál ani minutu.
V české lize si zatím připsal 13 startů a jeden gól. V minulém ročníku zasáhl za červenobílé do šesti z osmi zápasů hlavní fáze Ligy mistrů. V brněnském klubu doplní Neila Glossou a Emmanuela Fullyho, kteří z Edenu zamířili na hostování do Artisu už dříve.
V týmu brněnského nováčka si od Sanyanga, který nejčastěji nastupuje jako levý křídelník, hodně slibují. „Je to skvělý rychlostní typ. Může hrát nalevo křídlo nebo halfbeka, velká kvalita a rozdílový hráč,“ uvedl trenér Roman Nádvorník.
Baník angažoval hned tři hráče včetně Elbela
Do Ostravy přichází devatenáctiletý švýcarský obránce Rhodri Smith. Baník ho získal na hostování s opcí do konce sezony z Young Boys Bern. Smith má ve švýcarské lize na kontě osmnáct startů za mateřské Young Boys Bern a na hostování ve Winterthuru.
„Bereme ho jako jednu z možných alternativ na levou stranu po zranění Vlase Sinjavského, i když přirozeně bude potřebovat trochu času, aby si tady zvykl na nové prostředí a mužstvo. Od sedmnácti prochází všemi reprezentačními výběry a máme navíc perspektivu toho, že pokud se u nás osvědčí, můžeme si ho v létě koupit,“ uvedl sportovní manažer klubu Michal Kordula.
Baník angažoval také Jakuba Elbela, který si odpykává trest za účast v korupční kauze. Šestadvacetiletý obránce zamířil ke Slezanům jako volný hráč po předčasném konci v Olomouci.
Elbel si od začátku srpna odpykává tříměsíční disciplinární trest, dostal také pokutu 30 tisíc korun. Hráč od května čelil podezření z narušení regulérnosti soutěže či utkání a z účasti na úplatkářství, etická komise FAČR mu předběžně zastavila činnost. Před dvěma měsíci změnila právní kvalifikaci na neoznámení disciplinárního přečinu.
„Mluvili jsme s Jakubem a seznámili jsme se s průběhem i výsledkem disciplinárního řízení. Pro nás je podstatné, za co byl nakonec skutečně potrestán. Konečný verdikt etické komise změnil původní právní kvalifikaci a Jakub byl potrestán za neoznámení disciplinárního přečinu. Nebyl potrestán za ovlivnění utkání ani za úplatkářství,“ vysvětlil Kordula.
Ze Zlína do Ostravy pak přestoupil Stanislav Petruta. Dvacetiletý záložník s moldavskými kořeny ale probíhající sezonu ještě stráví v týmu „Ševců“. Petruta v mládežnických kategoriích hájil barvy své původní vlasti, aktuálně už je ale členem české reprezentační dvacítky.
„Další mladý kluk s velkou perspektivou. Uzavřeli jsme s ním dlouhodobou smlouvu, ale pro jeho vývoj bude ideální, aby ještě pokračoval ve Zlíně a sbíral další zkušenosti,“ řekl Kordula.
Slovácko posílil útočník Jan Fiala. Pětadvacetiletý ofenzivní univerzál zamířil do celku z Uherského Hradiště na roční hostování z Olomouce, kde neměl herní vytížení. V nové sezoně zasáhl do hry jen na šest minut úvodního ligového kola v Jablonci.
„Momentálně by u nás Honza neměl adekvátní vytížení, proto jsme se nakonec rozhodli jej uvolnit. Ve Slovácku by měl mít větší prostor a příležitost vybojovat si vyšší minutáž, což je pro hráče v jeho věku důležité,“ uvedl trenér a generální sportovní manažer Sigmy Pavel Hapal.
Do Sigmy naopak přišel polský záložník Igor Brzyski z Pogonu Štětín, odkud na Hanou v úvodu týdne dorazil také brazilský obránce Léo Borges. Devatenáctiletý mládežnický reprezentant v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu.
Nedá se očekávat, že by se ihned dostal do základní sestavy Sigmy. „Jde o příchod, který děláme především s ohledem na budoucnost. Igor je zajímavý fotbalista, juniorský reprezentant své země. Plánujeme s ním u nás dál pracovat, dát mu prostor k adaptaci a k dalšímu rozvoji,“ doplnil Hapal.
Ofenzivu Teplic doplnil gambijský útočník Abdourahman Badamosi. Devatenáctiletý téměř dvoumetrový hráč zamířil na sever Čech z estonského Paide Linnameeskond a podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu.
„Abdourahmana jsme delší dobu sledovali a zaujal nás svými datovými parametry i potenciálem do budoucna. Je rychlý, silný, dokáže být nebezpečný v pokutovém území a zároveň má stále velký prostor pro další rozvoj. Věříme, že v našem klubu může udělat další krok ve své kariéře,“ uvedl sportovní ředitel teplického klubu Štěpán Vachoušek.
Hradec Králové jen nedlouho po příchodu z polského celku Puszcza Niepolomice opouští útočník Herman Barkovski. Čtyřiadvacetiletý běloruský reprezentant zamířil na roční hostování do Polonie Varšava.
Barkovski přestoupil do Hradce těsně za polovinou srpna, do zápasů ale nezasáhl. Běloruští hráči čelí problémům vzhledem k sankcím, které na jejich zemi uvalily státy Evropské unie kvůli poskytnutí území pro ruské útoky na Ukrajinu.