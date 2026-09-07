Fotbal

Červenka ve Zlíně po sedmi prohrách skončil, tým převzal manažer Hoftych


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

U fotbalistů Zlína skončil trenér Bronislav Červenka, poslední tým ligové tabulky převzal sportovní manažer Pavel Hoftych. Červenka je druhým odvolaným koučem v aktuálním ročníku nejvyšší soutěže, prvním byl Martin Hyský v Plzni.

Společně s Červenkou opustil realizační tým také asistent Lukáš Motal. Hoftychovým asistentem bude manažer mládeže Marek Kalivoda. „Vedení klubu se ke změně rozhodlo v reakci na nepovedený výsledkový vstup mužstva do nové ligové sezony. Cílem tohoto kroku je dát týmu nový impulz do dalších zápasů,“ uvedl klub.

Ševci jsou po nedělní domácí porážce 1:3 s Teplicemi nadále bez bodu. Nepovedeným vstupem do sezony vyrovnali nelichotivý rekord samostatné české ligy, když stejně jako pražská Dukla v roce 2018 prohráli úvodních sedm kol. Hoftych by podle informací médií měl mužstvo vést do konce podzimu.

Červenka se ujal týmu na podzim 2023 po Pavlu Vrbovi. Mezi elitou ho sice nezachránil, v následující sezoně však Zlín suverénně ovládl druhou ligu a jako nováček nejvyšší soutěže pak obsadil 11. místo.

Devětapadesátiletý Hoftych má jako trenér na kontě 211 zápasů v první lize, v níž vedl Zlín, Bohemians Praha 1905, Liberec a Mladou Boleslav. Do Zlína se vrátil v manažerské funkci, kterou si již dříve vyzkoušel v Mladé Boleslavi a ve Viktorii Žižkov. Podobnou dvojroli zastává v Olomouci generální sportovní manažer Pavel Hapal, který je také trenérem prvoligového týmu Sigmy.

Hoftych je také bývalý obránce, v první lize odehrál 84 utkání a dal tři góly.

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