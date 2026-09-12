Liberec přehrál v osmém kole Mladou Boleslav 3:0 a dostal se průběžně na první místo v tabulce. Sparta po dvou ligových porážkách vyzrála na Jablonec. Zbrojovka porazila Artis 2:1, Bohemians našli recept na Slovácko a slaví druhé vítězství v sezoně.
Liberec – Mladá Boleslav 3:0
Hned po první šanci se měnilo skóre. Ve 20. minutě se Kušej dostal k dorážce a i s pomocí teče z úhlu prostřelil Flodera.
Hosté zahrozili v 51. minutě, s pěti góly nejlepší kanonýr ligy Šubert obstřelem další trefu nepřidal. Na druhé straně se podruhé v zápase prosadil bývalý hráč Mladé Boleslavi. V 55. minutě brankář Floder po srážce se spoluhráčem Karafiátem neudržel centrovaný míč a Mašek neměl problém zvýšit na 2:0.
Liberec měl zápas i po změně stran pod kontrolou. Po hodině hry napálil Lexa břevno a v 66. minutě už to bylo o tři branky. Střídající Stránský se za vápnem opřel do odraženého míče a výstavní ranou oslavil svůj 100. start v nejvyšší soutěži.
Mladá Boleslav utrpěla premiérovou prohru v sezoně, neporazitelnost drží v soutěži už jen obhájce titulu Slavia, která se může vrátit do čela v neděli po zápase v Teplicích.
Slovan Liberec – FK Mladá Boleslav 3:0 (1:0)
Slovan Liberec – FK Mladá Boleslav 3:0 (1:0)
Branky: 20. Kušej, 55. Mašek, 66. Stránský. Rozhodčí: Machálek – Malimánek, Brázdil - Ochotnický (video). ŽK: Stránský, Faye, Drakpe – Králik. Diváci: 4236.
Liberec: Koubek – Juliš, Hůlka, Drakpe, Kayondo – Masopust (34. Stránský), Faye (76. Bužek) – Dulay (76. Hodouš), Kušej, Lexa (67. Baboula) – Mašek (76. Marsetič). Trenér: Fodrek.
M. Boleslav: Floder – Matoušek, Karafiát, Králik, Hybš (70. Zachoval) – Donát, Zíka (80. Pech) – Šubert (58. Havran), Langhamer, John (80. Buryán) – Klíma (58. Kolářík). Trenér: Majer.
Sparta – Jablonec 2:0
V páté minutě domácí brankář Surovčík zaváhal a napadající Zorvan mu málem vypíchl míč, sám pak skončil na zemi. Na opačné straně Čanturišvili odvrátil balon po Karabcově centru na roh a sudí Volek k velkému údivu nařídil penaltu za údajnou ruku jabloneckého křídelníka. Po zásahu od videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru zjistil, že gruzínský hráč balon odhlavičkoval a místo pokutového kopu Pražané dostali k dispozici pouze roh.
V 19. minutě se už Pražané dočkali. Brunesovi ve velmi dobré pozici ještě zkřížil cestu Cedidla, odražený balon se ale dostal k Alcócerovi, jenž střelou mezi nohama překonal Hanuše.
Jablonecký trenér Kozel udělal o poločase tři změny, jenže ani ty jeho mužstvu nepomohly. V 56. minutě minutě přidali domácí pojistku. Zorvan přišel na vlastní polovině o balon, Karabec ho předložil Mercadovi a ekvádorský reprezentant skóroval potřetí v ročníku nejvyšší soutěže.
Sparta Praha – FK Jablonec 2:0 (1:0)
Sparta Praha – FK Jablonec 2:0 (1:0)
Branky: 19. Alcócer, 56. Mercado. Rozhodčí: Volek – Paták, Žurovec – Kocourek (video). ŽK: Suchomel, Alcócer – Okeke, Alioum. Diváci: 16 901.
Sparta: Surovčík – Suchomel (79. Kadeřábek), Mbe Soh, Guddal, Ryneš – Macek, Sochůrek (63. Eneme) – Mercado (72. Jurásek), Karabec, Alcócer (72. Singhateh) – Brunes (79. Vojta). Trenér: Priske.
Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma – Okeke (46. Nebyla), Sedláček (71. Souček) – Čanturišvili, Zorvan (79. Vecheta), Polidar (46. Alioum) – Jawo (46. Růsek). Trenér: Kozel.
Zbrojovka – Artis 2:1
Aktivněji vstoupila do prvního vzájemného duelu v nejvyšší soutěži Zbrojovka, která si vytvořila územní převahu a zamkla městského rivala na jeho polovině. Do první velké šance se však dostal Artis. Alégué postupoval po pravé straně, z 20 metrů napřáhl a rozezvučel tyč Hrdinovy branky. Skóre se změnilo na druhé straně. Langer v 15. minutě vybojoval míč v pokutovém území u koncové čáry, našel volného Vaníčka, který poslal míč do sítě.
Poslední slovo před pauzou ovšem měla Zbrojovka. Vachoušek až příliš snadno prošel k šestnáctce, jeho střelu Kašík vyrazil a Penxa v 41. minutě zvýšil. V poslední minutě prvního poločasu dostali míč do sítě i hosté, jenže Adediranově trefě po přímém kopu předcházel ofsajd přihrávajícího Labíka.
Do druhé půle posílil hostující kouč Nádvorník ofenzivu, jeho tým si ovšem výraznější převahu nevytvořil. Hru rozdrobily nepřesnosti v rozehrávce na obou stranách a četné souboje. V 69. minutě Artis rychle rozehrál rohový kop, míč v nezformované obraně Zbrojovky přistál na hlavě střídajícího Ndiyaeho a ten do protipohybu Hrdiny skóroval.
Duel dostal novou zápletku. Hosté vycítili šanci na bodový zisk, zvýšili svoji aktivitu, ale naráželi na organizovaný obranný blok soupeře. Do vyložené gólové šance se dostali jen jednou, střídající Papalelé v 89. minutě trefil zblízka tyč. Artis na stadionu v Králově Poli, kde hraje i své domácí zápasy, ani na pátý pokus v sezoně nebodoval.
Zbrojovka Brno – Artis Brno 2:1 (2:0)
Zbrojovka Brno – Artis Brno 2:1 (2:0)
Branky: 15. Vaníček, 41. Penxa - 69. Ndiaye. Rozhodčí: Orel – Kříž, Šůma – Adámková (video). ŽK: Saal, Granečný – Alégué. Diváci: 9573.
Zbrojovka: Hrdina – Klíma, Vedral, Kaká, Dante – Penxa (66. Hunal), Langer (66. Saal), Janetzký (86. Zmrhal), Vachoušek (73. Ezeh) – Vaníček (76. Soliu), Vašulín (86. Granečný). Trenér: Svědík.
Artis: Kašík - Glossoa, Plechatý, Šimek (87. Carlén), Fully – Labík (65. Pospíšil), Boháč (79. Sarapata) – Alégué, Komljenovic (46. Sanyang), Preisler (46. Papalelé) – Adediran (65. Ndiaye). Trenér: Nádvorník.
Bohemians 1905 – Slovácko 2:0
Pražanům hodně pomohla situace z úvodu zápasu. Matoušek se pustil do dravého průniku, stoper Behiratche ho nestíhal a před šestnáctkou křídelníka zatáhl za ruku. Rozhodčí Vokoun obránce z Pobřeží slonoviny vyloučil.
Klokanům netrvalo dlouho, aby přesilovku využili. Smrž přesně nacentroval za obranu a Almási v 19. minutě poslal hlavou míč do sítě. Asistent rozhodčího signalizoval postavení mimo hru, gólový moment se však zkoumal u videa a ukázalo se, že střelec o těsných 12 centimetrů nebyl v ofsajdu.
Po přestávce si Almási zopakoval situaci z první půle. Naběhl si na Čermákovu přihrávku a střelou mezi nohy v 50. minutě překonal brankáře Heču. Asistent rozhodčího však znovu zvedl praporek a ofsajd byl tentokrát potvrzen. Hrotový útočník byl výraznou postavou utkání, další velkou šanci mu Heča zmařil.
Na pojistku tříbodového zisku museli domácí počkat až do samého závěru, kdy Květ nezištnou přihrávkou vybídl k první ligové brance v kariéře dvacetiletého Černého.
Bohemians Praha 1905 – 1. FC Slovácko 2:0 (1:0)
Bohemians Praha 1905 – 1. FC Slovácko 2:0 (1:0)
Branky: 19. Almási, 90.+1 Černý. Rozhodčí: Vokoun – Váňa, Volf – Zelinka (video). ŽK: Lischka, Obinaja (oba Bohemians). ČK: 12. Behiratche (Slovácko). Diváci: 5009.
Bohemians: Frühwald – Havel, Lischka, Kadlec – Mirvald, Čermák (80. Obinaja), Smrž (64. Černý), Javorček (71. Heidenreich) – Matoušek (71. Krobot), Květ – Almási (80. Pilař). Trenér: Veselý.
Slovácko: Heča – Slončík, Behiratche, Stojčevski – Ndefe, Kostadinov (73. Vorlický), Trávník, Šviderský (68. Blahút) – Havlík (85. Alabi), Juroška (46. Sosseh) – Horský (46. Fiala). Trenér: Jelínek.