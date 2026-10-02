Fotbal

Jablonec těsně porazil Duklu a je v poháru v osmifinále


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

Jablonečtí fotbalisté ve 3. kole poháru zvítězili 1:0 na hřišti Dukly Praha a postoupili do osmifinále. Jediný gól utkání vstřelil z penalty gambijský útočník Lamin Jawo.

Dukla, která v minulém ročníku sestoupila z nejvyšší soutěže, vyhrála poslední vzájemný duel na Julisce 2:0, dnes ale březnový úspěch nezopakovala. Jawo proměněnou penaltou v první půli ukončil čekání na premiérovou soutěžní branku v sezoně. Naposledy se prosadil v květnu v prohraném finále poháru s Karvinou.

Osmý tým nejvyšší soutěže a účastník Konferenční ligy i po přestávce kontroloval stav a Duklu nepustil do žádné gólové šance. Severočeši se stali patnáctým jistým účastníkem osmifinále.

Z programu 3. kola zbývá odehrát poslední zápas, Jihlava až na konci října bude hostit Plzeň. Z prvoligových celků dosud ze soutěže vypadla jen Sigma Olomouc.

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