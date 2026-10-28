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SESTŘIHInter porazil Benátky a je první, Mbangula zařídil výhru Boloni nad AC Milán


28. 10. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Fotbalisté Interu Milán v 9. kole italské ligy zvítězili v Benátkách 2:0 a vrátili se do čela tabulky. Mají stejně bodů i stejný rozdíl skóre jako druhé Lazio Řím, úřadující mistr však vstřelil více branek. Boloňa díky hattricku Samuela Mbanguly vyhrála na hřišti AC Milán 4:2, AC nebodovalo poprvé v sezoně. Martin Vitík do hry naskočil v 59. minutě za stavu 2:1 pro domácí.

Poslední Benátky si proti Interu daly obě branky samy v závěru. Nejprve si v 79. minutě srazil Thuramův přízemní centr do vlastní sítě Moreno a o tři minuty později po rohu hostů hlavičkoval do vlastní sítě útočník Adams.

Boloňa šla do vedení v 8. minutě po chybě domácího Musaha, jenž přišel o míč ve středu hřiště, a rychlou kombinaci zakončil Mbangula. Hosté však nabídli AC vyrovnání ještě větší hrubkou v rozehrávce. Theate pod tlakem přihrál míč před vlastní branku na kopačky útočníka Cissého a ten se zblízka nemýlil. A ještě do konce poločasu se čerstvě dvacetiletý útočník „Rossoneri“ postaral o obrat, opět dorazil přihrávku Tomoriho.

Milán však vedení neudržel a záhy po Vitíkově příchodu Boloňa srovnala vlastním gólem Bartesaghiho. Netrvalo ani dvě minuty a hosté opět vedli, když domácí obrana ve vlastním vápně podruhé neuhlídala Mbangulu. Belgičan i skóre uzavřel a jako teprve druhý v historii Serie A dal domácímu AC hattrick. Prvním byl Gabriel Batistuta v dresu Fiorentiny v roce 1998.

Fotbalisté Neapole díky brankám Höjlunda, Politana, Marina a De Bruyneho zvítězili v Monze 4:1 a v lize uspěli po dvou ztrátách. V tabulce o skóre přeskočili Frosinone i Juventus, který dnes prohrál v Janově 0:2, a jsou šestí. Trenérovi Neapole Massimillianu Allegrimu ale přidělalo starosti zranění Stanislava Lobotky, jenž si po střetu s Mangasem patrně poranil kotník a byl odnesen na nosítkách.

Výsledky 9. kola italské ligy

AC Milán – Boloňa 2:4 (14. a 27. Cissé - 8., 62. a 86. Mbangula, 60. vlastní Bartesaghi), Parma – Udine 0:0, Benátky – Inter Milán 0:2 (79. vlastní Moreno, 82. vlastní Adams).

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