Vitík nastoupil poprvé v sezoně, Boloňa porazila Cagliari

Obránce Martin Vitík v závěru nastoupil při vítězství Boloni 2:0 v Cagliari a připsal si první ligové minuty v sezoně. Como v 8. kole italské ligy díky dvěma brankám Anastasiose Duvikase doma porazilo Sassuolo 2:0.
O výhru Boloni se góly postarali Casale a Bernardeschi, jenž proměnil penaltu. Cagliari po dobrém startu do sezony potřetí za sebou nezvítězilo a propadlo se na osmou příčku. Vitík, který by podle italských médií mohl v zimě z Boloni odejít, naskočil do hry na posledních pět minut.
Como navázalo na středeční vítězství 4:1 nad Manchesterem United v Lize mistrů a připsalo si třetí výhru v řadě. Řecký útočník Duvikas se trefil ve 49. minutě a pojistku přidal o 11 minut později. V tomto ročníku Serie A nasázel už pět branek a ztrácí jen dva góly na čelo tabulky střelců.
Výsledky 8. kola italské ligy
Výsledky 8. kola italské ligy
Cagliari – Boloňa 0:2 (57. Casale, 79. Bernardeschi z pen.), Como – Sassuolo 2:0 (49. a 60. Duvikas).