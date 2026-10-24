Fotbal
Podívejte se na sestřihy a ohlasy
1. liga fotbalistek2. ligaSestřihy Ligy národůSestřihy MS
Fotbal

Vitík nastoupil poprvé v sezoně, Boloňa porazila Cagliari


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Obránce Martin Vitík v závěru nastoupil při vítězství Boloni 2:0 v Cagliari a připsal si první ligové minuty v sezoně. Como v 8. kole italské ligy díky dvěma brankám Anastasiose Duvikase doma porazilo Sassuolo 2:0.

O výhru Boloni se góly postarali Casale a Bernardeschi, jenž proměnil penaltu. Cagliari po dobrém startu do sezony potřetí za sebou nezvítězilo a propadlo se na osmou příčku. Vitík, který by podle italských médií mohl v zimě z Boloni odejít, naskočil do hry na posledních pět minut.

Como navázalo na středeční vítězství 4:1 nad Manchesterem United v Lize mistrů a připsalo si třetí výhru v řadě. Řecký útočník Duvikas se trefil ve 49. minutě a pojistku přidal o 11 minut později. V tomto ročníku Serie A nasázel už pět branek a ztrácí jen dva góly na čelo tabulky střelců.

Výsledky 8. kola italské ligy

Cagliari – Boloňa 0:2 (57. Casale, 79. Bernardeschi z pen.), Como – Sassuolo 2:0 (49. a 60. Duvikas).

Přečtěte si také

Juventus dostal naloženo od Lazia, AC Milán zůstává v Serii A neporažen

Juventus dostal naloženo od Lazia, AC Milán zůstává v Serii A neporažen
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.