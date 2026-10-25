Inter udolal Fiorentinu až dvěma góly v nastavení

Inter Milán zdolal doma Fiorentinu 2:1 a díky lepšímu skóre vystřídal v čele tabulky Lazio Řím. Obhájce titulu doma vyhrál všechny čtyři dosavadní zápasy v Serii A a dal v nich 15 branek, ale tentokrát zachraňoval body až dvěma góly v nastavení.
Na San Siru se utkaly nejproduktivnější útok s nejslabší obranou a domácí také měli podle očekávání výraznou převahu. Ale španělský brankář De Gea zlikvidoval celkem osm pokusů a jednou ho zachránilo břevno. Na druhé straně se prosadil jeho krajan Jiménez, který je ve Florencii na hostování z Bournemouthu. Střelou z dvaceti metrů překvapil brankáře Provedela, který dnes stál mezi tyčemi poprvé od letního přestupu z Lazia.
Fiorentina, která zažívá nejhorší start v historii, ale tři body neuhájila. Hlavní podíl na obratu měl Francouz Thuram, jenž už po uplynutí základní hrací doby nejprve svým pátým gólem v soutěži vyrovnal a pak si došel pro penaltu, kterou Polák Zieliňski proměnil.
Atalanta má daleko do formy z minulé sezony, která jí zajistila místo v Konferenční lize a s nováčkem z Frosinone prohrávala už po první minutě, kdy hrubku Brazilce Édersona potrestal Rakušan Schmid. Oba týmy předváděly útočný fotbal, domácím pomohl k obratu dvěma góly Černohorec Krstovič a Éderson odčinil své zaváhání, když proměnil penaltu.
Schmid druhým gólem vrátil hosty do hry a Caló hned po změně stran vyrovnal. Makedonec Elmas znovu zařídil Atalantě vedení, ale osm minut před koncem Srb Trezič stanovil konečný výsledek 4:4.
V souboji dvou ohrožených týmů vyhrál Janov nad posledními Benátkami 1:0. Zápas rozhodl parádní trefou Islanďan Ellertsson. Proti svému bývalému klubu vstřelil první gól v sezoně.
Výsledky 8. kola italské ligy
Výsledky 8. kola italské ligy
FC Turín – Monza 3:2 (39. Fitz-Jim, 62. Belghali, 73. Vlašič – 47. Varela, 90.+4 vlastní Patterson), Cagliari – Boloňa 0:2 (57. Casale, 79. Bernardeschi z pen.), Como – Sassuolo 2:0 (49. a 60. Duvikas), Neapol – AS Řím 3:3 (48. a 83. McTominay, 28. Anguissa – 74. a 89. Balerdi, 70. Soulé), Lazio – Parma 2:1 (50. Taylor, 58. vlastní Carlos - 90.+5 Lontani), Inter – Fiorentina 2:1 (90.+1 Thuram, 90+8. Zieliňski z pen. – 65. Jiménez), Bergamo – Frosinone 4:4 (14. a 45. Krstovič, 33. Éderson z pen., 50. Elmas – 1. a 17. Schmid, 48. Caló, 88. Terzič), FC Janov – Benátky 1:0 (25. Ellertsson).